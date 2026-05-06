Ucrania usa el videojuego GTA V para entrenar drones que ya rozan Moscú

La guerra moderna se aprende en Los Santos. Sí, has leído bien.

Ucrania ha encontrado en Grand Theft Auto V, el videojuego de Rockstar de 2013, una herramienta de entrenamiento para pilotos de drones. Según informa Xataka, los operadores ucranianos usan el modo libre para simular misiones de reconocimiento y ataque, aprovechando la física y el caos controlado del juego. No reemplazan el adiestramiento real, pero acelera la formación de una generación que ya maneja mandos con soltura.

Y los resultados empiezan a ser visibles. Así, como recoge Forbes, los drones ucranianos vuelan ya a pocos kilómetros del Kremlin, forzando a Rusia a redistribuir defensas y a asumir que el conflicto se cuela por la ventana. El 9 de mayo, el desfile del Día de la Victoria, pende de un hilo.

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De Los Santos al cielo de Moscú

El uso de videojuegos en el ámbito militar no es nuevo. Estados Unidos llevó America's Army a los reclutas, y los simuladores de vuelo llevan años entrenando pilotos. Pero lo de Ucrania con GTA V tiene un punto de distorsión que desconcierta. Hablamos de un título pensado para atracos y persecuciones, no para guerra de precisión.

La clave está en adaptar el entorno: la ciudad ficticia de Los Santos sirve para entrenar la navegación en tres dimensiones, la gestión de múltiples objetivos y la reacción inmediata ante imprevistos. Un piloto de dron que vuela un quadricóptero de combate se enfrenta a situaciones similares a las de un jugador que esquiva el tráfico mientras sigue un objetivo móvil. La generación que creció con GTA Online entiende este lenguaje mejor que nadie.

Una imagen promocional de GTA V | Fuente: Rockstar

La defensa rusa, saturada y a prueba

Moscú sigue blindada con múltiples capas de defensa aérea, pero la frecuencia de incursiones está saturando el sistema. Los drones ucranianos no buscan un golpe maestro, sino un goteo constante que desgaste los radares y obligue a Rusia a cubrir más huecos. Es una guerra de atrición aérea, y GTA V, sirve para entrenar la cabeza del operador, no solo los reflejos.

El efecto psicológico es brutal. Cada dron que cruza la frontera rusa y esquiva las defensas alimenta una narrativa de vulnerabilidad. El Kremlin se protege cada vez más, con Putin reduciendo sus apariciones públicas y pasando más tiempo en búnkeres, según el Financial Times. Y a pocos días del desfile del 9 de mayo, el simbolismo es todo menos casual.

El entrenamiento con videojuegos no es una boutade. Ucrania está validando un modelo de guerra donde la línea entre simulación y realidad se borra a favor del que mejor se adapta. No es ciencia ficción: es economía de recursos. No es una broma lo cuentan en Xataka y Forbes, y tiene sentido cuando piensas en la generación que maneja mandos.

Por qué esto importa más de lo que parece

En 2002, en el ejercicio militar Millennium Challenge, un general retirado hundió virtualmente media flota con tácticas heterodoxas. Aquello enseñó que la guerra no siempre la gana quien tiene más medios. Ucrania aplica la misma lógica con una herramienta de 60 euros en Steam. Y funciona.

El precedente es claro: los simuladores siempre han acelerado la curva de aprendizaje. Pero aquí hablamos de un videojuego comercial que se piratea o se compra en rebajas, no de un programa de defensa de millones. Eso cambia las reglas del juego para países con presupuestos ajustados. La OTAN ya toma nota.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. No es un invento milagroso, pero demuestra que la guerra moderna tiene más de píxeles que de botas. Lo de acercarse al Kremlin le da un plus de drama que cualquier trailer de videojuego envidiaría.

El resumen para vagos (TL;DR)