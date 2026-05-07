HyperOS 4 copiará el diseño Liquid Glass del iPhone en Xiaomi

Xiaomi se ha cansado de que HyperOS parezca un Android tuneado de 2019. La cuarta versión del sistema apunta a un rediseño total: transparencias, reflejos y un acabado que hará que te preguntes si has cogido un iPhone por error. La cosa pinta más a Cupertino que nunca y los foros ya arden con el rumor.

El 'efecto cristal' que ya ha enseñado Google sin querer

El chivatazo viene de una fuente de las que pesan: Digital Chat Station, conocido filtrador de tecnología china con un historial más que decente. Según él, Xiaomi está reescribiendo HyperOS desde el código para que el protagonista sea lo que Apple llama Liquid Glass, esa interfaz translúcida que da profundidad y reflejos sutiles. Lo mismo que ya se vio en iOS 26, vamos.

La pista no llega solo desde Weibo. Google acaba de publicar un vídeo para anunciar una nueva edición de The Android Show, y en él aparece un androide transparente como una gelatina de menta. Todo el mundo interpretó que Android 17 vendría con ese look, pero según el filtrador, aquel guiño apunta directamente a lo que Xiaomi va a estrenar antes que el propio Google. La jugada es de traca.

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HyperOS 4 va a ser el hermano mellizo del iPhone... y ésta no es la primera vez

No vamos a fingir sorpresa. Xiaomi lleva años coqueteando con la estética de iOS en pequeños detalles (el centro de control, los iconos redondos), pero ahora la inspiración es descarada. La interfaz completa adoptará el lenguaje del vidrio: app de Reloj, galería, ajustes... todo con un fondo que deja entrever la capa inferior, como si mirases a través de un escaparate. Si te encanta iOS 26, te va a gustar tu próximo Xiaomi hasta que recuerdes que no es un iPhone. La ironía duele un poco.

La comunidad de Reddit y Telegram no ha perdido el tiempo: ya circulan recreaciones con Midjourney que muestran un HyperOS 4 tan cristalino que casi se le ven las tripas al procesador. Bonito es, de eso no hay duda.

Lo bueno: es precioso. Lo malo: tu móvil igual se queda sin probarlo

Aquí llega el punto que más nos preocupa. Las transparencias dinámicas y los reflejos en tiempo real no son gratis: necesitan GPU potente, memoria y optimización al milímetro. HyperOS 4 podría ser el primer gran recorte en la lista de dispositivos compatibles. Si tienes un Redmi de gama baja o un POCO con dos años encima, igual te quedas mirando el vidrio desde fuera.

Ya pasó en la transición de MIUI a HyperOS: algunos modelos populares se cayeron de la lista y el cabreo fue monumental. Ahora, con una versión que pide más hierro, el riesgo de que Xiaomi deje atrás a media familia es real. Nos ha encantado el render conceptual, sí, pero nos gustará menos cuando descubramos que solo funciona fluido en un Xiaomi 17 Ultra de 1.299 euros.

Aun así, el movimiento tiene lógica. La guerra del diseño de sistemas ya no se libra con añadir funciones: se libra con sensaciones. Y el tacto visual de un vidrio que responde a la luz es justo lo que vende en una demo. El problema será la calle, que no perdona.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. Nos flipa la estética y el descaro de copiar a Apple sin complejos, pero el rendimiento exigente y la posible reducción de compatibilidad le bajan nota. Es un caramelito visual con un regusto amargo si tu móvil se cae de la lista.

El resumen para vagos (TL;DR)