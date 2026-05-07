Nintendo suelta el nuevo Star Fox en Switch 2: un remake de un título muy querido

Nintendo nos ha dejado con la boca abierta a las tres de la mañana. Un Direct sorpresa, cero avisos, y lo que ha caído: el remake de Star Fox 64 para Switch 2. Shigeru Miyamoto ha aparecido con su calma habitual para recordar que Fox McCloud saldrá en la película de Super Mario Galaxy, y de paso ha soltado la bomba. El 25 de junio de 2026, casi 30 años después del cartucho original, Lylat Wars (como lo conocimos en Europa) vuelve hecho un pincel.

No es un port rápido ni un lavado de cara sin alma. Nintendo ha rehecho cada textura, cada nave, cada cinemática con un toque más realista y cinematográfico. Las voces en castellano le dan una capa extra de inmersión que los fans llevaban dos décadas pidiendo. Y por si fuera poco, incluye un modo cooperativo local y un multijugador online con partidas de 4 contra 4 que enfrenta al equipo Star Fox contra Star Wolf en tres escenarios distintos. Vamos, que han puesto toda la carne en el asador.

Un zorro que vuelve con más músculo que nunca

El juego mantiene la esencia del original: pilotas el Arwing, esquivas disparos y fríes enemigos mientras Slippy te pide auxilio cada minuto. También podrás manejar el tanque Landmaster y el submario Blue-Marine en fases específicas. Hay tres niveles de dificultad: el modo fácil te da más vida y el láser a tope, mientras que el experto te castiga de verdad: cada colisión te rompe un ala y te reduce el daño. Para los que buscan rejugabilidad, han metido un modo Desafío con tareas concretas en cada fase.

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Las fases y los jefes finales son calcados a los de 1997, pero ahora con efectos de partículas, iluminación dinámica y una puesta en escena que da gusto. Tanto los personajes los niveles como los enemigos han recibido un repaso gráfico que los saca de la era del pixelado sin perder su identidad. Además, las nuevas cinematicas añaden contexto a la guerra contra Andross y profundizan en los personajes secundarios, algo que el original apenas esbozaba.

¿Por qué este Star Fox y no uno nuevo?

La pregunta es legítima. Nintendo lleva años utilizando la nostalgia como red, a veces con demasiada comodidad. Pero hay que reconocer que Star Fox 64 es el mejor de la saga por consenso, y el remake llega para lavar la imagen de Star Fox Zero, aquel fiasco de Wii U que nadie quiere recordar. Aquí no hay experimentos raros con dos pantallas: la jugabilidad es clásica y el modo ratón del Joy-Con 2 permite apuntar en primera persona si quieres darle un toque moderno.

El multijugador online promete vicio: partidas privadas con amigos o contra cualquiera del mundo. Además, con el GameChat puedes sustituir tu cara por la de los personajes, al puro estilo V-Tuber. Nintendo sabe que la comunidad lleva años pidiendo un multijugador competitivo decente, y este 4v4 pinta bien. Eso sí, el matchmaking y la estabilidad de los servidores serán la prueba de fuego el 25 de junio.

La nostalgia como gasolina: ¿cuánto dura el tanque?

El movimiento tiene sentido a corto plazo. En 2026, Nintendo está dosificando remakes de sus clásicos de 64 bits mientras prepara el terreno para nuevas IPs en Switch 2. La diferencia aquí es que Star Fox 64 nunca tuvo una remasterización como tal, y el público está hambriento. La apuesta por voces en español y un modo cooperativo local (un jugador pilota, otro dispara) amplía el público objetivo a quienes nunca tocaron el original.

Lo que viene después es lo que intriga. ¿Seguirá Nintendo exprimiendo su catálogo retro o se atreverá con una entrega totalmente nueva de Star Fox? Por ahora, la prioridad es celebrar que Fox McCloud vuelve a casa por Navidad... bueno, por junio. Y lo hace con una propuesta que respeta el legado, lo actualiza y lo envuelve en un multijugador que huele a horas de vicio. No es poco.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Star Fox 64 es una obra maestra intocable y este remake la limpia, la pule y le añade un online competitivo sin desvirtuarla. Solo le falta una campaña inédita o algún mundo extra para rozar el 9. Aun así, la cita del 25 de junio es sagrada para cualquier fan de la Nintendo 64.

El resumen para vagos (TL;DR)