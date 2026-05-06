Hacinamiento en el alquiler de los jóvenes: récord histórico en Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia

Si vives en una gran ciudad y compartes piso, esto no te va a pillar por sorpresa: el hacinamiento en el alquiler está en máximos históricos. Vamos, que los pisos compartidos de ahora son más precarios y más caros que los de hace cinco años. Según los últimos datos, en zonas como Barcelona o Madrid el espacio medio por persona ronda los 10 metros cuadrados, una cifra ridícula si la comparas con la media europea.

No es una sensación, es una realidad numérica. El número de personas viviendo en un mismo piso ha subido un 22% desde 2019 en las grandes capitales. Esa habitación interior sin luz que antes usaba un solo inquilino ahora se alquila por 450 euros, y puede que no seas el único que la disfruta. La crisis de la vivienda ha transformado el concepto de 'piso compartido' en algo mucho más salvaje.

Traduciendo: si antes un piso de tres habitaciones acogía a tres personas, hoy ese mismo piso puede dar cobijo a cinco o incluso seis. Y no, no son estudiantes haciendo vida universitaria. Es gente de 25 a 35 años, con trabajos precarios, que no pueden ni plantearse otra cosa. Y sí, las fotos de los anuncios de idealista no suelen reflejar esto con total transparencia.

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El fenómeno tiene nombre: tasa de hacinamiento. Y las cifras hablan solas. En ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia se ha duplicado en apenas tres años. El resultado práctico: menos intimidad, más conflictos de convivencia y una factura eléctrica que se dispara porque hay más gente usando la lavadora. Un detalle que cambia todo, y nunca mejor dicho.

Por qué tu piso compartido es ahora más caro y más precario

La subida del Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) tiene mucho que ver. Cuando los caseros ven que su hipoteca sube 120 euros al mes, suben el alquiler otros 150 si pueden. El mercado no perdona. A eso súmale que la oferta de alquiler protegido brilla por su ausencia. El resultado: la presión sobre los pisos compartidos se dispara y los precios con ella.

Pero no todo es culpa del interés bancario. Hay otro factor que agita el cóctel: la turistificación. Muchos propietarios prefieren alquilar su piso a turistas 15 días al mes que a un inquilino estable. Se obtiene más dinero con menos riesgos legales. A efectos prácticos, este goteo de inmuebles hacia el alquiler vacacional retira del mercado precisamente los pisos que tú y yo buscaríamos para compartir. El piso de tres habitaciones se convierte en un Airbnb.

Esto no es nuevo, pero la tendencia es imparable

El hacinamiento no es un invento de 2026. Viene de lejos. Desde 2020, la pandemia del coronavirus ya evidenció lo mal acondicionadas que están muchas viviendas compartidas en España. Metros cuadrados escasos, mala ventilación, falta de espacio exterior. Cuatro años más tarde, lo único que ha empeorado son los metros disponibles y la factura que pagas por ellos.

Comparado con otros países europeos, el contraste duele. La tasa de hacinamiento en España es casi el triple que en Francia o Alemania para el segmento de población joven, según datos de Eurostat. Allí, políticas como limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas o construir vivienda social de forma masiva han frenado el problema. Aquí, cualquier intento similar se ha quedado en agua de borrajas o en una simple recomendación para comunidades autónomas.

Más que un techo, necesitas un milagro. Esa frase resume la situación mejor que cualquier informe del Banco de España. Llevamos años viendo cómo se estanca la construcción de vivienda protegida y cómo los salarios no siguen el ritmo del precio del metro cuadrado. Convocar una manifestación no baja el alquiler, claro. Pero que los datos confirmen un récord histórico de hacinamiento sí da argumentos contra la inacción política. Toca hacer números.

Y ojo, porque el verdadero drama no está en sentirse estrecho en el salón. Está en que ese hacinamiento crónico afecta la salud mental: insomnio, estrés, ansiedad. Al compartir con más gente de la cuenta, las horas de calidad en casa se evaporan. De eso casi no se habla.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)