Bonoloto
El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
Resultados del sorteo de la Bonoloto del 7 de mayo

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto que se ha celebrado esta última noche.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 7 de mayo, ha estado formada por los números 16, 22, 11, 13, 21 y 45. El número complementario es el 41 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.234.319,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

