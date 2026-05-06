Los datos clave del INE respecto al empleo: ¿el paro más bajo desde 2008?

Si estás buscando curro o llevas tiempo con la mosca detrás de la oreja sobre si este es buen momento para cambiar, los datos de abril de 2026 traen una noticia en positivo: el paro ha marcado su nivel más bajo desde 2008. Traducido: hay menos gente en la cola del SEPE que en los últimos dieciocho años.

Según los últimos datos de la EPA (la Encuesta de Población Activa, la foto estadística más fiable del mercado laboral), recopilados por RRHH Digital, el número de desempleados bajó en abril hasta situarse en torno a 2,7 millones de personas. Esa es la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2008, cuando la crisis financiera empezaba a asomar. Todo esto, además, con una vuelta de tuerca clave: de cada diez contratos nuevos, siete ya son indefinidos, según el Ministerio de Trabajo. Hace tres años, la proporción era justo la contraria.

El dato que importa: el paro más bajo desde 2008

A ver, el contexto. Abril de 2026 deja una bajada trimestral de 150.000 desempleados, según el INE, y la tasa de paro general se sitúa en el 12,5 %. No es un récord europeo ni de lejos, pero sí un descenso sostenido que confirma la tendencia: la reforma laboral de 2022 sigue dando estabilidad al empleo y ha reducido la temporalidad a mínimos históricos.

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El detalle que cambia todo: la creación de puestos de trabajo se ha concentrado en el sector privado y especialmente en servicios de alto valor añadido (tecnología, consultoría, ingeniería). También la hostelería tira, aunque con salarios más precarios. Este no es el mercado laboral de 2015, pero arrastra problemas de fondo.

Cómo te afecta si tienes menos de 30

Aquí viene lo importante. Si estás en la franja de 20 a 34 años, el paro juvenil sigue duplicando la media nacional: ronda el 24 %, aunque ha bajado casi cuatro puntos en un año. Es decir, uno de cada cuatro jóvenes en edad de trabajar busca empleo y no lo encuentra.

Eso sí, la mejora de los contratos fijos también os toca de lleno: las empresas están apostando por perfiles júnior con proyección y, en sectores como el digital o la logística, la escasez de mano de obra cualificada está subiendo los salarios iniciales. El problema se agrava para quien no tiene estudios superiores ni FP; en hostelería y comercio, la temporalidad sigue mandando.

Qué hay detrás de estas cifras (y por qué no hay que lanzar cohetes)

Conviene leer la letra pequeña. El mínimo de paro desde 2008 es un hito, sí, pero en 2008 entramos en una crisis que disparó el desempleo hasta el 27 % en 2013. Volver a ese punto de partida no debería ser la meta. El mercado laboral español sigue teniendo dos grandes asignaturas pendientes: el paro de larga duración (más de un año buscando curro) y el subempleo, esa trampa de tener un contrato por horas o de trabajar en algo que no aprovecha tu formación.

Además, la inflación acumulada desde 2021 ha devorado parte de la ganancia. Tener un empleo fijo ya no equivale a respirar tranquilo si el alquiler se lleva más del 40 % del sueldo. Y muchos jóvenes con contrato indefinido están en esa situación. Así que sí, la foto de abril de 2026 es mejor que la de hace cinco años, pero el día a día de quien intenta emanciparse sigue siendo cuesta arriba.

Si estás en búsqueda activa, este abril 2026 es un buen momento para mover ficha y apuntar a sectores con demanda; los próximos meses, con la campaña de verano, pueden disparar las ofertas en turismo y servicios. La clave está en formarte en habilidades que diferencien tu perfil y, si puedes, evitar los contratos parciales trampa que no llegan ni al SMI a final de mes.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)