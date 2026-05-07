Muere Ted Turner, el visionario que inventó las noticias 24 horas

El 5 de mayo, la propia CNN confirmó lo que ya corría por las redacciones de medio mundo: Ted Turner, el tipo que nos metió las noticias en vena las 24 horas, había muerto a los 87 años. Se va un visionario que entendió antes que nadie que la información no podía esperar al parte de las tres. Y esa idea cambió la televisión para siempre.

En 1980, cuando el cable aún sonaba a experimento de laboratorio, Turner lanzó la CNN. La promesa era una locura: noticias sin pausa, sin horario, sin esperar a que el periódico llegase al quiosco. Los gurús del sector le llamaron iluso, pero el tiempo demostró que había inventado la rueda. La cobertura de la Guerra del Golfo en 1991 convirtió a la CNN en el altavoz global de lo urgente y a Turner en el dueño de la conversación planetaria.

El empresario de Atlanta ya era una figura excéntrica: dueño de los Braves, impulsor de los Goodwill Games y un filántropo que donó mil millones de dólares a la ONU. Pero su verdadero legado no está en los cheques, sino en el chyron perpetuo que ahora nos parece irrenunciable. Sin aquel salto al vacío, no existiría la cultura de la alerta inmediata ni la ansiedad informativa que tanto conocemos. Mas adictiva que el mejor culebrón.

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De la CNN al streaming: el legado de Ted Turner

Turner construyó un imperio que luego vendió a Time Warner, pero su invento se ha ido diluyendo en un ecosistema donde la televisión lineal pelea por no desaparecer. Hoy la CNN compite contra TikTok, X y un millón de notificaciones que Turner ni imaginaba. La paradoja es cruel: el hombre que democratizó la información en directo ahora vería cómo su criatura intenta reinventarse para una audiencia que ya no enciende la tele.

Pese a todo, el ADN de la CNN —la urgencia, la imagen en directo desde cualquier rincón— sigue marcando el ritmo de la industria audiovisual. Sus detractores le acusaron de banalizar las noticias, pero lo cierto es que transformó un boletín en un espectáculo global. Y eso, nos guste o no, ha moldeado el cerebro de varias generaciones.

A los 87 años, Turner se marcha en un momento en que las plataformas devoran a las cadenas de todo y la información en tiempo real se ha convertido en ruido. El visionario que tanto apostó por la velocidad no pudo prever que acabaríamos saturados de breaking news sin contexto.

Lo que viene ahora: el hueco que deja y la televisión que ya no existe

Turner, que también fue dueño de los Atlanta Braves y un filántropo convencido ha dejado un hueco imposible de llenar. Su figura pertenece a una estirpe de magnates mediáticos —Murdoch, Berlusconi, el propio Hearst— que construyeron narrativas desde el poder. La CNN fue la última gran cadena de noticias que nació sin internet, y esa pureza analógica ya no volverá.

El legado de Turner obliga a preguntarse si el modelo de noticias 24 horas puede sobrevivir a la era del scroll infinito. Los canales de información pelean ahora por retener a una audiencia que prefiere informarse en tres tuits y un reel. La CNN, con su nuevo equipo directivo, apuesta por el streaming y los formatos cortos, pero el espíritu de su fundador —ese instinto de llegar primero, caiga quien caiga— resuena todavía en cada directo.

Más contexto sobre su vida y su imperio mediático, en la entrada de Wikipedia dedicada a Ted Turner.

Se nos ha ido un dinosaurio de la televisión, de los que ya no quedan. Y aunque su invento se tambalee, nadie puede negar que nos cambió la forma de mirar el mundo.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)