Los vídeos de Eva de Dominici que la ponen como la nueva Mujer Maravilla

Si hay algo que enciende internet más rápido que un beef entre realities es un casting de superhéroe. Y el último vídeo de Eva de Dominici desde Tailandia tiene a medio DC fandom pidiendo que le den ya el lazo de Wonder Woman. La actriz argentina, que lleva años afilando su carrera en Hollywood, ha subido unas coreografías de lucha en Bangkok que han bastado para disparar la rumorología: ¿se está preparando para ser la nueva Mujer Maravilla?

Las imágenes no son un simple entrenamiento de gimnasio. Eva de Dominici aparece esquivando golpes, lanzando patadas y encadenando movimientos que recuerdan demasiado a las coreografías de combate de las grandes producciones de cómics. En los comentarios, la fiebre se ha desatado: «Es el tipo de actriz que podría llevar toda una franquicia sobre sus hombros», «Una latina Wonder Woman» o «Clearly Wonder Woman in my opinion 💙» se repiten sin tregua. Incluso medios como Infobae han puesto el foco en la secuencia, y la coincidencia con el nuevo rumbo de DC Studios es escandalosa.

Paradise Lost: la serie que lo cambia todo

El proyecto que está detrás de este terremoto se llama Paradise Lost y es uno de los platos fuertes del «Capítulo Uno: Dioses y Monstruos» del nuevo universo DC, pilotado por James Gunn y Peter Safran. La serie de Max se sitúa en la isla de Temiscira antes del nacimiento de la princesa Diana y explorará el origen y los conflictos internos de las Amazonas. Con Gal Gadot oficialmente fuera, el casting para heredar el legado de la Mujer Maravilla es uno de los secretos mejor guardados de Hollywood, y cada movimiento de una actriz con perfil atlético se lee en clave DC.

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La propia De Dominici ya sonó como una de las cuatro finalistas para interpretar a Máxima, la antagonista de Man of Tomorrow. El papel se lo llevó Adria Arjona, pero aquella prueba de casting la dejó en el radar de los estudios. Ahora, verla puliendo golpes en un gimnasio tailandés ha hecho el resto.

De Lanús a Hollywood: ¿está lista para una franquicia de 200 millones?

Eva de Dominici no es una recién llegada. Con 31 años, nacida en Lanús y afincada en Los Ángeles, ya ha rodado en inglés en The Cleaning Lady y en la comedia de acción Balls Up, estrenada el 15 de abril en Prime Video. En la rueda de prensa de esta última, donde compartió pantalla con Mark Wahlberg, y Sacha Baron Cohen, demostró un dominio del inglés que tira por tierra cualquier complejo de acento. Ese punto, unido a su físico de atleta y a una mirada que combina fuerza y vulnerabilidad, encaja con el perfil que Gunn necesita para vender la primera Mujer Maravilla latina en la gran pantalla.

La expectativa no es gratuita. Los fans llevan semanas pidiendo a gritos una Diana Prince más cercana a la de los cómics, y una actriz que ya ha superado filtros de casting para el universo DC parte con ventaja. Si Paradise Lost busca una protagonista creíble en escenas de acción y con tirón internacional, el nombre de Eva de Dominici no es un rumor caprichoso. Es una posibilidad que se muerde la cola: los vídeos de entrenamiento llegan justo cuando el estudio está moviendo ficha.

Ahora mismo la pelota está en el tejado de DC Studios. No hay confirmación oficial, pero las piezas encajan con la precisión de un guion de Gunn. Mientras tanto, el timeline seguirá haciendo zoom a cada story desde Bangkok. Y nosotros, con las palomitas listas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)