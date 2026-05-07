Anthropic le ha enseñado a Claude a soñar. No es metáfora ni un guiño poético: la IA revisa sus sesiones mientras descansa y aprende sola, sin que un humano mueva un dedo.

La empresa ha presentado 'Dreaming', una función para Managed Agents —su plataforma de agentes autónomos— que aprovecha los tiempos muertos del sistema para repasar lo que ha hecho, detectar patrones y ajustar su comportamiento. Igual que tu cerebro mientras duermes, pero sin fase REM ni almohada.

Soñar no es poesía: es ingeniería pura

El mecanismo es tan simple como inquietante. Cuando un agente termina una tarea y entra en reposo, 'Dreaming' se activa de forma programada. El sistema analiza las sesiones recientes, identifica lo que ha funcionado, lo que ha fallado y reescribe la memoria del agente con las conclusiones. Todo ocurre en diferido, sin consumir recursos mientras el agente está operativo.

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Anthropic lo explica con un paralelismo biológico: durante el sueño humano, el cerebro consolida recuerdos y refuerza conexiones neuronales. El agente hace algo parecido con sus propios datos de trabajo, reorganizando lo aprendido entre sesión y sesión. La diferencia es que aquí no hay subconsciente, solo código.

De locos, pero real.

El enfoque ataca un problema que cualquier sistema multiagente arrastra desde hace años. Un agente individual, centrado en una sola tarea, difícilmente detecta patrones que se repiten a lo largo de decenas de sesiones distintas. 'Dreaming' encuentra errores recurrentes y flujos de trabajo que el agente tiende a repetir, incluso cuando varios agentes comparten metodologías o vicios similares.

El control sobre el proceso es total: puedes dejar que funcione en automático o revisar cada cambio antes de que se grabe en la memoria del agente. Por ahora, 'Dreaming' está en fase de investigación y solo disponible para desarrolladores con acceso a la plataforma. Nada de activarlo desde el menú de ajustes.

El plan B: que la IA se corrija a sí misma

Junto al sueño, Anthropic ha desplegado dos funciones más que apuntalan la autonomía de sus agentes. La primera se llama 'Outcomes' y parte de una premisa tan obvia como efectiva: el agente rinde mejor cuando sabe si lo está haciendo bien.

Con 'Outcomes' defines una rúbrica de éxito para una tarea concreta. Luego, un agente evaluador independiente compara el resultado contra esos criterios. Si algo falla, el evaluador lo señala y el agente principal, hace otra pasada. El ciclo se repite hasta que el trabajo cumple el estándar. Sin que una persona tenga que supervisar cada intento.

Según las pruebas internas de Anthropic, 'Outcomes' mejoró el éxito en tareas hasta un 10% frente a los prompts convencionales. No es un salto estratosférico, pero en tareas que exigen detalle o cobertura exhaustiva, ese margen puede serlo todo.

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La tercera pata del anuncio es la orquestación multiagente. Cuando una tarea es demasiado grande para un solo agente, un agente principal la divide en partes y las reparte entre agentes especializados que trabajan en paralelo. Cada uno tiene su modelo, instrucciones y herramientas. El principal mantiene el control, consulta estados y lo registra todo en la consola de Claude.

A diferencia de 'Dreaming', tanto 'Outcomes' como la orquestación multiagente ya están disponibles en beta pública en Managed Agents. Se puede probar hoy.

¿Estamos más cerca de una IA que aprende sin nosotros?

El anuncio de Anthropic llega en un momento en que la carrera por la autonomía de los agentes está más caliente que nunca. OpenAI, Google DeepMind y Meta han explorado sistemas de recompensa y autoevaluación, pero el enfoque del 'sueño' como mecanismo de consolidación es genuinamente nuevo en el panorama comercial.

Recuerda un poco a aquellos experimentos académicos con redes neuronales que soñaban —los deep dreams de Google en 2015—, pero aquí no hay estética psicodélica: hay un sistema que aprende de sus propios errores sin intervención humana. La pregunta incómoda es cuánto tardaremos en perder de vista lo que el agente ha aprendido por su cuenta.

Anthropic juega con la carta de la transparencia: todo queda registrado, puedes auditar cada cambio en la memoria del agente. Pero el camino hacia agentes que se automejoran sin supervisión constante está abierto. Y no parece que nadie vaya a cerrarlo.

De momento, 'Dreaming' es solo una fase de investigación. Pero la dirección está clara: IAs que descansan, reflexionan y vuelven más listas. Casi como nosotros. Casi.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La idea de agentes que aprenden mientras 'duermen' es brillante y ataca un problema real: la dificultad de detectar patrones entre sesiones. Que esté en fase de investigación y no en beta frena el entusiasmo, pero el concepto es de los que marcan tendencia. Si funciona fuera del laboratorio, hablamos.

El resumen para vagos (TL;DR)