Polémica con el tráiler de 'La Odisea' de Nolan: anacronismos y acentos

Han colgado el segundo tráiler de La Odisea y en internet ya hay quien está tirándose de los pelos. Matt Damon animando a las tropas con un castizo 'Let's go!' mientras asaltan Troya, Robert Pattinson llamando irónicamente 'daddy' a Ulises y un cíclope que parece sacado de una atracción de feria de los años 90. Si esperabas una recreación arqueológica del Peloponeso, prepárate: esto es Nolan en modo espectáculo y sin filtro.

La polémica, por supuesto, no se ha hecho esperar. Las redes han ardido con cada fotograma. El director de Oppenheimer se enfrenta al juicio sumarísimo de los puristas de Homero, y el veredicto, de momento, le está costando un aluvión de críticas. Acentos, barcos, armaduras e incluso el reparto han sido puestos bajo la lupa. ¿Es para tanto? Vayamos por partes.

El griego micénico no se hablaba en Brooklyn

Uno de los palos más grandes se lo está llevando el apartado lingüístico. Según señala SlashFilm, el abuso de acentos estadounidenses y frases modernas resta toda solemnidad al poema épico. Que Damon grite “Let’s go!” en plena carga hoplita suena más a reunión de fraternidad que a guerra de Troya. Y lo de Pattinson llamando “daddy” a Odiseo, bueno, es casi una provocación. La propia EuroNews ha destacado los anacronismos de vestuario y ambientación, señalando que los barcos parecen más drakkars vikingos que trirremes micénicos.

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Es cierto que Homero escribía en hexámetros dactílicos, no en inglés de Los Ángeles. Pero seamos justos: ninguna adaptación cinematográfica de la Antigüedad se ha tomado demasiado en serio la fidelidad lingüística. Desde Gladiator hasta Troya, todos los romanos hablaban con acento británico y a nadie le sangraron los oídos. El problema aquí quizá no es la lengua, sino el tono de colegueo que desprende el avance.

Cíclopes con CGI, armaduras de cuero y cascos que pide Gotham

La ambientación tampoco sale bien parada. No Film School ha señalado que las armaduras de cuero y los yelmos de diseño angular de personajes como Agamenón parecen recién salidos del guardarropa de El caballero oscuro. Yahoo Entertainment, por su parte, critica la ausencia del característico espolón frontal en las naves, y Den of Geek directamente califica el diseño del cíclope de torpe y caótico. El cíclope, que es una criatura de un solo ojo, se veia bastante artificial, un guiñol gigante que desentona con el tono general.

Y luego está el debate sobre la diversidad en el reparto. Elon Musk se sumó a la fiesta acusando a Nolan de perder su integridad porque Lupita Nyong’o interpretará a Helena de Troya. Varios medios recuerdan que en la Odisea original no hay descripción física de Helena más allá de “la de los brazos blancos”, pero la polémica ha dividido a los fans más tradicionalistas. La exigencia de realismo en un relato protagonizado por cíclopes y sirenas resulta cuanto menos curiosa.

El problema de fondo es el mismo de siempre: ¿es necesario ser fiel al texto original o basta con capturar su espíritu? Nolan parece haber optado por lo segundo, y su historial avala esa elección. En Dunkerque no le tembló el pulso al sacrificar exactitud histórica por tensión narrativa, y en Interstellar hizo malabares con la física teórica. La cuestión es si el público está dispuesto a aceptar esa misma licencia en un mito tan arraigado en el imaginario colectivo como la Odisea.

Probablemente los defensores del purismo seguirán despotricando en Reddit, pero la taquilla hablará en julio. Porque, seamos sinceros, la mayoría iremos al cine a ver un blockbuster firmado por Nolan, no una clase magistral de filología clásica. Y eso, por mucho que pese a algunos, es justo lo que el tráiler promete.

El resumen para vagos (TL;DR)