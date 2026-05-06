Apple pagará 250 millones de dólares por no entregar la IA prometida en Siri

Apple ha soltado 250 millones de dólares para enterrar la demanda colectiva que la acusaba de prometer una Siri con superpoderes de IA y entregar la misma asistente de siempre. El acuerdo, filtrado por el bufete Clarkson Law Firm, pone fin al culebrón de Apple Intelligence, esas funciones que iban a revolucionar el iPhone 15 Pro y el iPhone 16 pero que se quedaron en un bucle de 'pronto disponible'.

La jugada es clásica: pagar antes de que un juicio saque los colores. La compañía de Cupertino abonará esa suma para indemnizar a los compradores estadounidenses de los modelos afectados entre junio de 2024 y marzo de 2025. ¿El resultado? Un cheque que, según el volumen de reclamaciones, podria oscilar entre 25 y 95 dólares por dispositivo.

Lo que aquel keynote nos vendió (y lo que Siri siguió sin entender)

En la WWDC de 2024, Apple nos prometio una Siri contextual, capaz de entender la pantalla que estabas viendo o de hilar varias apps sin que sudase. Las demos mostraban un asistente que leía tus mensajes, sugería rutas según el tráfico y hasta te recordaba la tarea pendiente justo a tiempo. La realidad, sin embargo, fue un silencio administrativo: los retrasos se acumularon y las funciones estrella no llegaron ni con iOS 18.2 ni con la llegada del iPhone 16.

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Para cuando Apple empezó a desplegar algunas capacidades básicas a finales de 2025, la indignación ya era un meme. Los foros de MacRumors echaban humo y la demanda colectiva, presentada en septiembre de aquel año, acusaba a la empresa de publicidad engañosa. El argumento era sencillo: si compras un teléfono por su IA y la IA no aparece, te han tomado el pelo.

250 millones de dólares, pero hasta 95 por barba si hay suerte

La cifra global suena a dineral, claro. Pero repartida entre los potenciales millones de afectados, hablamos de entre 25 y 95 dólares por cabeza. Vamos, que no da ni para un Apple Pencil. La horquilla depende del número de reclamaciones que se presenten: cuantas más, menor la tajada individual.

Es un acuerdo de esos en los que los abogados se llevan la mayor parte y los usuarios, un café con propina. Aun así, sienta un precedente incómodo para una industria que está vendiendo la IA como el nuevo factor de compra y luego se atraganta con las entregas. Apple no es la única, pero es la que más prisa tenía por cerrar este capítulo sin juicio.

Esto ya lo hemos visto: humo de IA y cheques por debajo de la puerta

No es el primer rodeo de Apple con indemnizaciones masivas. Ahí está el 'antennagate' del iPhone 4, el 'batterygate' de las baterías ralentizadas o el teclado mariposa de los MacBook. Pero este caso duele más porque toca directamente la credibilidad de su apuesta más estratégica: la inteligencia artificial. Silicon Valley lleva dos años vendiendo humo con la IA generativa, y cuando un gigante como Apple falla en la entrega, la desconfianza se contagia a toda la categoría.

Mientras tanto, Siri sigue sin enterarse de la mitad de las preguntas. Y los usuarios que pagaron un extra por el hardware 'preparado para Apple Intelligence' se quedan con la sensación de haber financiado una beta perpetua. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La factura es real y el ridículo, también. Pero el caso se resolverá sin juicio, con un comunicado aburrido y probablemente con una renovación de Siri que llegue en 2027 para hacernos olvidar el fiasco. Apple paga, pero la pregunta sigue en el aire: ¿aprenderemos a no comprar teléfonos por funciones que aún no existen?

El resumen para vagos (TL;DR)