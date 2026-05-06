El precio de 80 dólares de GTA 6: la propuesta de Bank of America

Alguien en Bank of America ha mirado un gráfico de inflación y ha pensado: «80 dólares, ¿por qué no?». La propuesta, lanzada en una nota a inversores durante el evento iicon de Las Vegas, es simple: Take-Two debe aprovechar Grand Theft Auto VI para subir el listón del precio de los juegos AAA.

Según el analista Omar Dessouky, el banco considera que un precio de 80 dólares para GTA 6 establecería un nuevo estándar en la industria y ayudaría a normalizar la subida que muchas editoras llevan años rumiando. En la nota, recogida por Gamespot, se insta a Take-Two a «liderar el camino». La justificación es tan cínica como transparente: los costes de producción se han disparado, pero los empleos se han precarizado y los estudios se cierran cada semana.

La reacción de la comunidad no se ha hecho esperar. Basta darse una vuelta por ResetEra o Reddit para encontrar comentarios que van del «es realmente muy difícil no desearles la muerte a estas personas» (literal) a predicciones más templadas pero no menos catastrofistas. «Esto va a ser como lo de Outer Worlds 2, pero a mayor escala», escribe un usuario. «Todas las compañías pensarán que su juego vale más de 70 dólares, al final fracasarán estrepitosamente, los estudios cerrarán, habrá despidos masivos, etc.»

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Qué dice exactamente el banco (y qué calla)

El informe de Dessouky no es ninguna sorpresa para quien siga de cerca el sector. La plataforma de inversión Seeking Alpha ya advirtió hace años que, si GTA VI se vendía por menos de 80 dólares, el resto de la industria tendría dificultades para justificar precios superiores. Bank of America recoge ese testigo y lo convierte en recomendación formal. La idea es que Rockstar, con su poder de convocatoria, puede «educar» al consumidor.

Pero lo que omite el banco —interesadamente— es que las condiciones de producción actuales son insostenibles. Mientras se pide al jugador que pague más, los desarrolladores trabajan en ciclos de crunch brutal y los presupuestos de marketing engullen cifras que rozan lo indecente. El argumento de que «los precios no han subido en 10 años» se enfrenta al hecho de que los juegos ahora ingresan por vías que antes no existían: pases de batalla, micropagos, suscripciones. La tarta es más grande, solo que los beneficios se concentran en la cúspide.

Strauss Zelnick: «Los precios llevan estancados diez años»

El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, no ha tardado en secundar la línea. Durante su intervención en el mismo evento, señaló que el precio de los juegos se ha mantenido en en la horquilla de 60-70 dólares durante la última década, y que las compañías han recurrido a las microtransacciones para compensar el desfase. «Eso no tiene mucho sentido», afirmó, sugiriendo que ha llegado el momento de ajustar la factura final al consumidor.

Lo que Zelnick no menciona es que Take-Two ganó 5.300 millones de dólares en ingresos netos en su último ejercicio fiscal, un 53 % más que el año anterior, impulsada sobre todo por GTA Online y las expansiones de NBA 2K. La compañía no está, ni de lejos, en una situación de apuro. El mensaje esta claro: la subida no es para sobrevivir, es para engordar márgenes.

La comunidad, enfadada y con la cartera temblando

La respuesta de los foros es previsible pero contundente. Resetera, Reddit y los comentarios de la noticia original arden. «Es realmente muy difícil no desearles la muerte a estas personas», reza uno de los posts más votados, mientras otro compara el órdago con el desastre de Outer Worlds 2, donde varias editoras intentaron subir precios y acabaron reculando tras una sonada reacción negativa. Pero GTA es diferente. GTA VI moverá cifras de lanzamiento que ningún otro título puede igualar, y eso le da a Take-Two una posición de fuerza que pocos tienen. Rockstar sabe que puede permitirse el lujo.

Hay quien recuerda que Rockstar ya ha subido el precio de sus productos en el pasado reciente: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition salió a 60 dólares con un estado técnico lamentable, y aún así vendió millones. La lección que la industria ha extraído es que el precio importa menos cuando la marca es un coloso cultural. «El mercado lo soportará», sentenció el analista Rhys Elliott de Alinea Analytics. Y esa frase, pronunciada en voz alta, da un poco de escalofríos.

¿Un nuevo estándar o un espejismo?

El precedente más parecido lo tenemos en 2023, cuando Nintendo lanzó The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a 70 dólares en Estados Unidos y la controversia se diluyó en cuestión de semanas. El juego era bueno, las ventas respaldaron la decisión y el mundo siguió girando. Pero Nintendo es el niño mimado de la industria: se le perdona casi todo. Con Take-Two, la percepción es más árida. El historial de GTA Online y sus tiburones virtuales pesa como una losa.

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Si alguien puede cambiar el precio de referencia, es GTA VI. El problema es que, una vez abierta esa puerta, cualquier secuela de Assassin's Creed, cualquier Call of Duty anual, aspirará a los 80 dólares. Y ahí es donde la burbuja puede estallar. El gasto en videojuegos no es infinito, y la inflación aprieta los bolsillos de los jugadores tanto como los de los ejecutivos de Bank of America.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La propuesta es ruidosa, el debate está servido y Rockstar guarda silencio, como de costumbre. El hype no es por el juego —que se venderá igual aunque lo empaqueten en un cartucho de NES—, sino por ver hasta dónde se atreve a llegar la industria. Abróchense los cinturones, que vienen curvas.

El resumen para vagos (TL;DR)