Blue Origin completa pruebas del aterrizador lunar MK1

Que Blue Origin llevaba tiempo en silencio era un secreto a voces. Pero esta semana la compañía de Jeff Bezos Blue Origin ha dado un puñetazo sobre la mesa de la NASA: su módulo de aterrizaje lunar MK1 ha superado las pruebas de cámara de vacío sin un rasguño. Traducción: están listos para soltar carga en la Luna antes de que acabe 2026. Y sí, SpaceX se ha quedado mirando de reojo.

Un horno espacial para domar el MK1

La cámara A de la NASA es una especie de Airfryer del apocalipsis: 27 metros de altura, temperaturas de -50ºC a 30ºC y vacío absoluto. Ahí metieron al MK1, un módulo de carga no tripulado, para comprobar si aguantaría el viaje. Spoiler: aguantó. Superó las pruebas de resistencia estructural y estrés térmico como quien aprueba el teórico del carnet de conducir a la primera. El plan de Blue Origin es usarlo para llevar dos cargas científicas a la superficie del polo sur lunar este mismo año: unas cámaras estereoscópicas para estudiar los penachos de polvo y un láser retrorreflectante que ayudará a localizar instrumentos desde la órbita. Cosas de ciencia, pero con un objetivo claro: allanar el camino para el MK2, el módulo tripulado que competirá por llevar astronautas del programa Artemis.

Mientras tanto, SpaceX no pasa por su mejor momento. Los retrasos acumulados en Starship, su apuesta para el aterrizador lunar, han empezado a pesar. Y Blue Origin, que parecía ir por detrás, ha sabido recortar la carrera espacial con un movimiento silencioso pero contundente.

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La jugada que le sale bien a Bezos (y a Elon le escuece)

La NASA repartió la financiación del Human Landing System (HLS) entre Blue Origin y SpaceX bajo la premisa de que el que llegase primero con una tecnología fiable se llevaría el gato al agua. Parecía que SpaceX llevaba la delantera, pero los reveses en las pruebas de Starship y la explosión de algún que otro prototipo han cambiado las tornas. Ahora la empresa de Bezos enseña resultados concretos: un módulo que funciona, no solo promesas. Eso sí, no cantemos victoria: todavía falta que el MK1 vuele de verdad y que el MK2 esté a la altura de un aterrizaje tripulado. Pero el panorama pinta mejor para los chicos de azul de lo que pintaba hace un año.

El Ártemis, una guerra de titanes con final abierto

Conectar esto con la historia de la exploración espacial es inevitable: la NASA siempre ha jugado a repartir riesgos entre contratistas (recordemos la época del Space Shuttle, con Boeing y Lockheed). Ahora, con Artemis, la agencia busca asegurarse de que alguien ponga un pie en la Luna antes de que China se adelante con su Long March-10, que también avanza a buen ritmo. La competencia entre SpaceX y Blue Origin deja de ser una anécdota de tecnomillonarios para convertirse en un factor crítico en la geopolítica lunar. En el fondo, que ambas empresas aprieten el acelerador beneficia a la NASA y, de rebote, a todos los que soñamos con ver una base permanente en el sur lunar. La pregunta ahora es si Blue Origin mantendrá este ritmo o si SpaceX sacará un as bajo la manga. Atentos a finales de 2026, porque ahí se pondrá todo patas arriba.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Blue Origin demuestra que tiene músculo técnico y no solo un dueño con cheque en blanco. Si el MK1 es realista, el MK2 tripulado podría ser un rival serio. Pero la carrera espacial es maratón, no esprint — y SpaceX aún guarda cartuchos.

El resumen para vagos (TL;DR)