La íntima confesión de la reina Letizia que nadie esperaba

Siempre ha existido un misterio particular que despertaba muchísima curiosidad entre los seguidores de la Casa Real y los fanáticos del balón. Hoy por fin te desvelamos de qué equipo es realmente la reina Letizia. Durante el acto oficial celebrado en la ciudad de Granada, la consorte ha despejado esta enorme incógnita de una manera sumamente espontánea.

Si dabas por sentado que se decantaría por los colores de su marido o por los de su tierra natal, prepárate para leer una contestación que ha dejado a todos sin palabras y que demuestra su enorme capacidad para manejar situaciones comprometidas frente al público.

El marco perfecto para la gran revelación de la reina Letizia

El marco perfecto para la gran revelación de la reina Letizia | Fuente: Europa Press

El pasado 29 de abril, la agenda oficial de la Casa Real llevó a la consorte hasta Andalucía. Concretamente, presidió la cuarta etapa de la gira anual conocida como “Tour De Talento” en la histórica ciudad de Granada. Este evento, impulsado por la Fundación Princesa de Girona, recorre distintas localidades españolas ofreciendo un espacio seguro y productivo para jóvenes de entre 16 y 35 años a través de talleres, foros y actividades de networking.

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En esta ocasión tan especial, la monarca acudió en representación directa de su hija mayor. Debes recordar que la princesa Leonor ostenta el importantísimo título de Princesa de Girona desde el 19 de junio de 2014, exactamente el mismo día en que su padre fue proclamado rey de España.

Para esta cita enfocada en el talento juvenil, la reina Letizia eligió un estilismo que cautivó a los presentes. Lució un impecable traje sastre monocromático en un tono fucsia vibrante, una prenda que estrenó para la ocasión y que aportaba una energía visual indudable a su imagen.

Una monarquía dividida por la tradición y los colores

Una monarquía dividida por la tradición y los colores | Fuente: Europa Press

Para comprender la magnitud de las palabras de la reina Letizia, resulta clave repasar las lealtades deportivas del resto de la Familia Real y de las altas esferas del país. Mojarse sobre un club de fútbol en España levanta pasiones y define bastante el perfil de una persona pública. En la política ocurre un fenómeno curioso y bastante coherente. Los presidentes del Gobierno de derechas, como José María Aznar o Mariano Rajoy, nunca fallan a su cita con el Real Madrid.

En cambio, los líderes de izquierdas suelen evitar a ese club al que algunos tildan de prepotente; José Luis Rodríguez Zapatero es del Barça, Pedro Sánchez prefiere al Atlético de Madrid porque jugó en el Estudiantes de baloncesto, y Felipe González es fiel al Betis. Si miramos a Cataluña, la inmensa mayoría de presidentes son culés, salvando la excepción de Salvador Illa que apoya al Espanyol.

Dentro de los Borbones la dinámica resulta bastante similar a este mapa político. El rey emérito Juan Carlos, actualmente exiliado, siempre ha sido un madridista confeso. Por su lado, el rey Felipe VI mantiene un perfil algo más gris y es un fanático colchonero. De hecho, ese mismo día presidió el partido de ida de las semifinales de la Champions League sufriendo como un aficionado más en el estadio Metropolitano, donde su Atlético de Madrid empató a uno frente al Arsenal.

Sobre sus hijas, se sabe de sobra que la infanta Sofía es una ferviente futbolista y no resultaría nada extraño que fuera seguidora del Barça femenino, el cual es el referente más potente para las chicas apasionadas por este deporte. Solo faltaba por descubrir la preferencia de la reina Letizia.

El encuentro cercano de la reina Letizia con los jóvenes andaluces

El encuentro cercano de la reina Letizia con los jóvenes andaluces | Fuente: Europa Press

La principal actividad de esta cuarta etapa del recorrido se llevó a cabo dentro de las instalaciones del Auditorio Manuel de Falla. Allí, la reina Letizia mantuvo una reunión de primer nivel con más de 800 jóvenes asistentes. La jornada entera estaba diseñada para profundizar en el bienestar emocional, la innovación y la necesaria transformación social mediante el arte.

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A lo largo del evento, la esposa de Felipe VI tuvo la gran oportunidad de charlar frente a frente con varios de los presentes, dejando a un lado las formalidades estrictas y mostrándose increíblemente cercana. Entre saludos, fotografías casuales y debates sobre el futuro laboral, se produjo una situación totalmente inesperada para la prensa allí congregada.

Sabiendo que a pocas horas se celebraba el crucial encuentro en el Metropolitano, la propia monarca quiso romper el hielo para saber si los chicos con los que hablaba eran seguidores del deporte rey. “¿Te gusta mucho el futbol?”, preguntó de forma muy interesada a dos de los jóvenes con los que compartía corro en ese instante.

La respuesta exacta de la reina Letizia ante la presión

Los chicos no tardaron ni un segundo en responder a la cuestión formulada por la reina Letizia. “Sí, sí. ¡Yo soy del Atlético de Madrid!”, contestó el primero de ellos con máximo entusiasmo, defendiendo así el mismo escudo que el monarca. El segundo joven, marcando la rivalidad histórica de la capital, afirmó que él era “del Madrid”.

La solución lógica descartaba al Real Madrid, ya que ella proviene de una familia de raíces profundamente republicanas, ateas y sindicalistas, lo que chocaría con los valores merengues. Tampoco iba a elegir al Atlético para no ir a rebufo de su marido, ni se decantó por ningún conjunto asturiano.

Muchos pensaron que, como mujer feminista y empoderada, optaría por el exitoso Barça femenino tras haber presidido varias finales de la Copa de la Reina y entregado trofeos a sus capitanas. Sin embargo, salió del paso de forma magistral confesando: “Yo, de la selección española”.

Oficialmente, su contestación mantiene una impecable neutralidad institucional que no beneficia a ningún club. No obstante, si analizamos que en esa selección masculina actual militan figuras como Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Fermín López, Ferran Torres, Joan Garcia, Eric Garcia y Gavi, los más observadores aseguran que es un claro guiño al conjunto azulgrana.

Como afirman algunos críticos, la consorte no puede decir abiertamente que es del Barça porque los monárquicos la detestarían aún más, así que Letizia, la roja, se queda con la Roja. Las reacciones en redes no se hicieron esperar, y un avispado usuario resumió la escena aplaudiendo su habilidad al afirmar que la monarca tiene “más tablas que Moisés”.

Al margen de su ya famosa confesión futbolera, el viaje de la reina Letizia a Granada cumplía un propósito cultural indispensable para el país. Durante el acto central en el auditorio andaluz, se proclamó de manera oficial el “Premio Princesa de Girona Arte 2026”. Este prestigioso reconocimiento recayó en las manos de Gemma Blasco, una brillante directora y guionista de cine que encarna a la perfección la renovación del sector.