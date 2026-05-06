El drama de Kylie Jenner con sus cejas que ha incendiado redes

Kylie Jenner se plantó anoche en la alfombra de la Met Gala con las cejas decoloradas, un look que nadie pidió y que ahora la tiene a ella misma tirándose de los pelos (o de lo que queda de ellos). La pequeña del clan está en pleno drama capilar: ha mostrado en redes su desesperación por teñirlas de vuelta, y el proceso no está saliendo nada bien. Agárrate, que viene curva.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un desastre de belleza con la resaca de la Met Gala aún coleando y la propia Kylie documentando cada paso en falso. Lo tiene todo para que internet se parta de risa un par de días.

De aquel blanco nuclear al tinte casero que se le ha ido de las manos

La imagen de Kylie con las cejas prácticamente invisibles ya había dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. Pero la cosa ha empeorado cuando ha querido solucionarlo por su cuenta. Según ha ido contando ella misma en sus stories de Instagram (@kyliejenner), el tinte que ha usado le ha dejado un tono entre naranja y rojizo que no se parece en nada al castaño natural habitual. El vídeo en el que se mira al espejo y dice “¿pero esto qué es?” ya es meme en todos los grupos de WhatsApp.

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En la redacción lo hemos puesto dos veces. No tiene desperdicio.

De la alfombra al timeline: las redes no perdonan

Twitter se ha llenado de comparaciones con personajes animados, con fotos de sus hermanas en otras galas y con el clásico “esto te pasa por no escuchar a tus estilistas”. Algunos usuarios incluso han rescatado el antiguo tutorial de cejas de su hermana Kim para recordarle que el rubio platinado en las cejas solo funciona en sesión de fotos muy medida, no en directo. La frase “Kylie, vuelve a marrón” lleva horas siendo tendencia en medio mundo.

Ella, mientras tanto, sigue subiendo actualizaciones: primero un tinte que no cubría, luego un corrector de color y al final una mezcla casera de dos productos que, según sus propias palabras, ha sido un error fatal. Menos mal que el drama no ha pasado a mayores.

¿Por qué nos flipa tanto un desastre de cejas?

Este enésimo tropiezo estético de una Kardashian nos engancha porque mezcla tres cosas que amamos: un evento de alfombra roja con millones de ojos encima, la confianza absoluta en un look arriesgado que sale mal y la posterior lucha contra el ridículo en tiempo real. Hace unos años vimos a Kim llorar por un vestido que manchó, pero ahora es Kylie la que protagoniza una miniserie de terror capilar con una colección de reacciones en directo que ni el mejor reality. La diferencia es que aquí no hay edición: el desastre está ocurriendo delante de nosotros y tenemos palomitas.

Más allá de la anécdota, esto demuestra que ni el mayor imperio de belleza está a salvo de un mal cálculo. La próxima vez que alguien te diga que el rubio ceja queda bien, enséñale este artículo. Y cruza los dedos porque a Kylie aún le quedan varios lavados para volver a la normalidad.

El chisme en 3 claves (TL;DR)