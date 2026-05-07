El fenómeno del spray reductor de Mercadona que agota existencias tras su viralidad

La repercusión mediática de este producto de Mercadona alcanzó su punto más alto tras la intervención de la creadora de contenido Cris Albert Prieto. En un vídeo que ha circulado con rapidez por las redes, la influencer presenta el cosmético con una declaración que ha disparado las búsquedas.

“Nuevo spray anti gordura de Mercadona, quita la grasa de todas las zonas del cuerpo y adelgaza”, asegura la creadora al inicio de su publicación. El spray Sculpt Intense de Deliplus, con cafeína y péptido biomimético, se ha convertido en la última novedad viral de la perfumería de Mercadona.

Las propiedades técnicas del nuevo lanzamiento de Mercadona

Las propiedades técnicas del nuevo lanzamiento de Mercadona | Fuente: Mercadona

El interés por este producto no reside únicamente en su formato en spray, sino en la composición que la cadena valenciana ha integrado en su fórmula. Según los datos facilitados y las descripciones del envase, Mercadona comercializa este artículo bajo una doble promesa: la reducción de depósitos grasos y un efecto reafirmante. Para lograrlo, el cosmético incorpora ingredientes activos de alta demanda en el sector beauty, como la cafeína, conocida por sus propiedades estimulantes, y un péptido biomético encapsulado destinado a trabajar sobre la firmeza cutánea.

Publicidad

Durante su análisis del producto, la influencer destaca que la versatilidad es uno de los puntos fuertes que Mercadona resalta en el etiquetado. Según explica, el tratamiento está diseñado para actuar de forma integral, permitiendo su aplicación en diversas áreas críticas donde suele acumularse el tejido adiposo. “Sirve para cualquier parte del cuerpo y reduce y moldea cada ángulo del cuerpo”, señala la creadora de contenido mientras muestra el producto a su audiencia.

El auge de los tratamientos corporales reafirmantes y de efecto push up suele coincidir con la llegada del buen tiempo. En este contexto, Mercadona ha sabido posicionar un producto que encaja con la tendencia actual de cosmética de aplicación rápida.

Sensaciones y primeras impresiones del spray de Mercadona

Más allá de los beneficios teóricos descritos en la ficha técnica, la experiencia de uso es lo que termina de definir el éxito de un cosmético en el mercado. En el vídeo que ha desatado la locura en los centros de Mercadona, se detallan aspectos sensoriales que han dividido la opinión de los internautas. Al probar el spray sobre su piel, la influencer describe una fragancia particular que evoca elementos naturales. “Huele como a frescor de mar”, afirma.

En cuanto a la consistencia del líquido, la descripción se aleja de los aceites pesados. La creadora indica que tiene una textura “líquida pero un poco gelatinosa”, advirtiendo también que deja una sensación ligeramente pegajosa durante los instantes previos a su absorción total por parte de la dermis.

A pesar del impacto inicial del vídeo, la creadora no garantiza una transformación inmediata, recordando la importancia de la constancia en este tipo de cosmética. “Resultados del producto no os puedo decir porque esto es día tras día y verlo con las semanas”, reconoce de forma abierta ante sus seguidores.

El papel de los hábitos saludables frente al cosmético de Mercadona

El papel de los hábitos saludables frente al cosmético de Mercadona | Fuente: Mercadona

Un aspecto fundamental que ha rodeado este lanzamiento de Mercadona es la concienciación sobre el uso de la cosmética como complemento y no como solución única. El debate en redes sociales ha servido para recordar que la aplicación de un spray, por avanzado que sea su péptido encapsulado, requiere de un contexto de vida equilibrado para ser efectivo. La propia influencer cierra su intervención con una recomendación que ha sido muy aplaudida por su honestidad y sentido común.

“Hay que tener una buena alimentación y hacer deporte, que es lo que realmente te va a quitar la grasa”, sentencia. Aun con estas advertencias, la viralidad no cesa. La estrategia de Mercadona de ofrecer soluciones estéticas a precios competitivos sigue demostrando ser infalible para generar expectación masiva.