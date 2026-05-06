Actualización de Xbox Game Pass en mayo de 2026: 14 juegos llegan gratis, 5 se despiden

Microsoft acaba de soltar la artillería pesada.

La primera mitad de mayo llega a Xbox Game Pass con 14 juegos nuevos, incluidos tres colosos de lanzamiento que harán que tu suscripción se amortice en horas. Y cinco juegos se despiden el día 15. Así que ve haciendo espacio en el disco duro, que esto no es broma.

Los pesos pesados: Forza, DOOM y Subnautica 2 desde el día uno

De la lista anunciada por Microsoft, los tres nombres que más ruido hacen son Forza Horizon 6 (19 de mayo), DOOM: The Dark Ages (14 de mayo) y Subnautica 2 (14 de mayo). Los tres se estrenan directamente en el servicio, sin esperas. Eso antes era un caramelito ocasional; ahora Microsoft lo está convirtiendo en su arma definitiva contra Sony y Nintendo. Y tiene sentido: si quieres que los jugadores no cancelen la suscripción, nada mejor que darles títulos que de otra forma pagarían a precio completo.

Publicidad

Forza Horizon 6 promete ser el festival automovilístico más salvaje hasta la fecha (México ya nos enamoró). DOOM: The Dark Ages, por su parte, convierte al Slayer en un caballero medieval que reparte estopa con espadones y ballestas infernales. Y Subnautica 2 te devuelve al terror acuático, pero con gráficos de infarto y fauna que te hará saltar de la silla. En resumen: tres lanzamientos que justifican el precio del pase por sí solos.

Los otros fichajes (y las despedidas que duelen)

No todo son blockbusters. El catálogo se refresca con títulos como Wuchang: Fallen Feathers, Mixtape, Outbound o Call of the Elder Gods, que dan un respiro indie al lineup. También sorprende Elite Dangerous para Game Pass Premium y Ultimate, un clásico de la exploración espacial que sigue teniendo su legión de fans. La pega: el 15 de mayo nos dirán adiós cinco juegos, entre ellos la preciosa aventura Planet of Lana y el divertido Galacticare. Si no los has catado, aún puedes hacerte con ellos con un 20% de descuento antes de que se esfumen. Pero vaya, duele ver cómo se va un indie tan cuidado sin haberle dado una oportunidad.

La estrategia de Microsoft en mayo: ¿golpe maestro o movimiento desesperado?

Viene siendo un año raro para Game Pass. Hace tiempos nos enteramos de una subida de precio y nuevos modelos de suscripción que dejaron a más de uno con el ceño fruncido. Ahora, sin embargo Microsoft responde con la oleada más potente que se recuerda en un solo mes tras haber anunciado una pequeña rebaja del precio. Es difícil no interpretarlo como un mensaje: 'Sí, no te cobramos poco, pero mira lo que te damos'. Y lo cierto es que el valor es difícil de negar. Forza Horizon 6, DOOM y Subnautica 2, más otros once juegos, suman un coste en tienda que supera los 200 euros. Pero también hay que decirlo: si los juegos que se van te interesaban y no los jugaste, igual te estás perdiendo el equilibrio. Microsoft sabe que el miedo a quedarte sin jugarlos empuja a no cancelar. Es un juego psicológico, pero con buenas recompensas para quien sabe administrar su tiempo (y su disco duro).

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9,5/10. Tres lanzamientos de primer nivel en su día de estreno, un catálogo indie que no se queda atrás y las despedidas que, aunque duelan, no empañan la fiesta. Si tienes Xbox o PC con Game Pass, este mayo es de los que hacen historia. Si no, igual es el mes para plantearte la suscripción.

El resumen para vagos (TL;DR)