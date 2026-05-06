El nuevo Draco Malfoy promete ser más oscuro en la serie de HBO Max

Que Draco Malfoy nunca fue tan malvado como pintaba es un secreto a voces. Pero Lox Pratt, el nuevo responsable de darle vida en la serie de HBO, ha decidido que eso se acabó. El actor adelanta un giro más turbio y lleno de matices que el de las películas. Y, a juzgar por su currículum, se lo está pasando muy bien.

Lo que Lox Pratt quiere hacer con Draco: una vuelta de tuerca

En una entrevista con Variety, el actor ha soltado la frase que todo fan de Harry Potter llevaba años esperando. “Es mucho más divertido interpretar a los malos, y hay muchísimas más cosas que puedes hacer”. Pratt sabe que el listón de Tom Felton es alto, pero su apuesta es clara: un Draco más torturado, más ambiguo y mucho menos alivio cómico. La presión familiar es tremenda pero él nunca termina de ser un villano de verdad.

La serie de HBO, que adapta La piedra filosofal en ocho episodios, se estrena el 25 de diciembre de 2026. Eso significa que tendremos desde el minuto uno a un Malfoy con más capas. Según el propio Pratt, su Draco “no es quien quiere ser y no puede cumplir con las expectativas de su padre”. A ese conflicto, añade “dos tipos de tristeza y mezquindad muy diferentes”, dejando entrever que el chico dorado de Slytherin será más antihéroe que matón de patio.

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De 'El señor de las moscas' a Hogwarts: el actor no se baja del lado oscuro

Lox Pratt viene de interpretar a Jack en la nueva adaptación de El señor de las moscas, que se acaba de estrenar. Allí ya demostró que lo suyo son los personajes con moral líquida y cero reparos en caer al otro lado. El salto a Draco parece una decisión de casting con premeditación y alevosía. Si en la isla ya nos inquietó, ahora toca verle con varita y una capa de niño rico resentido.

El formato serie permite algo impensable en las películas: tiempo real para que Draco respire. Ocho horas para contar un libro de apenas 250 páginas significa que personajes como él tendrán espacio para mostrar contradicciones, miedos y esa mezquindad refinada que Pratt tanto disfruta. Da un poco de vértigo, pero también ilusión por ver a un Malfoy que por fin tenga motivos.

¿Un Draco más oscuro es lo que necesitábamos o puro fanservice?

El giro hacia la oscuridad no es nuevo en las grandes franquicias. HBO ya lo hizo con The Penguin, con Joker en solitario o con los Targaryen en La casa del dragón. Darle matices grises a un villano clásico suele funcionar si detrás hay un guion que entienda la diferencia entre complejidad y amargura gratuita. Ahora bien, el peligro está en convertir a Draco en un emo con capa en lugar de un niño atrapado entre el legado de su padre y su propia cobardía.

Yo creo que la apuesta es inteligente. En las películas, Malfoy era una caricatura útil para el conflicto semanal. Con ocho episodios, hay margen para que ese “sufrimiento familiar asfixiante” que menciona Pratt se traduzca en decisiones que duelan al espectador. El verdadero reto no es que Draco sea más oscuro, sino que nos importe lo suficiente cuando empiece a fallar. Y eso, en televisión, se cuece a fuego lento.

El resumen para vagos (TL;DR)