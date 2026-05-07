Caos en Instagram después de poner un botón de 'no me gusta' en los comentarios

Meta ha pulsado un botón y, como era de esperar, Instagram ha estallado. No es un botón cualquiera: es el de 'no me gusta' para los comentarios, ese que YouTube tiene desde hace más de una década y que ahora aterriza en Reels y publicaciones con un objetivo muy concreto: domesticar los comentarios tóxicos sin que nadie vea las cifras. La idea es tan elegante como peligrosa. El algoritmo sí sabrá cuántos pulgares hacia abajo recibe un mensaje, pero el resto de los mortales nos quedaremos a oscuras. Adivina qué ha pasado en las primeras horas.

Qué hace realmente el botón de 'dislike' en Instagram

El funcionamiento es sencillo y un pelín retorcido. En los comentarios de Reels y publicaciones aparece, junto al clásico corazón de like, un icono con un pulgar hacia abajo. Cuando tocas ese botón, no pasa nada visible para el autor ni para los demás usuarios. El contador de negativos es una cifra que solo ve el algoritmo de Instagram, y la usa para desplazar el comentario hacia el fondo, lejos de los primeros puestos, casi como si lo silenciara sin borrarlo. Según las explicaciones oficiales de la compañía, el objetivo es hacer las conversaciones más amigables sin exponer a nadie a un linchamiento público de dislikes.

Adam Mosseri, CEO de Instagram, ya había adelantado hace meses que estaban trabajando en esta función. Ahora el despliegue es gradual y, por el momento, no todo el mundo lo ve activo en su app. Quienes ya lo tienen, sin embargo, no han tardado en reaccionar con un entusiasmo que oscila entre el 'por fin' y el 'esto va a arder'.

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La comunidad ya está dividida entre el entusiasmo y el pánico

Los comentarios en redes —sobre todo en la propia Instagram y en X— resumen la situación en dos palabras: caos controlado. Hay quien celebra que por fin exista una herramienta para hundir respuestas ofensivas sin necesidad de reportarlas, ahorrando moderación. Pero también hay quien augura un escenario de guerrilla: brigadas organizadas para hundir comentarios de rivales, marcas o ex parejas con un solo toque. La imposibilidad de ver el recuento de dislikes resta munición a los haters, pero no elimina la posibilidad de que un comentario perfectamente válido acabe enterrado porque un grupo lo marcó en manada. Eso sí, el botón no borra nada: solo desplaza, así que el autor podría no enterarse siquiera de que su comentario ha sido silenciado por el algoritmo.

La ironía es que la red social que más ha presumido de cuidar la positividad y la estética está introduciendo una mecánica que recuerda a los foros con karma negativo de los 2000. Y, en esas, siempre gana quien más cuentas falsas controla.

YouTube ya recorrió este camino, pero con el marcador a la vista

El botón de 'no me gusta' en comentarios de YouTube existe desde hace tantos años que casi es mobiliario urbano de internet. La gran diferencia es que allí el número de negativos sí era visible para todos, lo que generaba sus propias dinámicas tóxicas y memes eternos. Instagram ha optado por el camino opuesto: opacidad total. Ni siquiera el autor del comentario sabrá si su ocurrencia está recibiendo dislikes. Esto, en principio, evita la humillación pública, pero también elimina el feedback inmediato. Quien escribe una barbaridad no tendrá señales claras de que la comunidad la rechaza; solo verá que su mensaje va perdiendo posiciones sin explicación. Un experimento sociológico en toda regla.

Mientras tanto, Instagram sigue afinando otros frentes. Hace unas semanas permitió reordenar las imágenes de una publicación sin borrarla, una función que muchos pedían desde la era del filtro Valencia. Y según varios rumores, la app prepara un rediseño inspirado en los nuevos materiales de interfaz que Apple introdujo en iOS 26, con más transparencias y animaciones. Pero eso ya suena a maquillaje de pasarela si el botón de dislike acaba convertido en un arma.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. Copiar una función asentada de YouTube es poco rompedor, pero aplicarle una capa de opacidad sí tiene miga. Si el algoritmo acierta y hunde la toxicidad sin crear nuevas tramas de sabotaje, será un win silencioso; si fracasa, Instagram habrá añadido otro botón inútil a una app que ya acumula demasiados. El desenlace promete semanas de tuits dramáticos — y eso es contenido gratis.

El resumen para vagos (TL;DR)