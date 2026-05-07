Nuevo convenio del sector seguros 2025-2028: subida salarial y teletrabajo

A partir de ya, si estás en el sector seguros, vas a cobrar un poco más. El nuevo convenio colectivo 2025-2028 incluye una subida salarial progresiva y, además, un derecho que no existía: el teletrabajo para quien esté recibiendo tratamiento contra el cáncer.

El acuerdo, publicado en el BOE el 4 de mayo (sí, hace dos días, así que toca enterarse), afecta directamente a entre 50.000 y 55.000 empleados del sector asegurador en toda España. Vamos a ver en qué se traduce para tu nómina.

Cuánto sube exactamente y cuándo lo verás

Las patronales UNESPA y los sindicatos CCOO y UGT han firmado un incremento salarial total del 10,8% acumulado en cuatro años. Se reparte así:

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2025: subida del 3% (con efectos desde enero).

2026: 2,8%.

2027: 2,5%.

2028: 2,5%.

Eso sí, hay una cláusula de revisión: si el IPC (Índice de Precios al Consumo, lo que mide cuánto sube la vida) interanual de cada año supera el porcentaje firmado, se aplicará una paga compensatoria en el siguiente ejercicio. Traduciendo: si el carro de la compra se encarece más de lo esperado, tu sueldo se ajusta al alza.

Teletrabajo oncológico: el nuevo derecho que no tenías

La gran novedad es el artículo 23 bis del convenio. Cualquier persona trabajadora con diagnóstico de cáncer (lo que antes llamabamos tumor maligno) puede solicitar teletrabajar mientras dure el tratamiento activo, sea quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia (tratamiento que usa el sistema inmunológico para combatir el cáncer). La empresa tiene 15 días para responder y solo puede denegarlo si acredita que es materialmente imposible —y tiene que demostrarlo, no vale con decir 'no se puede'.

El sueldo sigue siendo el mismo. No es una reducción de jornada ni una baja. Es una modalidad de trabajo a distancia para proteger al empleado. Es la primera vez que un convenio colectivo reconoce esto como derecho, sin tener que negociarlo caso por caso.

A quién cubre y qué pasa con las pequeñas corredurías

El convenio es de ámbito estatal, así que aplica a todas las empresas de seguros, reaseguros, mutuas y agencias vinculadas. Si estás en una correduría pequeña o una oficina, también te beneficias. La patronal ha aceptado el teletrabajo oncológico a cambio de cierta flexibilidad horaria general: la bolsa de horas anual se amplía en 20 horas para el resto de la plantilla. Un equilibrio con poco ruido mediático, pero con efectos reales.

Ojo con esto: los autónomos que venden seguros como colaboradores no entran. La protección solo alcanza a los empleados por cuenta ajena del sector. Si facturas como freelance, esto no te aplica, aunque trabajes codo con codo con compañeros que sí lo tendrán.

Por qué este convenio marca un antes y un después (y no solo en seguros)

En 2023 el sector financiero (banca) pactó un derecho de teletrabajo por enfermedad grave con justificante médico, pero era más restrictivo y no mencionaba el cáncer expresamente. Aquí se da un paso más: se nombra la patología y se blinda el derecho durante todo el tratamiento. El 40% de los diagnósticos oncológicos en España se producen en personas en edad laboral, según la Sociedad Española de Oncología Médica, así que la medida tiene un impacto generacional enorme.

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A efectos prácticos, cambia la conversación en consultas de oncología y RRHH. Antes, un diagnóstico de cáncer llevaba casi automáticamente a una baja prolongada. Ahora, quien quiera y pueda seguir trabajando, tiene una herramienta para hacerlo sin desgaste físico y sin perder ingresos. Eso es justicia laboral y un avance para la conciliación real.

La asignatura pendiente, como decíamos, es que el convenio deja fuera a los falsos autónomos que abundan en la venta de seguros. Y que dependerá de cómo se interprete el requisito de 'imposibilidad material' en la empresa. Si tu jefe se escuda en que no hay portátil o conexión, mejor guarda este artículo en favoritos. La semana que viene estaremos atentos a si otros sectores como el comercio o la hostelería mueven ficha.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)