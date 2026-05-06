Nuevo Mortal Kombat confirmado: Ed Boon anuncia más proyectos

Ed Boon ha hablado. Y no hay rastro de Injustice 3. El jefazo de NetherRealm confiesa a Collider que un nuevo Mortal Kombat está en desarrollo. Más sorpresas al fuego.

En plena gira promocional de Mortal Kombat II, el director del estudio ha lanzado la bomba: 'Estamos desarrollando otro juego de Mortal Kombat, y también estamos haciendo más cosas, así que hay muchas partes en el fuego, no solo con juegos, sino con otras formas de medios. Así que tenemos muchos anuncios geniales por venir'. Como quien no quiere la cosa, ha desmentido los rumores que apuntaban a Injustice 3 como próximo proyecto. Apenas una semana antes, un supuesto leak había listado actores para Injustice 3, y muchos se ilusionaron. Boon ha tardado poco en apagar el fuego. Lo suyo es más efectivo que un fatality.

El mensaje es claro: la saga madre es la prioridad.

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La bomba de Boon: nuevo MK y más cosas

El creativo, famoso por trolear a los fans en redes, ha sido esta vez más explícito que nunca. La declaración a Collider no solo confirma el desarrollo de una nueva entrega principal, sino que abre la puerta a spin-offs, series o incluso más películas. NetherRealm, según sus palabras, tiene 'muchas partes en el fuego'. Y eso, en boca de Boon, significa que el universo Mortal Kombat va a seguir expandiéndose más allá de lo que imaginamos.

Puedes revisar el historial de la saga en la web oficial de Mortal Kombat para comprobar que la franquicia no ha parado de crecer desde el reboot de 2011. Y con la película calentando motores, el timing no podía ser mejor.

Injustice 3: la eterna promesa que no termina de llegar

Desde que Injustice 2 aterrizo en 2017, los fans de los superhéroes de DC llevan esperando un cierre para la trilogía. La lógica dictaba que NetherRealm alternase entre las dos sagas, pero parece que la estrategia ha cambiado. Boon ha desmentido los rumores de manera indirecta: al no mencionar Injustice 3 en absoluto, deja claro que ahora mismo todo el foco está en Mortal Kombat.

Eso no significa que la tercera entrega esté muerta. El propio Boon ha dicho que hay 'más cosas' en desarrollo, y un proyecto podría estar en fase temprana. Pero los fans de Superman y Batman tendrán que armarse de paciencia. De momento, el fatality se lo lleva Scorpion.

El plot twist nadie lo vio venir.

El fatality de Injustice (y por qué a NetherRealm le sale a cuenta)

No es casualidad que el anuncio llegue ahora. La película Mortal Kombat II está a punto de reventar taquillas (se estrena este mismo 2026, aunque sin fecha concreta aún) y el estudio quiere capitalizar el hype. Apostar por un nuevo Mortal Kombat es jugar sobre seguro: la franquicia ha vendido más de 12 millones de copias con Mortal Kombat 1, y la comunidad competitiva está más activa que nunca.

Injustice, por su parte, nació en 2013 aprovechando la fiebre de los juegos de superhéroes tras la trilogía de Batman de Nolan. Pero el panorama actual de DC es más incierto, y quizá NetherRealm prefiera no arriesgar. Aún así, la declaración de Boon deja la puerta entreabierta. 'Muchas partes en el fuego' puede significar cualquier cosa, desde un Injustice 3 hasta un juego de peleas con personajes de terror. No sería la primera vez que nos sorprenden.

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Eso sí, los fans más veteranos recuerdan que Mortal Kombat 1 no estuvo exento de polémica: el modo online tuvo lag, los fatalities se vendían por separado y la progresión parecía un casino. NetherRealm tuvo que rectificar a base de parches. La gran duda es si este nuevo juego aprenderá de esos errores o repetirá la fórmula del 'paga por todo'.

Caos, pero caos del bueno.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Un nuevo Mortal Kombat siempre es un eventazo, y con la película a la vuelta de la esquina, el timing es perfecto. Lo único que empaña la fiesta es la incertidumbre sobre Injustice 3. Si NetherRealm afina las mecánicas y se saca de la manga un modo historia a la altura, estaremos ante otro pelotazo. Prepara la cartera, o la katana.

El resumen para vagos (TL;DR)