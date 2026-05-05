El I Summit de Tecnología e Inteligencia Artificial de Grupo Merca2 analizará la eficiencia de la IA en sectores estratégicos

El I Summit de Tecnología e Inteligencia Artificial de Grupo Merca2, se celebrará el 13 de mayo de 2026 en Madrid, en horario de 08:45 a 14:30 horas. La jornada dedicará un espacio para analizar el paso de la inteligencia artificial y su impacto en sectores estratégicos, bajo el título “Eficiencia de la IA o escalada real de esta en sectores estratégicos y ámbitos claves de actividad"

Esta mesa se configura como uno de los ejes centrales del encuentro al abordar cuestiones clave sobre el grado de adopción real de la inteligencia artificial y su capacidad para generar un impacto tangible en sectores estratégicos. En un contexto marcado por la aceleración tecnológica, se analizará cómo la IA está transformando el empleo, los modelos de negocio y los niveles de competitividad, así como los retos asociados a su implementación efectiva.

Mesas y ponencias del evento

El I Summit de Tecnología e Inteligencia Artificial de Grupo Merca2 dispondrá de un amplio programa de mesas redondas que abordarán temas clave sobre las aplicaciones de la IA. Entre ellas se encuentran el uso de la inteligencia artificial en Europa y en empresas tecnológicas; la eficiencia de la IA; las soluciones tecnológicas aplicadas al bienestar de las personas; la transformación de los procesos bancarios; y los retos de la ciberseguridad en el entorno digital actual.

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Estas mesas ofrecerán una visión transversal del impacto de la inteligencia artificial en la transformación de los sectores productivos, la automatización de procesos, la toma de decisiones empresariales y la adaptación de los modelos de negocio a un entorno cada vez más digitalizado.

Eficacia de la IA en ámbitos clave

La ponencia pondrá el foco en cómo la inteligencia artificial está evolucionando desde el plano teórico hacia aplicaciones concretas con impacto real en sectores estratégicos, posicionándose como una herramienta clave para mejorar la eficiencia, optimizar procesos y transformar la actividad económica.

También se analizará su capacidad para redefinir los modelos de negocio, impulsar cambios en el empleo y acelerar la toma de decisiones en entornos cada vez más complejos, así como los desafíos que plantea su adopción efectiva a gran escala.

De este modo, la mesa abordará el potencial de estas tecnologías para ir más allá de mejoras incrementales, explorando si estamos ante una verdadera escalada de la inteligencia artificial en ámbitos clave de actividad y cómo esto condicionará la competitividad en los próximos años.

Ponentes, moderadores y expertos del sector empresarial

El encuentro contará con la participación de múltiples ponentes, moderadores y expertos del ámbito de la tecnología y la comunicación.

Entre los moderadores y ponentes destacan Mireia Martínez, redactora de Grupo Merca2; Antonio Olalla, redactor de Moncloa.com; Alejandro Hernández, redactor de Grupo Merca2; Javier Montoya, director de la revista Motor 16; Ruth Alejandre, comunicadora especializada en viajes, gastronomía y hospitalidad; José Antonio Salaverri, CEO y fundador de Le Quologi; Esperanza Hernández, periodista especializada en tecnología y cofundadora de GizTab; y Pilar Bernat, CEO de Novocuatro Ed. – Zonamovilidad.

Asimismo, participarán como expertos Juan Francisco Delgado Morales, Executive Vicepresident of the European Foundation for Innovation y Senator in Europe del World Business Angels Investment Forum; Frank Escandell, director de Socios Institucionales de OdiseIA y analista en la UNESCO Global CSO and Academic Network AI Ethics and Policy; y Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, quienes aportarán una visión estratégica sobre innovación, regulación tecnológica y transformación digital.

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Asistencia al I Summit de Tecnología e Inteligencia Artificial

La inscripción al evento ya está abierta y es gratuita tanto para profesionales como para el público general interesado en la innovación y la transformación digital. Las personas interesadas pueden reservar su plaza a través de la web oficial del evento. De este modo, recomendable formalizar el registro con antelación debido al aforo limitado.