Studio Ghibli, Premio Princesa de Asturias: el reconocimiento que merecía

Ya está. Al fin. Studio Ghibli ha ganado el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 y en Qué! estamos convencidos de que este era el único galardón que le faltaba a la factoría de Hayao Miyazaki. El jurado ha leído el fallo este miércoles a mediodía en Oviedo y la noticia ha corrido como la pólvora por las redes.

El fallo, que puedes consultar en la web de la Fundación, destaca «su sensibilidad y valores humanistas» y pone en valor una filmografía que incluye obras maestras como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke. Cuarenta años de animación artesanal que han definido la infancia de media humanidad. Y eso no es una exageración de fan: las cifras de taquilla globales hablan solas.

Por qué Ghibli es eterno (y no lo digo yo, lo dice el jurado)

El premio no va de taquillazos. La Fundación Princesa de Asturias ha valorado «la capacidad de emocionar a través de historias profundamente humanas, incluso cuando sus protagonistas son espíritus del bosque o niñas que trabajan en una casa de baños para dioses». Es el triunfo de la animación como lenguaje adulto no como entretenimiento infantil. Es un reconocimiento que trasciende lo puramente cinéfilo y que coloca a la animación japonesa en el lugar que siempre mereció: el de arte mayor.

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El dato que confirma que este premio no es capricho de señores con corbata

A ver, que conste: el Princesa de Asturias ya ha premiado antes a gigantes de la comunicación como National Geographic, Google o la Bienal de Venecia. Pero premiar a un estudio de animación es un movimiento que pocos esperaban en el palmarés. La última vez que algo remotamente parecido ocurrió fue en 2002, cuando Woody Allen se llevó el de las Artes. Aquí hay una lectura generacional: los académicos que hoy deciden crecieron con Ghibli en VHS y ahora ocupan despachos.

La animación japonesa que ha conquistado hasta al más cínico

El impacto de Ghibli no es nuevo. En 2001, El viaje de Chihiro (que tiene su propia entrada en Wikipedia llena de curiosidades) se convirtió en la película más taquillera de la historia de Japón y fue la primera cinta de animación no anglosajona en ganar el Oscar a Mejor Película de Animación. Lo que sí es novedad es que un premio de esta magnitud reconozca el valor cultural de todo un estudio, no de una obra concreta. Esto coloca a Ghibli en el panteón de los imprescindibles del siglo XXI. Miyazaki, a sus 85 años, puede que esté ya retirado (otra vez), pero su legado sigue mas vivo que nunca. Ahora, la pregunta es: ¿conseguirá la fundación que el maestro japonés viaje a Oviedo en octubre para recoger el galardón? Soñar es gratis.

El chisme en 3 claves (TL;DR)