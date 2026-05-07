Ayudas al empleo joven 2026: guía paso a paso para solicitarlas

El Gobierno ha aprobado 16,8 millones de euros en subvenciones para programas de empleo juvenil en 2026. ¿Quieres saber quién puede solicitar estas ayudas y cómo hacerlo? Aquí va una guía paso a paso con todo lo que necesitas saber, sin rodeos.

Vamos por partes. Estas ayudas no las piden trabajadores jóvenes a título individual, sino que van dirigidas a entidades (empresas, asociaciones, fundaciones, ayuntamientos) que desarrollen programas de empleo o formación para jóvenes. El objetivo es financiar parte de los costes de contratación, prácticas o formación para personas de entre 16 y 30 años en situación de desempleo, dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (un programa europeo que busca mejorar la empleabilidad de los jóvenes).

¿En qué consisten estas ayudas y a quién van dirigidas?

La convocatoria oficial, que publicará el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuenta con un presupuesto total de 16,8 millones de euros para 2026. La gestión está descentralizada, por lo que el reparto final depende de cada comunidad autónoma. Te recomendamos estar atento tanto al BOE como a los boletines autonómicos.

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El perfil de las entidades solicitante es amplio: desde empresas que quieran contratar a jóvenes hasta organizaciones sin ánimo de lucro que diseñen itinerarios formativos. Eso sí, el proyecto debe garantizar que una parte mayoritaria de los participantes sean jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.

Requisitos y cómo solicitarlas paso a paso

Aquí tienes la hoja de ruta para preparar la solicitud, aunque recuerda que el plazo aún no se ha abierto:

1. Espera a que se publique la convocatoria en el BOE y en el portal de subvenciones del Ministerio. Las fechas exactas las sabremos en las próximas semanas.

2. Revisa los requisitos. Generalmente, la entidad debe estar legalmente constituida, no tener deudas con Hacienda o la Seguridad Social y presentar un proyecto viables. Además, el programa debe incluir medidas concretas de inserción laboral y, en muchas ocasiones, se exige cofinanciación privada.

3. Prepara la documentación. Memoria descriptiva del proyecto, presupuesto desglosado, declaración responsable, certificados de estar al corriente de pagos… Son documentos clave que suelen marcar la diferencia. No lo dejes para el último día.

4. Presenta la solicitud telemática a través de la sede electrónica del SEPE o del organismo autonómico correspondiente. Necesitarás certificado digital o Cl@ve. El sistema te permitirá adjuntar toda la documentación y hacer seguimiento.

El truco está en la letra pequeña: lo que de verdad importa

No es la primera vez que se lanzan estas ayudas. En 2025, una línea similar de 14,5 millones se agotó en solo tres semanas. La demanda es alta y el dinero, limitado. Si tu entidad quiere optar, no esperes al último minuto: empieza a preparar la memoria ahora. Muchos proyectos se descartan por documentación incompleta o por no ajustarse a las prioridades de la convocatoria. Este año, se espera especial énfasis en proyectos de economía verde, digitalización y empleo en zonas rurales.

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Leer la letra pequeña del BOE es imprescindible: a veces exigen una cofinanciación mínima del 20% del presupuesto total. Otro detalle: los contratos subvencionados suelen tener que ser de al menos seis meses. Nuestro consejo: contacta con el servicio de empleo de tu comunidad y pide asesoramiento previo. La burocracia se come a los despistados. Y si eres joven, inscríbete ya en Garantía Juvenil (es gratis) para acceder a las ofertas que estas ayudas van a financiar.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Pendiente de publicación en el BOE; se espera que sea en las próximas semanas.

Pendiente de publicación en el BOE; se espera que sea en las próximas semanas. Quién puede pedirlo: Empresas, asociaciones, fundaciones y administraciones locales.

Empresas, asociaciones, fundaciones y administraciones locales. Cuánto: 16,8 millones en total (las cuantías por proyecto se especificarán en la convocatoria).

16,8 millones en total (las cuantías por proyecto se especificarán en la convocatoria). Dónde se solicita: A través de la sede electrónica del SEPE o de las plataformas autonómicas correspondientes.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)