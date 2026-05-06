RTVE toma una decisión con The Floor: tercera temporada y cambio de productora

Nadie daba un duro por The Floor. Pero RTVE acaba de confirmar lo que parecía imposible: tercera edición a la vista.

La cadena pública ha anunciado este lunes la renovación del concurso presentado por Chenoa, un formato que se había convertido en una de sus pocas alegrías en la noche de La 1, justo después de La Revuelta. Aunque la segunda temporada perdió algo de fuelle, el programa aguantó el tirón mientras otros estrenos como Decomasters o Al margen de todo pinchaban en hueso.

De casi cancelado a renovado: así ha resucitado The Floor

El dato lo dice todo: la primera edición superó el millón de espectadores, la segunda bajó un peldaño pero se mantuvo por encima de la media de la cadena. En un horario tan ingrato como las once de la noche, donde La 1 llevaba años sin dar con la tecla, The Floor logró que el público no se cambiara de canal. RTVE apuesta de nuevo por el tablero gigante y los 100.000 euros de premio para no perder el único formato que le funciona en esa franja.

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El concurso, de origen neerlandés (como Gran Hermano o La Voz), enfrenta a 100 participantes sobre un tablero de casillas; se retan a preguntas y solo uno se lleva el bote. Simple, adictivo y sin pretensiones. Justo lo que necesitaba la tele pública.

Cambio de cromos en la producción: Satisfaction fuera, Stratos dentro

Aquí viene lo inesperado. La producción de The Floor recae a partir de ahora en Stratos Studios, una empresa que hasta ahora no tenía ningún formato killer en su catálogo. Se acabó la etapa de Satisfaction Iberia, la productora que pilotó las dos primeras ediciones y que también estaba detrás de otros concursos como La Conexión o Trivial Pursuit, este último con una audiencia más bien triste.

Según el comunicado oficial de RTVE, Stratos Studios toma el relevo sin que hayan trascendido aún las cifras del nuevo contrato. Lo que sí sabemos es que Satisfaction Iberia se embolsó 3,7 millones de euros por la primera temporada y 4,2 por la segunda. Un pellizco considerable para un programa que ahora cambia de manos en pleno vuelo.

El movimiento recuerda al caso de Bake Off: famosos al horno, que tuvo que cambiar de productora por una cuestión de derechos con BBC Studios. En esta ocasión no hay guerra de licencias, pero sí un baile de empresas que huele a reestructuración de proveedores en la casa.

Chenoa repite al mando y el casting ya está en marcha

Lo que no cambia es la cara visible. Chenoa seguirá al frente del programa, como confirmó la propia presentadora en sus redes mínutos después del anuncio. La cantante se ha ganado al público con su naturalidad y RTVE no quiere tocar lo que funciona.

Además, el casting para la tercera edición ya está abierto: cualquiera puede apuntarse en la web de RTVE para intentar conquistar el tablero y llevarse los 100.000 euros. Eso sí, habrá que esperar unos meses para verlos en pantalla, probablemente ya en la próxima temporada de invierno.

RTVE y su baile de productoras: un patrón que se repite

No es la primera vez que la cadena pública mueve ficha con sus productoras de confianza. Hace justo un año, el trasvase de Bake Off de Boxfish a Brutal Media por los derechos con la BBC demostró que en la tele nada es eterno. Ahora le toca a The Floor, aunque el cambio de manos sea mucho más silencioso.

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Veremos si Stratos Studios da la talla. Su portfolio no incluye aún ningún gran formato que haya demostrado músculo en prime time, pero en este negocio a veces una oportunidad es lo único que necesitas. De momento, la noticia es que tendremos más tardes de preguntas y casillas. Y si Chenoa sigue al timón, el público le dará un voto de confianza. O al menos un like.

El chisme en 3 claves (TL;DR)