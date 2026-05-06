OpenAI lanza GPT-5.5 Instant: menos errores, respuestas más cortas

Alguien en OpenAI ha pulsado el botón de ‘menos blablablá y más al grano’ y el resultado es GPT-5.5 Instant. El nuevo modelo por defecto de ChatGPT ya está desplegado para todos los usuarios, gratis, y llega con una promesa jugosa: un 52,5% menos de alucinaciones fácticas y respuestas un 30% más cortas. O sea, menos inventos y menos paja. A mí, de entrada, me parece un win.

Menos alucinaciones, respuestas más directas y adiós a los emojis forzados

Si alguna vez le has preguntado algo serio a ChatGPT y te ha soltado un dato inventado con toda la seguridad del mundo, sabes de lo que hablo. OpenAI ha entrenado a GPT-5.5 Instant para que el número de patinazos en consultas sobre medicina, derecho y finanzas baje un 52,5% frente a su predecesor. Y en aquellas conversaciones que los propios usuarios habían marcado como problemáticas, la reducción de imprecisiones alcanzó el 37,3%. No está mal para un modelo que, insisto, es gratuito.

Pero quizá el cambio más palpable sea el tono. GPT-5.5 Instant usa de media un 30,2% menos de palabras y un 29,2% menos de líneas. La compañía ha metido tijera a los párrafos de relleno, los formatos exagerados y —bendito sea— los emojis gratuitos que parecían escritos por un becario. El resultado es un ChatGPT más seco, más rápido y que hace menos preguntas de seguimiento innecesarias. Si eres de los que solo quiere una respuesta sin rodeos, vas a notar la diferencia.

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Un detalle que me ha gustado: el modelo mejora también en criterio. OpenAI pone como ejemplo un problema de álgebra con un error del usuario. GPT-5.5 Instant primero valida la solución incorrecta, se autocorrige, identifica dónde está el fallo y llega a la respuesta correcta usando la fórmula cuadrática. Su antecesor detectaba el error pero se atascaba a medio camino. Es un salto pequeño pero significativo para cualquiera que use ChatGPT para estudiar o trabajar.

Memoria selectiva y fuentes de memoria: la IA que no olvida nada

La otra gran pata de este lanzamiento es la personalización. GPT-5.5 Instant es mucho más eficaz buceando en tu historial para no obligarte a repetir datos que ya le has dado. Si tienes Gmail conectado a ChatGPT o has subido archivos, el modelo tira de ese contexto cuando lo considera relevante. La idea es que la IA se comporte más como un asistente que te conoce, no como un robot con amnesia cada vez que abres un chat nuevo.

Para acompañar esto, OpenAI ha añadido una función llamada fuentes de memoria en todos los modelos. Ahora, cuando una respuesta se personaliza con datos tuyos, puedes ver exactamente qué información se ha usado —ya sean memorias guardadas o conversaciones anteriores— y eliminarla o corregirla si ya no cuadra. Las fuentes de memoria no se comparten con terceros si decides compartir un chat, y todo se gestiona desde los ajustes. También puedes usar chats temporales que ni actualizan ni consultan tu historial, para los más paranoicos.

Estas capacidades de personalización y archivos están limitadas de momento a los suscriptores de Plus y Pro en la web, aunque OpenAI ha confirmado que en las próximas semanas llegarán a todos los usuarios. Vamos, lo de siempre: el modelo gratis para que pruebes, los extras de pago para los que ya están enganchados.

¿Demasiado recorte o el punto justo? La vuelta de tuerca de OpenAI

Aquí empieza lo interesante. GPT-5.5 Instant no es un megamodelo con capacidades nuevas y deslumbrantes, sino un afinamiento quirúrgico de lo que ya teníamos. Es la respuesta de OpenAI a dos quejas recurrentes: la tendencia a alucinar y la verborrea insoportable de ChatGPT cuando solo querías un dato. Y el contexto es el que conocemos: la competencia con DeepSeek, Claude y los modelos de Meta aprieta, y la carrera ya no la gana quien habla más, sino quien entrega información fiable y rápida.

Me parece un movimiento inteligente. Reducir las alucinaciones en un 52,5% no es moco de pavo, y recortar un 30% de palabra vacía puede parecer un detalle menor, pero cambia la experiencia de uso diario. Eso sí, el diablo está en los detalles: los porcentajes son de pruebas internas, y ya sabemos que del laboratorio a la vida real hay un trecho. Habrá que ver si en consultas del día a día la tasa de errores baja tanto como prometen.

Visto lo visto, GPT-5.5 Instant pinta más como una actualización sensata que como un terremoto. Si eres un usuario habitual de ChatGPT, probablemente ya estés usando este modelo sin darte cuenta, y eso ya es un buen síntoma: la transición ha sido tan silenciosa que no ha roto nada. Para los que lleguen nuevos, se encontrarán un asistente más afilado y menos dado a inventar. Y para los paranoicos de la privacidad, las fuentes de memoria y los chats temporales son un guiño bienvenido.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. OpenAI entrega una actualización sólida, sin artificios. La reducción de alucinaciones es notable, pero queda por ver si se sostiene fuera del laboratorio. Si eres de los que odia los emojis y las respuestas de tres páginas, este modelo te va a caer bien.

El resumen para vagos (TL;DR)