Los factores que indican que habrá más turbulencias este verano

El Airbus A350 sobrevolaba el Atlántico Norte sin una sola nube a la vista cuando, sin previo aviso, una sacudida barrió el pasillo de la clase turista y lanzó contra el portaequipajes la maleta de mano que alguien había dejado mal asegurada. En la cabina de mando, los pilotos apenas tuvieron tiempo de encender la señal de cinturones: las turbulencias en aire claro no se anuncian. Ocurren en cielos despejados, son invisibles para los radares y, según los datos de los últimos cuarenta años, se están volviendo más frecuentes, más duraderas y más intensas.

La escena, que podría describir cualquier vuelo transoceánico de las últimas temporadas, ilustra un fenómeno que la ciencia lleva años documentando. La duración anual de las turbulencias severas ha pasado de 17,7 horas en 1979 a 27,4 horas en 2020, un incremento del 55 % que un estudio publicado en Geophysical Research Letters vincula de forma directa con los efectos del cambio climático. Cinco mecanismos atmosféricos, todos ellos alimentados por el calentamiento global, explican por qué los pasajeros y las tripulaciones deben acostumbrarse a un cielo más agitado.

El calentamiento global y el despertar de la inestabilidad

El primero de los factores es también el más omnipresente: el calentamiento global. A medida que la atmósfera retiene más energía por la acumulación de gases de efecto invernadero, el aire se vuelve más inestable. El principio físico es sencillo: el aire caliente contiene más energía que el aire frío, y esa energía extra se traduce en movimientos verticales y horizontales más veloces. Las corrientes en chorro —auténticas cintas transportadoras que circulan a nueve o diez kilómetros de altitud y que los aviones comerciales aprovechan para ahorrar combustible— son especialmente sensibles a este desequilibrio. Cuando la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos se altera, las corrientes en chorro se deforman, serpentean y generan zonas de cizalladura donde el aire roza consigo mismo a distintas velocidades, creando la turbulencia.

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Los datos del estudio dirigido por Paul Williams, investigador de la Universidad de Reading, muestran que el calentamiento no actúa solo como un acelerador uniforme. En las latitudes medias, las más transitadas por la aviación comercial, el contraste térmico entre masas de aire se ha intensificado en algunas capas, mientras que en otras se ha debilitado. Esa fragmentación térmica multiplica los puntos de fricción. «El resultado —explica Williams— es que los pilotos se encuentran cada vez con más frecuencia bolsas de aire severo donde antes solo había un vuelo estable». Las turbulencias en aire claro, precisamente por su invisibilidad, representan el mayor quebradero de cabeza, ya que los radares meteorológicos solo detectan las partículas de agua, no los remolinos secos que nacen de los cambios bruscos de velocidad del viento.

La cizalladura del viento se vuelve más afilada

El segundo factor, la cizalladura del viento —la variación de la velocidad y la dirección del viento con la altitud—, actúa como el bisturí que corta el aire en capas desordenadas. Cuando el viento a tres mil metros de altura sopla a 80 kilómetros por hora y, apenas quinientos metros más arriba, lo hace a 150 kilómetros por hora en una dirección ligeramente distinta, cualquier aeronave que atraviese esa frontera invisible recibe un empujón lateral y otro ascendente casi simultáneos. El cambio climático afila este gradiente de dos maneras: por un lado, la mayor diferencia de temperatura entre las distintas capas atmosféricas acentúa las diferencias de presión y, por tanto, de velocidad; por otro, el calentamiento está desplazando y ampliando las zonas donde históricamente se producía la cizalladura, de modo que regiones del Atlántico Sur o del Pacífico que antes eran mansas empiezan a registrar turbulencias moderadas.

La industria aeronáutica dispone de modelos numéricos que predicen la cizalladura con hasta veinticuatro horas de antelación, pero la precisión de esos modelos depende de una atmósfera estable cuyas reglas, justamente, están cambiando. Las compañías aéreas invierten en sistemas de detección lidar, que emplean rayos láser para medir la velocidad del aire a distancia, pero esta tecnología sigue siendo costosa y no está generalizada. Mientras tanto, los informes de los pilotos —los PIREP— se han convertido en la herramienta más fiable para advertir a los aviones que vienen detrás, en una suerte de solidaridad artesanal que refleja la crudeza del problema.

Patrones meteorológicos erráticos: cuando lo predecible desaparece

El tercer factor tiene que ver con la ruptura de los patrones meteorológicos a los que la aviación se había acostumbrado. El cambio climático no solo calienta el termómetro medio del planeta; también altera los regímenes de precipitación, las trayectorias de las borrascas y la frecuencia de los fenómenos extremos. Tormentas que antes se circunscribían a determinadas estaciones aparecen ahora en meses insospechados, y huracanes que rara vez alcanzaban latitudes altas dejan sentir sus coletazos en rutas aéreas que antes se consideraban seguras. Cada episodio extremo genera su propio campo de turbulencias convectivas, y la suma de todos ellos incrementa las horas anuales de vuelo agitado.

Un ejemplo concreto: la temporada de huracanes en el Atlántico Norte se ha alargado y los ciclones tropicales tienden a ser más intensos. Las bandas de nubes de tormenta asociadas a estos sistemas producen corrientes ascendentes y descendentes tan violentas que un avión puede ganar o perder cientos de metros de altitud en cuestión de segundos. Aunque los pilotos pueden rodear las celdas tormentosas visibles, las turbulencias convectivas se extienden a veces decenas de kilómetros más allá del contorno de la nube, y ahí radica su peligro. Los despachos de vuelo se ven obligados a ampliar los márgenes de desvío, lo que se traduce en más combustible consumido y más emisiones, en un círculo vicioso que retroalimenta el problema de fondo.

El auge de la actividad convectiva

El cuarto factor, el aumento de la actividad convectiva, es en realidad una consecuencia directa del calentamiento superficial. Cuando el suelo, y sobre todo el océano, se calientan más de lo normal, el aire que está en contacto con ellos asciende con mayor rapidez. Ese ascenso forma columnas de aire inestable que, al encontrarse con capas frías, se enroscan y crean zonas de turbulencia que pueden abarcar desde unos pocos cientos de metros hasta varios kilómetros de diámetro. La mayor humedad atmosférica, otro subproducto del calentamiento global, añade más combustible a este mecanismo, porque el vapor de agua al condensarse libera calor latente que intensifica la convección.

Los vuelos que atraviesan el Índico durante el monzón o los que sobrevuelan el golfo de México en verano son los que más sufren este tipo de turbulencia, pero los investigadores han observado que las zonas de convección profunda se están expandiendo hacia los polos. En la Universidad de Reading, Williams y su equipo han reconstruido series históricas de satélite que revelan un incremento del 35 % en la frecuencia de las tormentas convectivas en latitudes medias entre 1979 y 2020. Cada una de esas tormentas implica un parche de cielo donde la tripulación debe abrocharse el cinturón y asegurar el carro de las bebidas, y donde los pasajeros sienten, aunque sea por unos minutos, que el suelo se ha vuelto líquido.

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Los gases de efecto invernadero atacan la estabilidad del aire

El quinto factor suele pasarse por alto porque actúa de forma menos intuitiva. Más allá de retener calor, la acumulación de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero altera la composición vertical de la atmósfera y modifica el perfil de temperaturas. El CO₂ absorbe la radiación infrarroja que emite la superficie terrestre y calienta las capas bajas, pero a cierta altitud, en la estratosfera, el efecto puede ser el contrario: el CO₂ emite calor hacia el espacio y enfría esa región. El resultado es un gradiente vertical de temperatura más abrupto o, en algunos casos, la formación de capas de inversión donde la temperatura sube con la altura en lugar de bajar, algo que atrapa las turbulencias en un sándwich de aire denso y las concentra en altitudes de vuelo de crucero.

Un artículo de revisión publicado en Nature Climate Change en 2024 ya advertía de que el forzamiento radiativo de los gases de efecto invernadero está cambiando la circulación general de la atmósfera de manera más rápida de lo que predecían los modelos. Las implicaciones para la aviación abarcan desde el diseño de las futuras aeronaves, que deberán reforzar las alas y los empenajes para soportar cargas de ráfaga más frecuentes, hasta la planificación de las rutas, que quizá tenga que esquivar no solo las tormentas, sino grandes extensiones de aire claro permanentemente agitado.

Un horizonte más movido

Los cinco factores —calentamiento global, cizalladura, alteración de los patrones meteorológicos, actividad convectiva y el rol de los gases de efecto invernadero— no operan por separado, sino que se entrelazan. Una corriente en chorro debilitada por el calentamiento favorece la cizalladura; la cizalladura, a su vez, puede desencadenar convección; y todo ello en una atmósfera que tiende a desordenarse más rápido de lo que la ciencia es capaz de modelar. La aviación, que transportó en 2024 a más de 4.500 millones de pasajeros, se enfrenta a un reto invisible pero en plena escalada: adaptar rutas, sistemas de detección y entrenamiento de pilotos a un cielo que se agita cada vez más, mientras espera que los acuerdos climáticos internacionales frenen la causa primera del problema.

Mientras tanto, al pasajero solo le queda abrocharse el cinturón siempre que esté sentado, incluso cuando el comandante apague la señal luminosa. Porque en los cielos limpios de nubes, como han comprobado los investigadores de Reading, la próxima sacudida ya no es cuestión de azar, sino de probabilidad estadística al alza.