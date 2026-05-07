El creador de The Boys estalla contra las críticas a la temporada final

Eric Kripke ha estallado. El creador de 'The Boys' ha respondido a las críticas que acusan a la recta final de la serie de estar llena de episodios de relleno. Y lo ha hecho con la contundencia de quien se siente incomprendido por una parte del fandom que pedía sangre desde el minuto uno.

En una entrevista con TVGuide, recogida por Vida Extra, el showrunner ha defendido que cada minuto de esta temporada tiene un propósito narrativo. Lo que muchos llaman relleno, Kripke lo ve como el único camino para que el desenlace importe. 'Nada de lo que ocurre en los últimos episodios importará si no desarrollas bien a los personajes', ha soltado. Y ha añadido, con retranca: '¿Qué esperabais? ¿Una batalla gigantesca en cada episodio?'.

El 'desarrollo de personajes' que Kripke defiende a capa y espada

Para el creador, el ritmo pausado de los capítulos no es un fallo de guion, sino una decisión consciente. La serie se ha tomado su tiempo para explorar los traumas y las motivaciones de los protagonistas antes del baño de sangre prometido. Aunque reconoce el descontento en redes, insiste en que sin ese trabajo previo, el impacto emocional de lo que viene sería nulo.

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El problema, como apuntan desde IGN España, es que la promesa de una temporada sin escrúpulos a la hora de matar personajes choca con la realidad. Hasta ahora, pocas figuras relevantes han caído. Y el público, que ya ha visto cómo otras series alargan la agonía, empieza a impacientarse.

La comunidad está partida en dos, y las redes no perdonan

En Twitter y Reddit el debate es ardiente. Unos aplauden la madurez narrativa; otros acusan a Kripke de diluir la esencia gamberra que hizo grande a 'The Boys'. La tensión entre quienes quieren acción inmediata y quienes prefieren una construcción lenta recuerda a la que vivió 'Breaking Bad' en su recta final, aunque con un fandom mucho menos paciente.

Algunas cuentas han recopilado los momentos más polémicos: diálogos largos, tramas secundarias que no parecen ir a ningún sitio y una sensación general de que la trama principal de Patriota avanza a trompicones. Kripke, sin embargo, insiste en que todo encajará en los dos últimos episodios, los cuales describe como los más mortíferos de la serie.

El drama de las muertes que no llegan y el verdadero riesgo de The Boys

Aquí es donde la cosa se pone interesante. The Boys siempre ha presumido de no tener miedo a cargarse a cualquiera, y esta temporada final se anunció como una carnicería sin filtros. Pero la realidad hasta ahora es que casi todos los personajes principales siguen vivos, lo que ha generado una desconexión entre las expectativas y lo que vemos en pantalla.

No es la primera vez que una serie de culto enfrenta críticas similares. 'Juego de Tronos' sufrió un desgaste parecido cuando los fans empezaron a notar que las piezas se movían más despacio de lo deseado. La diferencia, en este caso, es que The Boys se ha caracterizado por un ritmo endiablado y una falta absoluta de piedad que ahora parece haberse tomado un respiro. Y eso, para el espectador medio, puede sentirse como un jarro de agua fría.

Kripke defiende que el desenlace justificará cada elección y que las muertes que quedan serán brutales. Pero el riesgo es real: si los dos episodios finales no cumplen con la matanza prometida, la sensación de relleno será difícil de combatir incluso para los más fieles. Porque, nos guste o no, en The Boys hemos venido a ver cómo se rompen cosas.

La temporada camina hacia su final con la promesa de un séptimo episodio que marcará un antes y un después. Si Kripke acierta, esto será solo una tormenta en un vaso de agua. Si falla, los memes sobre relleno le van a perseguir durante años. Y en internet, la memoria es larga.

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El resumen para vagos (TL;DR)