Las mejores hipotecas de mayo 2026: fija, mixta y variable al detalle

Si estás mirando hipotecas este mes, respira: la guerra de tipos entre los bancos sigue dejando fijas por debajo del 2,5% TAE (coste real anual del préstamo) y variables con diferenciales que parecían imposibles hace un año. Hemos hecho los números para que no pierdas el tiempo. Aquí van las mejores hipotecas de mayo de 2026.

Hipoteca fija: la tranquilidad tiene un precio (que sigue siendo bajo)

La estrella del último año no se apaga. La hipoteca fija te asegura la misma cuota durante toda la vida del préstamo, y con el Euríbor —el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España— aún en torno al 2,1%, muchos bancos mantienen ofertas agresivas. Para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, las mejores opciones este mes son:

Openbank: interés fijo del 2,45% TAE (con vinculación: domiciliar nómina y seguro de hogar). Sin comisiones de apertura.

interés fijo del 2,45% TAE (con vinculación: domiciliar nómina y seguro de hogar). Sin comisiones de apertura. EVO Banco: 2,55% TAE con las mismas vinculaciones. Permite subrogación sin coste.

2,55% TAE con las mismas vinculaciones. Permite subrogación sin coste. Coinc: 2,60% TAE, sin necesidad de contratar seguros adicionales (solo nómina).

La letra pequeña habitual: todas exigen un diferencial si no cumples las vinculaciones, que puede subir el tipo hasta 0,30 puntos. Y ojo con las comisiones por amortización anticipada: la ley solo las limita en las variables, en las fijas el banco puede cobrar hasta el 2% del capital en los primeros diez años.

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Hipoteca mixta: el híbrido que más crece en 2026

La hipoteca mixta combina un tramo fijo inicial (normalmente 5, 10 o 15 años) y luego pasa a variable. En mayo, las mixtas a 10 años ofrecen tipos fijos incluso más bajos que las puramente fijas, porque los bancos anticipan que el Euríbor seguirá a la baja a medio plazo. Las más destacadas:

CaixaBank: 2,30% TAE los primeros 10 años (fijo), después Euríbor + 0,60%. Vinculación alta (nómina, seguro de vida y hogar).

2,30% TAE los primeros 10 años (fijo), después Euríbor + 0,60%. Vinculación alta (nómina, seguro de vida y hogar). Santander: 2,50% TAE fijo a 10 años, luego Euríbor + 0,70%. Permite bonificación por buen perfil crediticio.

2,50% TAE fijo a 10 años, luego Euríbor + 0,70%. Permite bonificación por buen perfil crediticio. BBVA: 2,65% TAE fijo a 15 años, luego Euríbor + 0,65%. Sin comisión de subrogación.

El truco está en elegir el tramo fijo que de verdad necesitas. Si crees que en 10 años puedes amortizar parte del capital o cambiar de casa, una mixta corta puede ahorrarte más que una fija de por vida.

Hipoteca variable: el Euríbor sigue cayendo, pero no te fíes solo del diferencial

El índice hipotecario se sitúa en el 2,10% en mayo (datos provisionales del Banco de España). Eso deja la TAE de las variables más competitivas por debajo del 2,70% sumando el diferencial más habitual (0,50-0,60%). Pero la clave no es solo el diferencial, sino el tipo de interés que el banco aplica durante los primeros meses, que suele ser más bajo para engancharte. Las ofertas:

ING: Euríbor + 0,55% los dos primeros años (con nómina), luego Euríbor + 0,80%. Sin comisiones de amortización parcial ni total.

Euríbor + 0,55% los dos primeros años (con nómina), luego Euríbor + 0,80%. Sin comisiones de amortización parcial ni total. Abanca: Euríbor + 0,50% el primer año (bonificado), después Euríbor + 0,75%. Pide solo nómina, no seguros.

Euríbor + 0,50% el primer año (bonificado), después Euríbor + 0,75%. Pide solo nómina, no seguros. Bankinter: Euríbor + 0,60% desde el primer día, sin interés bonificado. Ideal si prefieres transparencia total.

Conviene que hagas números con una calculadora de hipotecas simulando varios escenarios: si el Euríbor sube al 3% en cinco años, la cuota de una variable se dispara. Y vigila el diferencial que te queda tras el periodo bonificado: un 0,80% o más ya es caro en el contexto actual.

Lo que de verdad importa más allá del TAE

La TAE es una referencia, pero lo que define lo que pagas al mes y a largo plazo son las vinculaciones y las comisiones. Una hipoteca con TAE muy bajo pero que te obliga a contratar seguros que no necesitas puede salir más cara. Además, el coste real varía según el plazo: a 30 años, la diferencia entre un 2,5% TAE y un 2,8% TAE supera los 7.000 euros en intereses para una hipoteca de 150.000 euros. Haz números antes de firmar.

Y un apunte: en mayo de 2023 teníamos el Euríbor al 3,8% y las fijas rozaban el 4%. Hoy la calma ha vuelto, pero la experiencia reciente nos recuerda que la variable no es para cualquiera. Si preferís dormir tranquila, la fija o la mixta larga ganan puntos aunque el TAE sea un pelín más alto.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)