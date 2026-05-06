Karlie Kloss y el 'saco de nueces' que critican en la Met Gala

El primer lunes de mayo siempre trae alfombra roja de altos vuelos y algún que otro patinazo de moda que se convierte en el verdadero espectáculo. Karlie Kloss lo sabe bien porque su look en la Met Gala 2026 lleva horas dando guerra en redes, y no precisamente por bonito. La modelo se plantó en el museo con un diseño que el timeline ha bautizado como 'el vestido saco de nueces' y, desde entonces, internet no da tregua.

El vestido que nadie va a olvidar (por las risas)

Vamos por partes. Karlie y su marido, el inversor Joshua Kushner, posaron sonrientes con un estilismo que, en teoría, iba conectado con el código de vestimenta de la noche. Pero la ejecución ha chirriado tanto que los memes se han disparado en minutos. El diseño, con volumen abultado y textura irregular, ha recordado a más de uno a un saco de arpillera lleno de nueces recién cogidas del árbol. Dejémoslo en un 'cuando le pides a la IA que te vista de Met Gala y se va de picnic'.

En la redacción ya lo hemos puesto dos veces en bucle y la impresión no mejora. La burla no es cruel, pero sí tan unánime que hasta las cuentas más serias de moda han soltado algún que otro tuit con segundas. Tela.

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karlie kloss on her way to the met gala 🤍 pic.twitter.com/WvGN2suaEJ — karlie kloss archive (@archiveofkloss) May 4, 2026

La frase de BuzzFeed que ha hecho el resto

Si la imagen ya era potente, el titular que ha soltado BuzzFeed ha terminado de reventar las costuras del asunto: 'looking camp right in the balls', algo así como 'camp a saco en las pelotas' en jerga castiza. El medio ha jugado con el doble sentido de la temática camp y la contundencia del diseño, y el zasca ha corrido por redes como la pólvora.

Ojo con esto porque la frase ha polarizado: hay quien aplaude la ironía del artículo y quien lo tacha de innecesariamente duro. El detalle que todo el mundo se ha saltado es que Karlie no ha respondido, y seguramente no lo haga porque su historial de drama es cero coma.

Cuando la Met Gala saca el hacha: memes y ajuste de cuentas estilístico

Esto ya ha pasado. La gala más exclusiva de Nueva York es también la fábrica de memes más puntual del año, y Karlie se une a una lista donde figuran desde Rihanna en 2015 con aquel vestido amarillo que apodaron 'la tortilla gigante' hasta los guantes de Jared Leto. El patrón se repite: celebridad que arriesga, internet que ajusticia sin piedad. La diferencia es que aquí la burla ha venido con doble sentido de la propia prensa, y eso dispara el eco.

A ver, arriesgar en la alfombra roja de la Met Gala es casi obligatorio, y Karlie lleva años siendo una de las fijas. Pero cuando el resultado desconcierta más de lo que inspira, el veredicto de las redes es inmediato. El grupo de WhatsApp está que arde y el consenso es claro: el vestido no ha gustado, pero el contenido ha sido oro puro. Eso sí, si algo sabe hacer esta modelo es aparecer, vestir y callar. Mañana estará en otro evento como si aquí no hubiese pasado nada.

El chisme en 3 claves (TL;DR)