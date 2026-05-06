La 1 mete miedo: el primer tercio de 2026 confirma el órdago de RTVE a una resistente Antena 3

El arranque de 2026 ha acabado confirmando que el duelo por el liderazgo de la televisión en abierto en España ya no es solo cosa de Antena 3 frente al resto. En estos primeros cuatro meses de año, La 1 de RTVE continúa firmando el mejor crecimiento con diferencia respecto al resto de cadenas generalistas, aunque no le sirva para desbancar al canal principal de Atresmedia, que ha sumado con abril su 21º mes en cabeza.

Pero el crecimiento de Antena 3 es muy tímido, subiendo 0,1 puntos de cuota respecto a 2025 en el último mes, mientras que la cadena pública ha subido 1 punto en abril respecto al año anterior. En marzo, su crecimiento fue de 1,6 puntos; en febrero y enero se disparó hasta 1,8 de crecimiento de porcentaje de audiencia.

Además, La 1 ha ganado a Antena 3 en espectadores únicos en los cuatro meses que llevamos de 2026, aunque en share no consiga alcanzar la cima. La estrategia de José Pablo López al frente de RTVE está surtiendo efecto, con una fuerte apuesta por formatos de actualidad social y política, por el deporte en abierto y por sus series y programas diarios, a pesar de que solo logra imponerse a Antena 3 durante los fines de semana.

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Enero, febrero, marzo y abril evidencian una tendencia

Pero vayamos por partes. En enero, la cadena principal de Atresmedia volvió a coronarse como la más vista del país con un 12,9 % de cuota de pantalla, pero la sorpresa la dio La 1, que firmó un 12,2 % y se quedó a solo siete décimas del primer puesto, un margen muy estrecho en términos estadísticos si se tiene en cuenta el histórico de la cadena pública en la última década.

Ese 12,2 % de enero supuso para La 1 consolidar el salto que ya venía registrando a lo largo de la temporada y que la ha devuelto de forma estable a la franja del doble dígito. El contexto general, además, jugaba a su favor: con 44,2 millones de espectadores únicos acumulados y un consumo de televisión tradicional de 297 minutos diarios por espectador, enero fue un mes de ligero repunte del consumo televisivo, un terreno fértil para que la pública capitalizara el tirón de eventos como la Copa del Rey o sus grandes ofertas de prime time.

Javier Ruiz y Jesús Cintora en 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas' Fuente: Fuente: Radio Televisión Española/Elaboración Propia

Antena 3, por su parte, arrancó 2026 desde una posición de fuerza. Se mantuvo al frente del ranking de cadenas generalistas y refrendó una tendencia que en abril se traduciría en 21 meses consecutivos de liderazgo mensual. Sin embargo, por primera vez en años, la distancia con su perseguidora directa se reduce de forma visible.

El comportamiento de la audiencia en febrero reforzó la sensación de que 2026 había inaugurado una nueva etapa en el mapa televisivo nacional Antena 3 mantuvo el liderazgo mensual con un 13 % de cuota, consolidando su posición como primera opción en el lineal. La 1 subió 12,3 % y consolidó su condición de segunda cadena nacional, por delante de una Telecinco cada vez más instalada en un dígito.

En marzo, la fotografía del mercado confirmó que el duelo era real. Con un total de 43,8 millones de espectadores únicos, es cierto que la cuota de grupo del 25,8 % para Atresmedia frente al 18,1 % de RTVE parece llamativa, pero en la pugna particular entre Antena 3 y La 1 la cosa estuvo en solo 0,7 puntos.

La tendencia de "remontada" de La 1 ha llegado finalmente en abril, cuando los datos oficiales de Barlovento Comunicación confirman que Antena 3 ha cerrado el mes con un 12,6 % de cuota de pantalla igualando su registro de marzo, pero La 1 volvió a ser la cadena que más crece en el periodo interanual, con una subida de un punto respecto a abril de 2025 y su mejor abril en catorce años.

En abril, La 1 ya firma un año completo por delante de Telecinco en el ranking de cadenas generalistas

Y es que La 1 encadena ya ocho meses consecutivos por encima del 11 % y 19 por encima del 10 %, algo que no ocurría desde principios de la década pasada. Además, abril le permitió completar un año entero por delante de Telecinco en el ranking de cadenas generalistas, una inversión de papeles histórica respecto al reparto de fuerzas que había dominado el mercado televisivo español durante años.

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El partido se juega en franjas, formatos... y fútbol

Detrás de la reducción de distancias entre La 1 y Antena 3 no hay un único factor, sino una suma de decisiones de programación y la capacidad de ambas cadenas para capitalizar eventos.

Antena 3 mantiene su fortaleza estructural en los pilares de su parrilla diaria. En abril, el canal volvió a liderar el prime time con un 12,9 % y la sobremesa con un 17,9 %. Programas como Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Sueños de libertad, Pasapalabra, El Hormiguero y sus informativos siguen sosteniendo la oferta de la cadena.

Liderazgos de Antena 3 y La 1 por franjas y días de la semana en abril | Fuente: Barlovento Comunicación

La ficción Sueños de libertad igualó su mejor cuota mensual histórica con un 14,5 %, Antena 3 Noticias 1 firmó su mejor abril en veinte años y El Hormiguero se mantuvo como el programa más visto de la televisión, con casi 1,7 millones de espectadores de media.

Sin embargo, La 1 ha encontrado sus propios territorios de liderazgo. En abril, la cadena pública de RTVE lideró la mañana con un 15,3 % de cuota, su mejor registro en esta franja en un mes de abril desde 2008, y la tarde con un 10,8 %, el mejor dato desde 2012. Sus informativos alcanzaron un 14,4 % y firmaron el mayor crecimiento interanual de su historia, mientras que el grupo RTVE en su conjunto registró su mejor abril en 14 años gracias también al rendimiento de La 2, Teledeporte y el canal 24 Horas.

La fortaleza de La 1 no se limita al directo. Sus espacios de actualidad e infoentretenimiento, como La hora de La 1, Mañaneros 360, Aquí la tierra o las series como La Promesa y otras ficciones de producción propia, han ido cimentando una fidelidad diaria que explica buena parte del avance en targets comerciales clave. Desde RTVE aseguran que la cadena pública se impone ya en todos los segmentos de edad entre los 13 y los 64 años y también en el público comercial, un territorio tradicionalmente dominado por las privadas.

Además, 'la primera' se benefició de la potencia de los grandes eventos deportivos en abierto. En abril, la emisión más vista del mes fue el partido de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad en La 1, con 5,2 millones de espectadores, según el informe mensual de audiencias. Un dato que superó ampliamente a las emisiones más vistas de los meses anteriores y que reforzó la asociación entre la marca RTVE y el fútbol, un terreno en el que la cadena pública sigue siendo hegemónica... y lo será aún más con la emisión del Mundial 2026.

RTVE | Fuente: Radiotelevisión española

A pesar de todo ello, la principal debilidad de La 1 sigue concentrándose en el prime time de entretenimiento puro, donde formatos como MasterChef 14, Top Chef o algunas ficciones han ofrecido arranques más discretos de lo esperado, y donde el programa de access La Revuelta ha firmado mínimos de temporada en un contexto de grandes formatos de las cadenas privadas y de fuerte competencia del fútbol europeo.

Completado el primer tercio del año, la incógnita que se abre para el resto de 2026 es hasta qué punto la pública será capaz de corregir sus debilidades en el prime time de entretenimiento y si Antena 3 podrá seguir manteniendo su velocidad de crucero sin desgaste. Lo que parece claro, a la luz de los datos del cuatrimestre, es que el duelo de poder de la televisión tradicional española ha cambiado de manera profunda.