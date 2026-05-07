Vuelve 'El caso de la escalera': un true crime que arrasa en Netflix

Colin Firth y Toni Collette en un true crime de los que te dejan sin aliento. Si te perdiste The Staircase en su día en HBO, Netflix te da una segunda oportunidad. Y, ojo, el boca a boca ha vuelto a incendiar las redes. La miniserie, que ahora está disponible en la plataforma, es un caramelo para cualquier adicto al género: ocho episodios que diseccionan la muerte de Kathleen Peterson y el juicio a su marido, el escritor Michael Peterson.

Vamos a lo importante. Colin Firth encarna al sospechoso con una ambigüedad que congela la pantalla, y Toni Collette convierte a Kathleen en mucho más que una víctima. A su alrededor, caras conocidas como Sophie Turner (Juego de Tronos), Michael Stuhlbarg o una Juliette Binoche que da vida a la reportera francesa que se implicó demasiado en el caso. La química familiar es tan creíble que los secretos y rencores duelen de verdad. Cada episodio te empuja a tomar partido: ¿fue un accidente doméstico o un asesinato a sangre fría?

El caso real: la duda que nunca se apagó

Aquí está el meollo. La muerte de Kathleen en 2001 sigue siendo un agujero negro judicial. La escena de la escalera, la cantidad de sangre, los artículos afilados de Peterson contra las fuerzas del orden… todo grita “crimen”, pero las pruebas nunca fueron concluyentes. La serie juega con esa ambivalencia, como el gato de Schrödinger, y el espectador acaba con una duda razonable que le roerá durante días. Es justo ese vacío lo que convierte a The Staircase en un must para los que flipan con la injusticia o con la mente criminal.

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No todo son aplausos. El director del documental homónimo de 2004, Jean-Xavier de Lestrade, ha cargado contra la serie por la forma en que retrata la relación entre Peterson y la reportera Sophie Brunet (Binoche). Las criticas del cineasta apuntan a que la ficción falsea la ética del rodaje original, y los abogados del acusado también se han quejado de inexactitudes. Aquí aflora el eterno dilema: ¿dónde está el límite entre entretener y revictimizar? La miniserie mete el dedo en la llaga, y eso, precisamente, la hace aún más adictiva.

El chisme en 3 claves (TL;DR)