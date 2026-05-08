Fitbit Air es oficial: pulsera sin pantalla de Google por 99 euros

Olvídese de las pantallitas. Google acaba de lanzar la Fitbit Air, un monitor de fitness que hace su trabajo en silencio. Sin una sola luz, sin un parpadeo y con un precio de 99,99 euros que deja en fuera de juego a cualquier rival directo. Sí, Whoop, te miramos a ti.

Sin pantalla, sin ruido: así es la Fitbit Air

Se acabó mirar la muñeca para ver cuántas calorías llevas quemadas. La Fitbit Air es una píldora ovalada con todos los sensores necesarios —frecuencia cardíaca, temperatura, acelerómetro…— que se esconde debajo de una correa intercambiable. No tiene pantalla, no vibra para notificaciones y, según el anuncio oficial de Google, su batería dura una semana entera. Lo único que hace es recolectar datos de tu actividad diaria, sueño y entrenamiento, y luego volcarlos a la app Google Health (la antigua Fitbit) para que los consultes cuando te apetezca. Y si te preguntas cómo sabe que estás jugando al pádel sin que se lo digas: sus algoritmos detectan automáticamente el tipo de ejercicio, así que tú solo tienes que moverte.

El diseño es minimalismo puro. La correa envuelve la muñeca de manera que el dispositivo queda integrado como un accesorio más. La evolución de Fitbit hasta este punto parece casi inevitable, pero Google le ha metido una marcha extra al quitar de en medio cualquier distracción.

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El coach de Google Health: tu entrenador personal con Gemini

Aquí viene el as en la manga. La Fitbit Air no se conforma con monitorizar: Google ha lanzado Coach, un servicio premium basado en Gemini que analiza todos tus datos y te suelta un plan de entrenamiento personalizado, consejos de recuperación e incluso una dieta diaria. Imagina preguntarle a una IA si tus 5:45 el kilómetro están bien para tu peso y estatura y que te responda con contexto real. O despertarte con una sugerencia de estiramientos porque anoche dormiste fatal. Es el tipo de atención que antes solo se veía en wearables de 30 euros al mes. Aquí también hay una cuota suscripción, ojo, pero los tres primeros meses vienen de regalo con la pulsera.

La compatibilidad es total: Android e iPhone, sin letra pequeña. Solo necesitas tener el Bluetooth encendido y la app Google Health actualizada. Una vez configurada, te olvidas de que la llevas puesta. De verdad, no pesa nada y la correa de silicona transpira lo justo.

¿Le está temblando el pulso a Whoop? La batalla por la muñeca

Whoop lleva años campando a sus anchas en el nicho de las pulseras sin pantalla para deportistas exigentes. Pero cobraba una suscripción mensual elevada y el hardware no era precisamente barato. Google mete presión con un dispositivo que cuesta 99,99 euros y ofrece, si pagas Coach, un asesoramiento que la propia Whoop aún no ha conseguido replicar con inteligencia artificial generativa. El movimiento es astuto: democratizas el acceso al análisis avanzado y dejas el servicio premium como opción escalable. Quien solo quiera datos en bruto, los tiene gratis durante toda la vida útil del aparato.

Con todo, la verdadera prueba llegará dentro de unas semanas, cuando los primeros usuarios empiecen a comparar la precisión del sensor frente a un Apple Watch o un Garmin de alta gama. Y también habrá que ver si el modelo de suscripción convence a largo plazo o si la gente prefiere quedarse con lo básico. Pero el precio de entrada es tan agresivo que muchos van a darle una oportunidad solo por probar el coach de Gemini.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Google ha clavado el diseño y el precio, y la integración con Gemini suena prometedora. Falta comprobar la precisión real del sensor y si la suscripción no se vuelve un incordio —, pero la jugada pinta a ganadora.

El resumen para vagos (TL;DR)