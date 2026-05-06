El incómodo saludo de Bad Bunny a Kris Jenner que se ha vuelto viral

Bad Bunny se ha llevado el momento más incómodo de la Met Gala 2026 al toparse de bruces con su exfamilia política, y el vídeo ya es meme universal. Sobre la alfombra roja, un saludo con Kris Jenner y Kim Kardashian bastó para incendiar las redes y dejar claro que el cariño no se hereda.

Qué fue exactamente lo que pasó

El cantante apareció en la gala con un maquillaje protésico que lo hacía parecer 50 años mayor, una apuesta de estilo que desconcertó a medio mundo. En un momento de la alfombra roja, Bad Bunny se encontró de frente con Kris Jenner y Kim Kardashian, la madre y la hermana de su ex, Kendall Jenner. Las cámaras de la organización captaron cada milésima de tensión.

Según las imágenes difundidas, el artista se acercó a Kris con un abrazo lateral que la momager respondió con una sonrisa forzada y una palmadita en el brazo, casi como quien espanta una mosca. Luego giró hacia Kim, que apenas intercambió dos palabras antes de girar la cabeza y seguir su camino, sin abrazo ni aspaviento. Ni rastro del calor de familia que cabría esperar.

Publicidad

Por qué medio Twitter está llorando (de risa ajena)

La secuencia corrió como la pólvora en X, TikTok e Instagram. “Kris does not like him at all LOL”, “She was about to yell security” o “Kim didn’t care to see him either” fueron algunos de los comentarios más repetidos. El clip acumula millones de reproducciones en cuestión de horas, y el consenso es unánime: la frialdad fue de congelador industrial.

Varios usuarios bromean con que la matriarca ni siquiera reconoció a Bad Bunny con las prótesis, y que por eso el saludo fue tan seco. Sea como fuere, el vídeo no deja lugar a dudas: la familia Jenner ha pasado página y no tiene intención de releer capítulos anteriores.

El precedente que todo el mundo ya ha olvidado (menos ellas)

Que un ex de Kendall Jenner se cruce con su madre y su hermana no es nuevo. Ya ocurrió en 2022 con Devin Booker, aunque entonces los ánimos estaban templados y la relación no había saltado por los aires. Esta vez, la ruptura de 2023 entre Bad Bunny y Kendall dejó más sombras que luces, y el runrún de que fue él quien puso fin a la historia sigue alimentando la incomodidad.

Yo creo que el momento es puro salseo de alfombra roja, de ese que da contenido para el grupo de WhatsApp durante tres días. La actitud de Kris y Kim puede leerse como indiferencia calculada o simple despiste con las prótesis, pero el resultado es el mismo: un instante tan violento que ya tiene su propio recopilatorio de reacciones. El próximo capítulo llegará si comparten afterparty; hasta entonces, cada uno en su esquina.

El chisme en 3 claves (TL;DR)