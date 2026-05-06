El destino de Curro y Ángela cambia para siempre en 'La Promesa'

Hoy miércoles 6 de mayo a partir de las 18:35 horas tienes una cita ineludible con el capítulo 828 de 'La Promesa'. En este nuevo episodio verás cómo las tramas principales avanzarán a pasos agigantados dejándote al borde del asiento en cada escena.

El episodio de hoy de 'La Promesa' supondrá un cambio muy importante para la vida de Curro. Después de vivir unos días marcados por la constante presión externa y las profundas dudas sobre su pasado familiar, el joven demostrará una madurez inesperada para muchos. El duque de Salvatierra abandonará las instalaciones de 'La Promesa', llevándose una imagen muy distinta de la que algunos habitantes malintencionados querían proyectar sobre él.

Lejos de mostrarse alterado, codicioso o movido por la ambición de poder, Curro sorprenderá al emisario con una actitud totalmente serena y cabal. Declarará frente a él que estará en paz consigo mismo y que aceptará sin ningún tipo de resistencia cualquier decisión real que se tome sobre la validez de su codiciado título. Este noble gesto de humildad dejará una huella muy profunda en el duque de Salvatierra justo antes de que se dicte la resolución final.

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Ángela y Curro retoman sus planes de boda en 'La Promesa'

Curro desafía a Lorenzo ante el duque de Salvatierra en el impactante episodio de ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Esa misma tranquilidad espiritual sobre su futuro nobiliario le dará el valor necesario para solucionar su complicada vida sentimental. Tras varias semanas de doloroso distanciamiento y de sufrir las constantes interferencias de Leocadia, el joven decidirá de una vez por todas dar el paso definitivo con la mujer que realmente ama.

Durante la intensa emisión de 'La Promesa' veremos cómo Curro le pedirá a la joven retomar sus planes de boda de forma inmediata dejando atrás los rencores. Ángela no dudará ni un solo segundo ante esta propuesta tan esperada por la audiencia. Su respuesta será rotunda, afirmativa y ambos acabarán besándose apasionadamente en una escena muy emotiva.

El oscuro chantaje que acorrala a Manuel en 'La Promesa'

El manipulador plan del duque de Carril sacude ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Manuel seguirá peligrosamente atrapado en la red del chantaje tejida por el implacable duque de Carril. Para intentar frenar el temido escándalo que amenazará con arruinar a Vera, el heredero conseguirá reunir una primera e importante suma de dinero y se la entregará discretamente al extorsionador.

Sin embargo, el padre de la joven no tendrá piedad y dejará las cosas muy claras desde el primer momento. El duque de Carril exigirá la suma económica completa y no se conformará bajo ningún concepto con este primer pago parcial. Esta asfixiante situación pondrá a Manuel contra las cuerdas financieras y morales.

Además, este enorme problema económico no será su única preocupación en los pasillos de 'La Promesa'. Ciro y Julieta comenzarán a sospechar con mucha más claridad que los extraños movimientos del heredero esconden algo sumamente grave.

Las estrategias de Estefanía y el dolor de Martina en 'La Promesa'

El firme rechazo de Carlo frente a la manipulación de Estefanía en 'La Promesa' | Fuente: La Promesa en X

En la concurrida zona del servicio de 'La Promesa' Estefanía moverá ficha de una forma muy calculada y sutil. La mujer le regalará un bonito gorrito al futuro bebé de María Fernández. Aunque a simple vista te parecerá un gesto tierno y desinteresado, en realidad será una fría estrategia perfecta para neutralizar los lógicos recelos de la doncella. Su objetivo principal será ganarse su total confianza.

Por otro lado, la luchadora Martina vivirá un gran triunfo a nivel organizativo. El Patronato anunciará de manera oficial que el refugio se salva definitivamente. Esta excelente noticia representará el reconocimiento más importante a todo su incansable esfuerzo de los últimos tiempos. Sin embargo, su plena felicidad se verá empañada por la salud de Adriano.

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Secretos del pasado y mucha tensión en los pasillos de 'La Promesa'

Leocadia y Cristóbal quedan al descubierto en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

El misterio y las intrigas también tendrán un hueco protagonista en la esperada entrega de hoy. Las apasionantes tramas secundarias de 'La Promesa' seguirán creciendo cuando Teresa decida sincerarse por completo. Ella le confesará a la atenta Pía que robó una enigmática carta directamente del despacho de Cristóbal.

El detalle clave de este atrevido hurto será que este misterioso documento estará firmado bajo el pseudónimo de "Mercedes del Amor". La reacción facial de Pía resultará tremendamente llamativa porque parecerá reconocer ese curioso nombre de inmediato. Todo apuntará a que esta historia conectará con secretos muy antiguos y celosamente guardados por la nobleza.

Finalmente, como espectador serás testigo directo de la complicada y tensa situación que existirá entre Ricardo y Santos. Ambos empleados intentarán aparentar una total normalidad delante de Pía tras la durísima confesión que hicieron sobre Ana. A pesar de todos sus grandes esfuerzos por fingir que todo estará bien entre ellos, el distanciamiento entre los dos hombres empezará a resultar muy evidente y tremendamente difícil de ocultar ante los ojos del resto del perspicaz personal.