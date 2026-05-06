AEMET da un respiro con la previsión meteorológica, pero pone el foco en Mallorca, Girona y Murcia

La situación meteorológica en el este peninsular estará marcada por la presencia de lluvias, con avisos específicos en Mallorca, Girona y el noroeste de Murcia. La AEMET ha señalado que estos chubascos podrían ser puntualmente fuertes y acompañados de tormentas, especialmente en Mallorca, donde se espera que estén asociados al ciclo diurno. Es fundamental que los residentes y visitantes de estas áreas tomen precauciones adicionales, como evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad de la lluvia y mantenerse informados sobre las actualizaciones del pronóstico. La seguridad personal debe ser la prioridad principal ante estas condiciones climáticas adversas.

En el extremo norte, el panorama se caracteriza por cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, con la posibilidad de nieve en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica por encima de 1.500 a 1.800 metros. Además, se prevén tormentas aisladas en el Pirineo oriental, Ibérica aragonesa y sierras del sureste. Estas condiciones climáticas pueden afectar la visibilidad y la movilidad en las zonas montañosas, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre en estas áreas. La AEMET recomienda seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

El resto de la Península experimentará una estabilización del tiempo, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, se espera un aumento de la nubosidad de tipo medio y alto en la mitad sur peninsular y el desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde en la mitad norte y extremo oriental. Aunque no se prevén precipitaciones significativas en estas áreas, es importante tener en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico. La planificación de actividades al aire libre debe tener en cuenta la posibilidad de cambios repentinos en el clima.

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ESTABILIZACIÓN DEL TIEMPO: CIELOS POCO NUBLOSOS EN GRAN PARTE DE LA PENÍNSULA

En contraste con las condiciones inestables en el este y el extremo norte, gran parte de la Península disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. Esta estabilización del tiempo permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre y del buen tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se espera un aumento de la nubosidad de tipo medio y alto en la mitad sur peninsular y el desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde en la mitad norte y extremo oriental. Estas nubes podrían generar tormentas aisladas en algunas áreas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.

La presencia de bancos de niebla matinales en la meseta norte también es un factor a tener en cuenta. La niebla puede reducir la visibilidad y afectar la movilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda extremar las precauciones al conducir en estas áreas y utilizar las luces antiniebla si es necesario. La seguridad vial es fundamental en condiciones de baja visibilidad.

En lo que respecta a Canarias, se esperan cielos poco nubosos al sur y nubosos al norte, con el desarrollo de nubes de evolución dejando probables chubascos en las islas montañosas. Estas condiciones climáticas son típicas de la región y no representan un riesgo significativo. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar las medidas necesarias para protegerse de los chubascos. La diversidad climática de España se manifiesta en la diferencia entre las condiciones meteorológicas en la Península y en las Islas Canarias.

TEMPERATURAS Y VIENTOS: DESCENSO EN LOS ARCHIPIÉLAGOS Y EL EXTREMO NORDESTE

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso en los archipiélagos y en el extremo nordeste de la Península, con pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los descensos, que serán ligeros en la mitad nordeste peninsular y ambos archipiélagos, con pocos cambios en el resto. Estas variaciones de temperatura pueden afectar la sensación térmica y la salud de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables, como los niños y los ancianos. Se recomienda adaptar la vestimenta a las condiciones climáticas y tomar las medidas necesarias para protegerse del frío o del calor.

Los vientos también jugarán un papel importante en la situación meteorológica de este miércoles. Se espera que sople de intensidad moderada el cierzo en el Ebro, tramontana en Ampurdán con posibles intervalos de fuerte, de componente norte en Baleares y en los litorales atlánticos y del sureste peninsular, poniente en el Estrecho y Alborán y viento del oeste en el Cantábrico. En el resto habrá viento flojo de componente norte y, en Canarias, alisio moderado. Estos vientos pueden afectar la navegación marítima, la aviación y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad. La fuerza del viento puede generar situaciones de riesgo, especialmente en zonas costeras y montañosas.