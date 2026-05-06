Xbox reestructura su directiva y entierra Copilot en consolas

Alguien en Xbox ha entendido que la IA no era para rellenar partidas de Bleeding Edge con clips random. La nueva CEO, Asha Sharma, acaba de sacudir la directiva de la división y, de paso, ha enviado a la papelera el asistente Copilot en consolas y móviles. El gesto, además de inesperado, es toda una declaración de intenciones.

El desembarco de los CoreAI

Sharma no viene sola. A través de un tuit reciente, ha confirmado que hasta cuatro pesos pesados de CoreAI —el equipo interno de inteligencia artificial de Microsoft— aterrizan en Xbox. Jared Palmer como VP de Ingeniería, Tim Allen en Diseño, Jonathan McKay al frente de Analitica y Evan Chaki encargado de optimizar procesos internos. La mitad de la nueva cúpula son colegas de su anterior vida en IA.

La jugada levantó cejas, porque la comunidad ya había puesto el grito en el cielo cuando se supo que una ejecutiva venida directamente del departamento de IA iba a tomar las riendas. Pero la realidad ha sido bastante más jugosa: Sharma no ha metido la IA con calzador, sino que ha empezado por cortar por lo sano lo que nadie pidió.

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Copilot, fuera del tablero

El anuncio ha sido tan seco como efectivo: "Empezaremos a cerrar Copilot en móviles y detendremos el desarrollo de Copilot en consolas". Ese asistente que prometía generar clips automáticos o ayudarte en los menús se va sin haber llegado a despegar. Adiós a la IA que intentaba explicarte cómo pasar un nivel mientras tú solo querías jugar.

La cosa venía de lejos. Recordamos la demo con Phil Spencer y Ninja Theory creando clips de Bleeding Edge mediante IA, o aquella promesa de preservar juegos antiguos con Muse AI que terminó en un clon de Quake II bastante mediocre. Copilot en consolas nunca tuvo sentido para el jugador, y Sharma ha decidido enterrarlo antes de que se convirtiera en un meme más.

Un giro de guión que nadie esperaba (y que nos encanta)

Lo mejor es que, lejos de recolocar cromos, la nueva CEO ha ascendido a figuras clave como Jason Ronald. El arquitecto de Series X y el responsable de la retrocompatibilidad ahora también lidera Project Helix. Eso suena a apuesta por el hardware y por la herencia de Xbox, no por una consola que te habla mientras juegas.

La comunidad, que llevaba meses con la mosca detrás de la oreja, ha reaccionado con optimismo. Se huele que alguien por fin ha cogido el volante con criterio. Y aunque siempre puede haber sorpresas, el hecho de que Sharma venga de CoreAI pero no esté convirtiendo la consola en un chatbot es, por sí mismo, una buena noticia. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Desmantelar Copilot antes de que se convierta en un cliché molesto y rodearse de gente que sabe de juegos (y de analítica sin tilde) es un movimiento que huele a estrategia. Si el primer mensaje es "menos IA, más gaming", el hype está justificado. Esperamos el siguiente asalto con los mandos cargados.

El resumen para vagos (TL;DR)