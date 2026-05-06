Adiós a las ocho zonas tarifarias en el transporte de Madrid

Si vives en Móstoles, Alcalá o cualquier municipio de la corona metropolitana, sabes que el abono transporte te clava entre 50 y 80 euros al mes solo por cruzar una línea imaginaria. Pues esa línea puede desaparecer. La Comunidad de Madrid estudia eliminar las ocho zonas tarifarias actuales —la división geográfica que determina cuánto pagas según la distancia al centro de Madrid— y eso significa que los jóvenes que se desplazan desde la periferia podrían ver una rebaja importante en su abono mensual.

Qué son las zonas tarifarias (y por qué han sido un problema hasta ahora)

Vamos por partes. Desde hace años, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid divide la región en anillos concéntricos, de la A (Madrid capital) a la E2 (los municipios más alejados). Para que te hagas una idea, un abono joven mensual en zona A cuesta hoy unos 20 euros, mientras que en la E2 supera los 70. Esa diferencia de más de 50 euros al mes no es un capricho: muchos jóvenes han tenido que irse a vivir lejos del centro por el precio del alquiler, y el transporte se convierte en un segundo alquiler que nadie esperaba.

A efectos prácticos, el sistema actual castiga doblemente a quien más se mueve. El 40% de los desplazamientos laborales en la región los hacen personas de menos de 35 años según los últimos datos del Consorcio, y buena parte de esos trayectos cruzan dos o tres zonas cada día. Eliminar las ocho zonas tarifarias supondría unificar la tarifa o reducir el número de anillos, con un precio único que beneficiaría sobre todo a quienes viven en las coronas B3, C1, C2, E1 y E2.

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Cómo te afectaría a ti si vives en la periferia

Aquí viene lo importante. Si la Comunidad de Madrid tira adelante con la propuesta, el ahorro mensual para quien usa el abono joven desde la zona B3 o C1 podría rondar los 20-30 euros, y para quien viene de zonas E, incluso 50 euros. Estamos hablando de entre 240 y 600 euros al año de ahorro, un dinero que ahora se va en transporte y que podría ir directo al alquiler o, simplemente, a respirar un poco a fin de mes.

Eso sí, la letra pequeña va a ser clave. No sabemos aún si el cambio sería un billete único válido en toda la región o una simplificación a tres anillos, que es lo que llevan años pidiendo algunos ayuntamientos de la periferia. Tampoco si la medida afectaría solo al abono joven o a todos los títulos. Lo que sí sabemos es que el sistema actual penaliza a los jóvenes que menos ganan y más lejos viven, y que cualquier movimiento hacia una tarifa plana va en la dirección correcta.

Por cierto, si vives en la periferia, el ahorro podria ser de hasta 40 euros en algunos casos. Ojo con los plazos: la propuesta está en fase de estudio y todavía no hay fecha para su entrada en vigor. No vendemos humo, pero toca estar atentos.

Por qué este cambio llega ahora (y qué precedentes tenemos)

La decisión no sale de la nada. En 2025, el Gobierno central bonificó el 30% de los abonos de transporte público en toda España, y Madrid aplicó un descuento adicional del 20% para todos los títulos. Esa ayuda expiró a principios de 2026, pero dejó una realidad: cuando el precio baja, la gente se mueve más en transporte público. El Consorcio registró un aumento del 15% en la demanda entre jóvenes durante la vigencia de la ayuda. Ahora, con los precios de vuelta a la normalidad, la Consejería de Transportes busca una solución estructural, no un parche temporal.

El precedente más cercano es Berlín, que en 2024 implantó un billete único mensual de 29 euros para toda la ciudad y su área metropolitana. Madrid no tiene la misma densidad ni las mismas arcas, pero el fondo es el mismo: hacer más asequible la movilidad a quien más la necesita. La diferencia es que aquí la propuesta todavía es un globo sonda, y lo que escuchemos en las próximas semanas dependerá de la presión de los municipios de la periferia y de la voluntad política del equipo de Ayuso.

Yo, personalmente, creo que eliminar las ocho zonas tarifarias es una medida necesaria, pero no espero que llegue gratis para todos: si el precio único se fija demasiado alto, los que viven en la almendra central pagarían más y se generaría un rechazo político que podría tumbar la idea. Lo inteligente sería diseñar una tarifa única baja, como se hizo durante la pandemia, y financiarla con fondos europeos o con el superávit de la Comunidad. Eso o mantener dos o tres anillos con precios muy ajustados. Lo que no puede seguir igual es un sistema que penaliza a quien más se mueve porque no puede pagar un piso en Madrid.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)