Steam Machine: Valve apunta a PS5 con precio de 600-700 euros

Valve quiere dar un zarpazo donde más duele: el salón de tu casa. Sí, hablo de la Steam Machine, ese PC disfrazado de consola que lleva años en el limbo de los rumores. Ahora vuelve a sonar con fuerza, y esta vez con un precio que casi parece un regalo: entre 600 y 700 euros. Así lo asegura Moore's Law is Dead, un analista con buen olfato para las filtraciones, en su último vídeo.

600-700 euros: el rango que podría cambiarlo todo

La cifra no es casual. Una Steam Machine por 600-700 euros competiría directamente con PlayStation 5, que con lector de discos ronda los 649,99 euros. Si Valve logra colocar su máquina en esa horquilla, se llevarían por delante el argumento del precio que tantos jugadores de consola esgrimen para no pasarse al PC gaming.

Según la fuente, la compañía estaría dispuesta a vender el hardware a pérdidas durante los primeros meses, como ya han hecho Microsoft o Sony en otras generaciones. El precio se habría complicado porque la RAM se ha triplicado en los últimos tiempos, pero aun así los números parecen cuadrar. La jugada es clara: sacrificar margen para construir una base de usuarios que luego gaste en Steam. No es caridad, es estrategia pura.

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Y ojo, que la idea no es nueva. Valve ya hizo algo parecido con Steam Deck, que desde el principio tuvo un precio muy ajustado para lo que ofrecía. Aquello funcionó. Ahora quieren repetir la fórmula en una máquina pensada para enchufar a la tele y jugar con mando, no para llevarla en la mochila.

No es solo una consola: es la estrategia del ecosistema Steam

Aquí empieza lo interesante. Valve no necesita ganar dinero con el hardware porque ya tiene la gallina de los huevos de oro: la tienda de Steam. Cada usuario que compre una Steam Machine se convierte en un cliente potencial de miles de juegos, DLCs y microtransacciones durante años. Además, llega con un ecosistema montado: Steam Deck, Steam Controller, la app de Steam… todo encaja.

Si la consola se vende a un precio demasiado alto, los jugadores tradicionales se quedarán en PlayStation. Y si se acerca demasiado a lo que cuesta montar un PC gaming desde cero, el público de PC preferirá el bricolaje antes que la comodidad prefabricada. Por eso los 600-700 euros son el punto dulce: lo bastante bajo para tentar a los fans de las consolas y lo bastante alto para que no parezca un juguete.

El precedente que todo el mundo olvida (y que Valve sí recuerda)

Hace una década, las primeras Steam Machine fueron un fracaso sonado. Aquellas maquinas llegaron tarde, con precios altos y sin un software a la altura. Pero desde entonces Valve aprendió la lección. Steam Deck demostró que saben fabricar hardware atractivo, con un sistema operativo pulido que corre juegos de PC sin dolores de cabeza.

Ahora el contexto es distinto. PlayStation 5 ya está en su madurez y Xbox busca desesperadamente una identidad. Valve ve el hueco y se lanza con la Steam Machine, una propuesta que puede comerse a ambos peces: el catálogo casi infinito de Steam, compatibilidad con mandos estándar y un precio que no asusta. Si logran que la experiencia enchufar-y-jugar sea tan fluida como prometen, la competencia tiene motivos para preocuparse.

La pregunta que queda en el aire es si Valve podrá producir suficiente stock sin que el precio se dispare, o si la jugada acaba siendo otra promesa incumplida. De momento, el plan pinta bien. Pero hasta que no la tengamos delante, dejémoslo en un «ya veremos».

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El rumor viene de una fuente con cierto crédito, y el precio suena demasiado redondo para ser casualidad. Valve ya demostró con Steam Deck que sabe poner un PC en formato consola a un precio competitivo. Eso sí, hasta que no veamos specs concretos y fecha de lanzamiento, mejor mantener un escepticismo optimista. (O como diría Gabe: «wait and see».)

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El resumen para vagos (TL;DR)