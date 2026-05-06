Chrome descarga una IA de 4 GB sin avisar y no se puede borrar

Chrome te ha metido 4 GB de IA sin pedir permiso. Y si la borras, vuelve. El navegador de Google, famoso por devorar RAM como si no hubiera un mañana, ha empezado a descargar en segundo plano Gemini Nano, su modelo ligero de inteligencia artificial, ocupando una carpeta de más de 4 GB que ni avisa ni desaparece.

La sorpresa saltó cuando el especialista en privacidad Alexander Hanff publicó en That Privacy Guy que en su equipo había aparecido un archivo voluminoso sin consentimiento. Yo mismo hice la comprobación: en un Mac con Chrome desde España, la carpeta OptGuideOnDeviceModel pesaba 4,27 GB. La barra lateral de Gemini ni siquiera está habilitada en este mercado, pero el modelo ya estaba allí.

El regalo envenenado de 4 GB

La descarga no es el típico proceso de “Acepto, siguiente, siguiente”. En su documentación para desarrolladores, Google explica que la gestión del modelo es automática y puede iniciarse cuando una función integrada necesita Gemini Nano por primera vez, sin que el usuario lo sepa. Dicho claro: el navegador decide por ti que necesitas un modelo de IA local y te lo enchufa.

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Hanff lo resume con una frase demoledora: “Chrome no preguntó, no lo muestra al usuario. Si lo borras, vuelve a descargarlo”. Hay quien matiza que la descarga solo ocurre al activar una función IA, pero los registros muestran otra cosa: a veces el navegador se abre, permanece inactivo y aun así deja el rastro de la descarga. Yo mismo comprobé que la carpeta seguía ahí después de eliminar las sesiones relacionadas.

Detectar estafas o comerse el disco duro

Google justifica la inclusión de Gemini Nano con casos de uso de seguridad, como detectar fraudes de soporte técnico que mutan rápido y que los sistemas tradicionales no pillan. La IA puede analizar el contenido de la página en el propio dispositivo y avisar de riesgos. Suena bien, sobre el papel.

Lo que chirría es la falta de transparencia. La IA tiene funciones razonables, desde escribir hasta traducir, pero el usuario no sabe qué se ha descargado, por qué ni cómo gestionarlo. Chrome ofrece algunos controles: se puede ocultar Gemini o la asistencia de escritura, pero no hay un panel unificado y visible. Para una desactivación real hay que meterse en chrome://flags , que es terreno técnico y puede cargarse otras funciones útiles. Como dice el refrán: apagas un incendio con un extintor y te llevas por delante el sofá.

Google, la confianza y un botón que no existe

Mozilla ha aprovechado para marcar territorio. En Firefox 148 han agrupado todas las opciones de IA en una pestaña clara llamada “Controles de IA”, donde puedes bloquear mejoras futuras desde un solo lugar, separando traducciones, chatbots en barra lateral o IA en el dispositivo. Es un contraste que deja a Chrome en evidencia: no se trata de que la IA no sea útil, se trata de que escondan el interruptor.

La llegada de Gemini Nano a Chrome es parte de una tendencia mayor: los navegadores quieren ejecutar tareas de IA en local, como si fueran una aplicación más. Puede tener ventajas, sobre todo en seguridad y velocidad. Pero el caso actual demuestra que a Google le falta mucho pulido en lo que respecta a consentimiento. A muchos usuarios no les importará tener ese extra de IA ocupando disco, otros querremos saberlo y decidir. Y ahora mismo, decidir no es una opción.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No estamos ante un gadget fetiche, sino ante el navegador de cabecera hinchado con 4 GB sin avisar. El enfado es justificado: transparencia cero, peso descomunal y una ventana de control ridícula. Hype de ira, que también cuenta.

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El resumen para vagos (TL;DR)