Curro desafía a Lorenzo ante el duque de Salvatierra en el impactante episodio de ‘La Promesa’

Si sigues fielmente la ficción de época de RTVE, ‘La Promesa’, te adelantamos que vivirás momentos de máxima tensión, confesiones que cambiarán el rumbo de varios personajes y enfrentamientos en los pasillos del palacio.

Durante esta nueva emisión de ‘La Promesa’, veremos cómo Curro demuestra de qué pasta está hecho frente a las altas esferas. Lorenzo intentará acorralarlo y lanzará continuas provocaciones delante del mismísimo duque de Salvatierra, buscando desestabilizar al joven públicamente. Sin embargo, Curro enfrentará la delicada situación con un aplomo envidiable, evitando caer en la trampa y manteniendo una postura firme que sorprenderá a todos los presentes.

Esta actitud madura y profesional traerá consecuencias positivas inmediatas para él en el terreno laboral. Ciro, al observar el desarrollo de los acontecimientos, no tendrá más remedio que tragar su orgullo y admitir la excelente gestión que Curro realiza en su trabajo diario. Lejos de quedarse solo, el joven también contará con el respaldo de Cristóbal, quien validará su esfuerzo y consolidará su posición dentro del complicado entramado de 'La Promesa'.

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A pesar de este triunfo profesional, los problemas no terminarán ahí. Curro, junto a Manuel, tendrá que seguir gestionando el peligroso chantaje que el duque de Carril mantiene sobre ellos. Ambos personajes buscarán desesperadamente una salida viable a esta extorsión para evitar que las exigencias del noble terminen destruyendo la estabilidad de la familia.

Pía revelará una trágica verdad sobre la muerte de Ana

Pía revelará una trágica verdad sobre la muerte de Ana | Fuente: La Promesa en X

El drama alcanzará su punto máximo en la zona del servicio de ‘La Promesa’. Pía, incapaz de seguir ocultando los secretos del pasado, tomará una de las decisiones más difíciles de su vida. Se acercará a Santos para confesarle la verdad más amarga y dolorosa sobre su familia. Le dirá que fue su propio padre, Ricardo, quien mató de forma accidental a su madre, Ana.

Santos quedará en un estado de shock absoluto, incapaz de asimilar que la persona que le dio la vida fue la responsable directa de arrebatarle a su madre. Pía intentará manejar las consecuencias de su confesión, pero el impacto psicológico en Santos será innegable.

Las intrigas económicas y los enredos amorosos también tendrán un gran protagonismo en este nuevo capítulo de ‘La Promesa’. María mantendrá los ojos muy abiertos durante su jornada y atrapará a Estefanía en pleno flirteo con Samuel. Sin dudarlo un solo segundo, decidirá intervenir e interrumpirá la escena, dejando claro que vigila muy de cerca los movimientos de la mujer.

Lejos de detenerse, las actitudes extrañas continuarán multiplicándose. Más tarde, María volverá a pillar a Estefanía en una situación bastante sospechosa, esta vez acompañada de Carlo. Aunque Estefanía intentará disimular rápidamente para no levantar más sospechas en el momento, sus verdaderas intenciones saldrán a la luz. Continuará presionando implacablemente al lacayo, exigiéndole de forma contundente que le consiga dinero por todos los medios posibles.

La ambición desmedida de Estefanía pondrá contra las cuerdas a Carlo, quien deberá decidir cómo manejar esta exigencia sin poner en riesgo su puesto de trabajo. Toda esta subtrama aportará un nivel extra de intriga a ‘La Promesa’, demostrando que los intereses ocultos y las manipulaciones siguen a la orden del día entre los pasillos menos transitados del palacio.

Enfrentamientos familiares y los celos incontrolables de Teresa

Enfrentamientos familiares y los celos incontrolables de Teresa | Fuente: La Promesa en X

Otro de los frentes abiertos en la emisión del lunes de 'La Promesa' involucrará a Vera, quien atravesará un fuerte conflicto familiar. La joven, que no termina de entender las actitudes recientes de su padre, decidirá plantarle cara y le pedirá explicaciones directas sobre su comportamiento. Lejos de obtener las respuestas claras que busca, esta confrontación solo provocará el profundo enfado del patriarca, tensando aún más la cuerda entre ambos y dejando su relación pendiendo de un hilo.

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Por otro lado, la desconfianza más absoluta se apoderará de Teresa. Impulsada por unos celos que no logrará controlar y por la firme sospecha de que existe una tercera persona, tomará una decisión muy arriesgada. Se adentrará a escondidas en el despacho de Cristóbal para registrar todos sus documentos, buscando desesperadamente pruebas que confirmen la existencia de una supuesta amante.

El triunfo del proyecto social y la angustia por la salud de Adriano

El triunfo del proyecto social y la angustia por la salud de Adriano | Fuente: La Promesa en X

Afortunadamente, no todo serán desgracias y enfrentamientos en el próximo episodio de ‘La Promesa’. También habrá espacio para las buenas noticias, especialmente en lo que respecta a las iniciativas solidarias de los personajes. Tras realizar una visita exhaustiva a las instalaciones del refugio, Pilarcita confirmará de manera oficial que el Patronato se hará cargo del proyecto en su totalidad.

La confirmación de este apoyo institucional desatará la euforia inmediata de Martina, quien verá cumplido por fin uno de sus grandes objetivos. Celebrará el triunfo por todo lo alto, sabiendo que el futuro del refugio estará asegurado gracias a la intervención económica y logística del Patronato. Sin embargo, esta inmensa alegría se verá empañada por un asunto personal. Martina estará sumamente inquieta por el estado de salud de Adriano.