A lo 'Top Gun' y como en 'Supervivientes': El salto desde un helicóptero de la princesa Leonor desata pasiones

La Casa de Su Majestad el Rey sorprendió este martes 5 de mayo al compartir un material gráfico muy esperado por todos los seguidores de la actualidad monárquica y en especial de la princesa Leonor. Se trata de un conjunto de instantáneas y vídeos que documentan a la perfección las jornadas de instrucción del 21 y 22 de abril.

Durante esas fechas, vimos a una heredera al trono mimetizada por completo con el entorno del Ejército del Aire y del Espacio. La princesa Leonor está afrontando la recta final de su paso por la academia correspondiente, combinando las horas de aula teórica con un contacto real y directo con aeronaves de alta tecnología.

La princesa Leonor alcanza nuevas metas en la Academia del Aire

La princesa Leonor alcanza nuevas metas en la Academia del Aire | Fuente: Casa de S.M el Rey

Durante esta fase tan exigente, la princesa Leonor ha demostrado una progresión notable que no pasa desapercibida ni para sus instructores ni para la opinión pública. El itinerario formativo contempla un avance paulatino, pero muy constante, diseñado milimétricamente para que adquiera todas las destrezas necesarias a la hora de comandar y comprender las operaciones militares desde las nubes.

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Uno de los hitos más relevantes que han trascendido recientemente es que la nieta de Juan Carlos I ya realiza vuelos en solitario. Pilotar una aeronave sin la compañía física de un instructor en la cabina representa un paso gigantesco para cualquier estudiante de aviación militar. Así, la hija de Felipe VI y Letizia consolida su papel dentro del escalafón de la academia, ganando autonomía real en cada nueva maniobra que ejecuta sobre el cielo de nuestro país.

Su experiencia con los imponentes cazas Eurofighter en Albacete

Su experiencia con los imponentes cazas Eurofighter en Albacete | Fuente: Casa de S.M el Rey

El primer escenario de estas jornadas de alta intensidad tuvo lugar el 21 de abril. Aquel día, la princesa Leonor se desplazó junto al resto de sus compañeros de cuarto curso hasta la Base Aérea de Los Llanos, ubicada en la provincia de Albacete. Las instalaciones del Ala 14 abrieron sus hangares para que los alumnos pudieran estudiar de cerca el imponente caza Eurofighter, conocido técnicamente bajo la nomenclatura C.16.

El 22 de abril, la Princesa de Asturias voló en un reactor F-5 en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), junto a un instructor del Ala 23, para conocer de primera mano la formación y preparación de los alumnos de quinto curso.



➡️https://t.co/1dKLbnNcPL pic.twitter.com/aKkqmhQ4em — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 5, 2026

A lo largo de la mañana, recorrió las inmensas naves de la base manchega prestando mucha atención a las explicaciones de los expertos, mecánicos y pilotos. El momento cumbre de la jornada albaceteña llegó cuando se le permitió acceder al interior de la cabina de uno de estos cazas de combate.

Tomar los mandos y sentarse en el asiento del piloto supone una toma de contacto vital con el instrumental tecnológico de vanguardia. Hablamos de las mismas naves responsables de garantizar la defensa integral del espacio aéreo nacional y de cumplir misiones estratégicas y de máxima seguridad bajo el paraguas de la OTAN.

Para complementar la parte teórica, las unidades operativas del Ala 14 organizaron una exhibición aérea que dejó a todos boquiabiertos. Observar a los Eurofighter en plena acción permitió a los alumnos sentir la magnitud de la fuerza aerodinámica y asimilar la gran complejidad que supone pilotar este tipo de reactores a velocidades de infarto.

Maniobras en Badajoz y la destreza de la princesa Leonor a bordo de un F-5

Maniobras en Badajoz y la destreza de la princesa Leonor a bordo de un F-5 | Fuente: Casa de S.M el Rey

Tan solo veinticuatro horas después de la visita a tierras manchegas, la agenda militar llevó a la heredera hasta la Base Aérea de Talavera la Real, situada en Badajoz. El 22 de abril, la princesa Leonor cambió de escenario para enfrentarse a un desafío aéreo de gran calibre. Perfectamente uniformada con el característico mono de vuelo verde de los aviadores, escuchó de forma atenta las últimas directrices de su instructor en la pista antes de subirse a la cabina de un reactor F-5.

La Princesa de Asturias visitó el pasado 21 de abril el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete), junto a sus compañeros de cuarto curso. Allí comprobó el funcionamiento de los Eurofighter (C.16), clave en la seguridad del espacio aéreo… pic.twitter.com/nBPTco0HnH — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 5, 2026

Este modelo de avión en particular es una pieza fundamental en el esquema operativo de las Fuerzas Armadas de España, ya que se utiliza de manera específica para la formación avanzada de los futuros combatientes dentro del curso de Caza y Ataque. Despegar a bordo de un F-5 exige una preparación física y mental que no cualquiera posee. Durante el tiempo que permanecieron surcando las alturas, la futura reina participó activamente en diversas maniobras tácticas en el aire diseñadas para poner a prueba los reflejos de los alumnos.

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Tras ejecutar los ejercicios programados en las nubes, la aeronave aterrizó de vuelta en la pista extremeña. A pie de asfalto, saludó protocolariamente a los altos mandos de la base, dejando una imagen de aplomo y profesionalidad que reafirma su compromiso con el uniforme. Toda esta experiencia de campo en Badajoz conforma el núcleo duro del curso de especialización en operaciones aéreas al que se enfrenta diariamente.

Un salto de helicóptero protagonizado por la princesa Leonor que arrasa en redes

Un salto de helicóptero protagonizado por la princesa Leonor que arrasa en redes | Fuente: Casa de S.M el Rey

De todo el material gráfico facilitado desde Zarzuela, hay una fotografía concreta que ha acaparado todas las miradas de los internautas. En las imágenes, vemos a la princesa Leonor ejecutando un salto verdaderamente espectacular desde un helicóptero en pleno vuelo. La maniobra de entrenamiento recordó de manera instantánea a la mítica prueba inaugural del famoso reality show 'Supervivientes', desatando una oleada brutal de reacciones, memes y mucho asombro entre el público de a pie.

Resulta casi inevitable hacer el paralelismo televisivo cuando ves a alguien saltando al agua desde las alturas. Los usuarios de redes sociales no tardaron en posicionar este atrevido salto en el ranking imaginario de las mejores caídas desde un helicóptero, bromeando con que superaba con creces a figuras históricas del panorama televisivo como las mismísimas integrantes de la familia Campos.

Tampoco pasó desapercibido para los más curiosos el hecho de que su propio primo lejano, Nacho de Borbón, concursara en dicho formato de supervivencia extrema, añadiendo un toque divertido y anecdótico a una instantánea estrictamente militar.