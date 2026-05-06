El streamer Westcol entrevista a Uribe en su finca tras el éxito con Petro

Alguien ha decidido que los debates electorales en un plató son demasiado 2019 y se ha traído a Álvaro Uribe a una finca con caballos. El streamer colombiano Westcol (Luis Fernando Villa) ha confirmado que entrevistará al expresidente el próximo 10 de mayo en la finca El Uberrimo, apenas unas semanas después de sentarse a una larga charla con Gustavo Petro en la mismísima Casa de Nariño. La cita será a las 4:00 p.m. hora colombiana en su canal de Kick, la plataforma que ha sustituido a Twitch en su contrato millonario y que le permite llenar la pantalla de preguntas sin filtros.

De la Casa de Nariño a El Uberrimo: el cambio de tercio

Si la entrevista con Petro olía a intento de institucionalizar el streaming, esta con Uribe huele a asado, paisaje y conversación de sillón. El equipo de Westcol promete “dos versiones políticas” enfrentadas, con preguntas enviadas directamente por la audiencia y cero intermediarios. La lógica es clara: llevar la política al terreno de la gente joven —literalmente, a la finca del expresidente— y mostrarla sin el maquillaje de los medios tradicionales.

El streamer salió de la anterior entrevista con un millón de visualizaciones y un dato inquietante: Petro reconoció que “hacer política no dominante es muy peligroso”. Ahora, con Uribe, la expectación se ha multiplicado. ¿: el formato invita a una charla pausada, pero el directo en Kick no perdona los silencios incómodos.

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Cosas que pasan en 2026.

La política se juega en Kick: ¿fenómeno o fuegos artificiales?

Westcol no es un periodista ni lo pretende. Tiene 3,7 millones de seguidores y un estilo que sus rivales tildarían de “bro” elevado a la máxima potencia. Sin embargo, su capacidad para arrastrar audiencias masivas a una conversación política es un dato que pocos columnistas consiguen con tanta naturalidad. El traslado de locación de un palacio a una finca rural es más que una excusa turística: apunta a humanizar a las figuras públicas y sacar la política del estudio de televisión para meterla, literalmente, en el potrero.

Algunos analistas ya hablan de un nuevo “puente generacional” que, por el momento, solo existe en la cuenta de Kick del creador. Pero la experiencia previa con Petro dejó claro que el formato funciona: preguntas directas, respuestas en caliente y una audiencia que opina en tiempo real con el chat. La diferencia ahora es que Uribe no estará en un entorno controlado, sino en su propia casa, rodeado de caballos y bandejas de comida típica. La naturalidad puede ser un arma de doble filo.

El mensaje es claro: paga (nada, porque es gratis), entra y monta el circo político que nunca pensaste ver a las cuatro de la tarde.

Análisis sin corbata

Si en 2023 nos hubieran dicho que un streamer de Antioquia sería el mediador más buscado entre Petro y Uribe, habríamos pedido el historial de búsquedas de quien lo afirmara. Pero aquí estamos. Este fenómeno conecta con un cambio más amplio: el streaming ha dejado de ser solo entretenimiento para convertirse en la nueva ágora pública. Figuras como Westcol no solo entrevistan, sino que configuran el relato político de una generación que consume contenido en vertical y se aburre con los editoriales de 800 palabras.

La pregunta que flota es si esta conversación en El Uberrimo logrará ir más allá del espectáculo. Con Petro, el streamer consiguió respuestas auténticas, aunque el formato también permitió esquivar asuntos espinosos con una sonrisa. Ahora, con Uribe, el riesgo es similar: la puesta en escena puede suavizar las aristas más duras del debate. Pero incluso si solo sirve para que los jóvenes vean a dos antagonistas políticos hablando sin guion, el experimento ya habrá valido la pena.

Y hasta aquí puedo leer.

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El resumen para vagos (TL;DR)