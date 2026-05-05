Buitres: por qué estas aves carroñeras son indispensables para los ecosistemas

Al anochecer, el ñu está sentenciado a muerte. Enfermo o herido, se ha distanciado varios kilómetros de su manada en la llanura del Serengeti, en Tanzania. Cuando amanece, aparece muerto en medio de una turbamulta de buitres, una cuarentena de aves tratando de acceder a sus entrañas. Algunos aguardan con paciencia, los ojos clavados en la presa; la mayoría se mide en un combate de gladiadores. Las garras prestas, se engallan y cargan, atacan y sortean al enemigo. Uno se abalanza sobre otro, monta a su rival, que se sacude y se empina. El grupo se separa y se apiña en un mar de ondulantes pescuezos pardinegros, picos que apuñalan, alas que restallan.

La escena, que se repite cientos de veces al año en las llanuras de África Oriental, condensa una paradoja persistente: las aves más denostadas del planeta son también las que más callada y eficazmente protegen la salud de sus ecosistemas. La piel del ñu es gruesa, no ha sucumbido a las fauces de un carnívoro y no presenta una abertura de tamaño suficiente para ofrecer un banquete multitudinario. De modo que los buitres más aguerridos compiten en feroz combate por acceder a él: cuarenta aves voraces para cinco orificios del tamaño de una pelota de golf.

En el aire vuelan gotas de sangre y de moco; penden vísceras de los picos; dos aves se enzarzan en un tira y afloja con tres metros de intestino bañado en tierra y heces. Un buitre dorsiblanco africano hunde la cabeza en la cuenca ocular del cadáver y, valiéndose de su lengua acanalada, sorbe con gula todo cuanto puede antes de que le disputen su puesto en la mesa. Otro se introduce en una fosa nasal mientras un buitre moteado ataca por el extremo contrario: llega a adentrarse veinte centímetros por el ano del ñu antes de que un congénere lo desaloje violentamente para embutir su propia cabeza en el intestino del mamífero.

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Los gladiadores del Serengeti

Por fin entran en acción dos buitres orejudos. Estos animales de porte espectacular superan el metro de estatura y rondan los tres de envergadura alar. Los nidos que arman en las copas de los árboles alcanzan el tamaño de una cama de matrimonio extragrande. Su rostro es de color rosa, tienen el pico grande y muy arqueado, y un musculoso cuello cubierto de piel rosada y arrugada, orlado por una aparatosa gorguera parda. Mientras uno agujerea un hombro del ñu, el otro escarba en las interioridades de un seno nasal con la esperanza de hallar sabrosos reznos. Rasgan pieles y nervios. Un buitre dorsiblanco introduce entonces la cabeza en la garganta del ñu y arranca veinte centímetros de tráquea. Pero antes de empezar a degustarla, un marabú africano de 1,20 metros de alto que llevaba un buen rato acechando con disimulo se la arrebata y la engulle de golpe.

Gracias a la labor de los buitres orejudos, que prefieren el tendón al músculo, el ñu queda abierto de par en par. A medida que el cuerpo desaparece, el círculo de aves ya saciadas que reposan en la hierba baja se expande. Con el buche abultado, los buitres apoyan la cabeza sobre las alas plegadas y cierran las membranas nictitantes. Cesa el ruido, cesa la furia. Con la placidez de los patos de un parque urbano, descansan reconciliados con el mundo.

El buitre quizá sea el ave más denostada del planeta, una metáfora viviente de avidez y voracidad. En el diario que Charles Darwin redactó a bordo del Beagle en 1835, calificaba a los buitres de aves «repugnantes» cuyas cabezas peladas «se formaron para ahondar en la putridez». Entre sus múltiples adaptaciones se cuenta la capacidad de vomitar el contenido íntegro de su estómago cuando se ven amenazados, para levantar así el vuelo con más celeridad.

Una mala fama injusta

¿Asqueroso? Quizá. Pero los buitres lo compensan con una buena lista de méritos. Nunca, o casi nunca, matan a otros animales. Es probable que sean monógamos y consta que comparten con la pareja los cuidados de la prole. Holgazanean y se remojan en grandes grupos bien avenidos. Probablemente se emparejan para toda la vida, que en estado salvaje puede prolongarse treinta años, y son atentos con su consorte. El buitre dorsiblanco africano, una de las especies más eficientes del Serengeti, ilustra hasta qué punto su trabajo es discreto y crucial: cien aves de esta especie pueden dejar limpio un cadáver de unos 45 kilos en cerca de tres minutos.

Lo más importante, sin embargo, es lo que estos animales hacen por el resto de la fauna y por los humanos: la limpieza y el reciclaje rápido de los animales muertos. Se calcula que los buitres que habitan o pasan temporadas en el ecosistema del Serengeti durante la migración anual —en la cual 1,3 millones de ñúes azules se desplazan entre Kenia y Tanzania— han consumido históricamente más carne que todos los mamíferos carnívoros del Serengeti en su conjunto. Y lo hacen a gran velocidad. Un buitre puede engullir un kilo de carne en un minuto; un grupo numeroso liquida una cebra de cabo a rabo en media hora.

Sin ellos, es probable que los cadáveres tardasen mucho más en desaparecer, con la consiguiente proliferación de insectos y la propagación de enfermedades entre humanos, ganado y otros animales salvajes. El sistema digestivo del buitre es, en este sentido, un milagro evolutivo: sus jugos gástricos tienen acidez suficiente para neutralizar la rabia, el cólera y el ántrax. Lo que entra en su estómago, deja de ser un problema sanitario.

Una arquitectura sensorial diseñada para el cielo

Los carnívoros terrestres, como chacales y hienas, tienen territorios de alimentación limitados. Desde el aire, los buitres disfrutan de unas vistas mucho mejores del menú del día: pueden avistar un cadáver a 35 kilómetros de distancia. Esa capacidad para barrer la sabana desde la altura los convierte en los primeros en llegar a casi cualquier muerte. Y esa primacía es lo que hace funcionar el sistema. Sin buitres en lo alto, la noticia del cadáver tarda en propagarse; con buitres, llega en cuestión de minutos.

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El cuello largo y desnudo, a menudo motivo de burla, es otra pieza de ingeniería. Permite hundirse hasta el codo en la cavidad torácica de un mamífero sin embadurnarse el plumaje de fluidos en descomposición. La piel pelada se limpia más fácilmente al sol, que actúa como esterilizante natural. Cada rasgo grotesco a ojos humanos cumple una función precisa.

Esta eficiencia tiene también su contraparte: cuando un grupo numeroso se concentra sobre una carcasa envenenada, las consecuencias se multiplican con la misma velocidad. La misma agudeza visual que les permite detectar carroña a decenas de kilómetros los empuja, en cuestión de horas, a mortandades masivas.

El veneno que llega desde la pradera

Pero este armónico estado de las cosas no es inmutable. De hecho, en algunas regiones clave está en claro peligro. África ya ha perdido una de sus once especies de buitre y otras siete figuran en la lista de especies en peligro o en peligro crítico. Algunos, como el buitre orejudo, apenas existen fuera de las áreas protegidas; otros, como el alimoche común y el quebrantahuesos, están al borde de la extinción. Los buitres y otras aves carroñeras, según Darcy Ogada, directora adjunta de los programas africanos del Peregrine Fund, «constituyen el grupo funcional de aves más amenazado del mundo».

Ogada conoce el problema mejor que casi nadie. Acompañada de su colega Munir Virani, recorre la región keniana de Masai Mara entrevistando a los pastores acerca de sus vacas. Se ha comprobado que la cría de ganado es esencial para el bienestar de los buitres, una conexión menos evidente de lo que parece. En los últimos años, los masái han arrendado sus tierras —que bordean la sección norte de la Reserva Nacional Masái Mara— a organizaciones conservacionistas cuyo fin es proteger la fauna salvaje mediante la prohibición de la presencia de pastores y sus rebaños. Algunos masái alegan que esa práctica ha atraído más leones y otros carnívoros a la zona. Las áreas de conservación son contiguas y carecen de vallas.

Entre tanto, las poblaciones de ñúes y otros ungulados afrontan problemas como el furtivismo, las sequías prolongadas y la roturación y urbanización de la sabana. Solo esto basta para entender que los buitres lo tienen difícil, pero hay más. Virani pregunta a cada pastor si ha perdido alguna cabeza de ganado en las fauces de algún depredador. La respuesta es siempre la misma: sí, y los vecinos también. Los leones suelen atacar de noche, cuando el ganado está cerrado en bomas, corrales vallados con arbustos espinosos. Los leones rugen, el ganado aterrorizado sale en estampida llevándose por delante la puerta, y la manada se dispersa. Los perros ladran para alertar a los dueños, pero para entonces suele ser demasiado tarde. Quedarse sin una vaca significa perder unos 30.000 chelines, alrededor de 270 euros, un perjuicio notable para unas familias que utilizan el ganado como moneda de cambio: un toro puede llegar a valer 100.000 chelines.

El siguiente paso es la represalia. Los hombres atan a los perros, recuperan lo que quede de la presa del león y la rocían con un genérico de Furadan, un pesticida rápido y barato que se encuentra fácilmente en la venta clandestina. El león regresa al lugar donde dejó la presa, casi siempre con su familia, y sucumbe entonces la manada entera. Los investigadores calculan que Kenia pierde un centenar de leones al año en estos conflictos. En el país quedan unos 1.600. Es inevitable que los buitres también se acerquen a los despojos, y eso cuando no se comen directamente los propios leones envenenados. Por una vía o por otra, estas aves —que pueden alimentarse en grupos de más de cien individuos— mueren en pleno.

Cuando un puñado de granos derriba a un titán

Cuesta creer que un puñado de compuesto granulado diseñado para matar gusanos y otros invertebrados sea capaz de tumbar a un animal cuyo estómago neutraliza el ántrax. Ogada no se había parado a pensar en el Furadan hasta que en 2007 empezó a recibir correos de colegas advirtiendo sobre envenenamientos de leones. La noticia, recuerda, no cayó muy bien. El turismo es la segunda fuente de divisas de Kenia y los leones son sin duda el mayor atractivo del país. En 2008, científicos y representantes de grupos conservacionistas e instituciones públicas se reunieron en Nairobi para compartir información sobre los envenenamientos y planear una respuesta. Cuando empezaron a estudiar el tema, calcularon que el 61% de las muertes de buitres en África se debe a envenenamientos.

Esa cifra, que entonces sonó a hipótesis, fue confirmada por el primer análisis continental de la mortandad. Un estudio publicado en la revista Conservation Letters, liderado por Ogada y firmado por investigadores del Peregrine Fund, la Universidad de St Andrews, los Museos Nacionales de Kenia y el Endangered Wildlife Trust, documentó que ocho especies africanas habían declinado entre un 70% y un 97% a lo largo de tres generaciones. Las cifras desglosadas son una letanía: el buitre dorsiblanco un 90%, el de Rüppell un 97%, el de El Cabo un 92%, el alimoche un 92%, el cabecirrojo un 96%, el encapuchado un 83%, el orejudo un 80% y el quebrantahuesos un 70%.

La amenaza antropogénica se ve agravada por la propia biología reproductiva del buitre: no alcanza la madurez sexual hasta los cinco o siete años, produce un solo pollo cada uno o dos años, y el 90% de las crías muere antes de cumplir su primer año de vida. La ecuación es desfavorable. Se prevé que en las próximas cinco décadas el número de buitres en el continente africano descienda entre un 70 y un 97%.

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«Las grandes pérdidas de los buitres africanos deberían hacer saltar las alarmas por su inmensa importancia ecológica», advierte Darcy Ogada, del Peregrine Fund y los Museos Nacionales de Kenia.

El envenenamiento, además, no siempre es accidental. Un estudio publicado en enero de 2024 en Nature Ecology & Evolution, codirigido por Phil Shaw, de la Universidad de St Andrews, y por la propia Ogada, analizó 42 especies de rapaces africanas y halló descensos en cerca del 90% de ellas. El trabajo describe lo que los autores llaman un colapso poblacional generalizado, especialmente intenso en el África subsahariana, donde se han perdido casi cinco millones de hectáreas de bosque y vegetación natural al año entre 1975 y 2000.

El precedente indio: una alerta global

El panorama ha sido peor en otros lugares. En la India, la población de los buitres más comunes —dorsiblanco bengalí, indio y picofino— disminuyó en más de un 96% en tan solo un decenio. En 2003, investigadores del Peregrine Fund relacionaron sin asomo de duda esa mortandad con la administración al ganado de un antiinflamatorio llamado diclofenaco. Prescrito en principio como fármaco humano para la artritis y otras dolencias, en 1993 se aprobó su uso veterinario.

A los buitres, el diclofenaco les causa un fallo renal: en las autopsias los riñones aparecen recubiertos de cristales blancos. El equipo liderado por Lindsay Oaks publicó los resultados en la revista Nature en 2004, identificando el fármaco como causa principal de uno de los colapsos demográficos más rápidos jamás registrados en un ave: superior al 99,5% para algunas especies del subcontinente. La India, Pakistán y Nepal prohibieron el uso veterinario del diclofenaco en 2006.

La elevada mortandad llamó la atención por lo sorprendente de sus repercusiones encadenadas. La India es uno de los países con mayor número de cabezas de ganado del mundo, pero la mayoría de sus habitantes no come carne de vaca. Cuando millones de buitres perecieron, empezó a acumularse ganado muerto. A continuación, la población de perros asilvestrados aumentó en siete millones, hasta alcanzar los 29 millones de animales en once años, al desaparecer su principal competidor por la carroña. La consecuencia: unos 38,5 millones de mordeduras de perro adicionales. La población de ratas se disparó. Y la rabia, una enfermedad que en la India provoca entre 18.000 y 20.000 muertes humanas al año —el mayor índice mundial—, encontró un combustible inesperado.

El precedente indio convirtió a los buitres en uno de los grandes ejemplos contemporáneos de cascada trófica: un eslabón que, al quebrarse, arrastra consigo a todo el sistema. Por eso, los conservacionistas africanos miran a Asia con una mezcla de alivio y temor. Alivio porque la alerta llegó a tiempo para movilizar recursos. Temor porque las amenazas en África se acumulan: pesticidas baratos, envenenamiento centinela por parte de furtivos que ceban cadáveres de elefante para eliminar a las aves cuya silueta circular en el cielo delataría su actividad ilegal, comercio de partes para la medicina tradicional en África Occidental, tendidos eléctricos sin protección, aerogeneradores y la lenta erosión del hábitat.

Bomas reforzadas y educación en el campo

La respuesta no llega desde despachos lejanos, sino desde el propio terreno. El Peregrine Fund se ha aliado en Kenia con la organización Lion Landscapes para desarrollar un programa educativo en dos jornadas para las comunidades pastoriles. La primera está dedicada a explicar los peligros de los pesticidas y la importancia ecológica de los buitres; la segunda, a construir bomas más sólidos, con vallas metálicas y puertas resistentes capaces de impedir que los leones provoquen estampidas nocturnas. La lógica es transparente: menos ganado perdido significa menos represalias y, por tanto, menos veneno repartido por el paisaje.

El Endangered Wildlife Trust ha entrenado a más de 2.500 guardas, agentes de policía y veterinarios en el sur de África para detectar, prevenir y procesar los casos de envenenamiento. Y en 2017, 128 países africanos, europeos y asiáticos firmaron el primer plan multilateral para combatir la mortandad masiva de buitres en los tres continentes. El acuerdo, conocido como Plan de Acción Multiespecífico para la Conservación de los Buitres Afroeuroasiáticos, contempla 124 medidas de aplicación obligatoria hasta 2029, entre ellas la promoción de alternativas no tóxicas a los conflictos entre humanos y fauna, sanciones más estrictas contra el envenenamiento ilegal y una estrategia coordinada de financiación.

Quedan, no obstante, sombras grandes. En el sur y oeste del continente, las cabezas de buitre se venden como amuletos: se les atribuyen propiedades de clarividencia y se incorporan a remedios tradicionales. Un estudio de 2016 atribuyó a este tráfico el 29% de las muertes registradas en 26 países de África Occidental y Central. Las especies más codiciadas por los curanderos —el dorsiblanco africano y el de Rüppell— son también las más castigadas, lo que cierra un círculo cruel.

Por qué importan los carroñeros

El ñu del Serengeti que abrió esta crónica ha desaparecido en menos de una hora. Donde había varios cientos de kilos de carne en descomposición, ahora hay un esqueleto pulido, un par de manchas oscuras en la hierba y un círculo de aves saciadas que dormitan al sol. Lo que parece un acto de codicia pura es, en realidad, un servicio público sin factura: un sistema de gestión de residuos biológicos que evita epizootias, controla poblaciones de carroñeros oportunistas y mantiene limpia una sabana donde mueren cada año cientos de miles de animales.

El doctor Munir Virani, del Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund y coautor del análisis sobre rapaces africanas, lo resume sin retórica: los esfuerzos coordinados de conservación pueden revertir las tendencias actuales si se sostienen en el tiempo. La experiencia europea respalda esa esperanza. En España, donde se concentra alrededor del 90% de la población europea de buitres, la lucha contra el envenenamiento, el reforzamiento de los muladares autorizados y los programas de cría en cautividad han permitido recuperar al quebrantahuesos en los Pirineos y mantener pujantes las colonias de buitre leonado en Castilla y León, Aragón o Extremadura.

África afronta ahora una versión más compleja de aquella prueba. Si la próxima generación de pastores masái sustituye el Furadan por otras estrategias, si los gobiernos regulan el comercio de pesticidas, si los planes internacionales se traducen en presupuestos y guardas, los buitres podrán seguir descendiendo del cielo a 35 kilómetros de distancia para hacer lo que siempre han hecho. Si no, la sabana acabará pareciéndose a ese paisaje indio donde los perros ocuparon el lugar de las aves y la rabia ocupó el lugar del silencio.

Bajo la apariencia repulsiva, los buitres practican una forma de cuidado que ningún otro grupo de animales sabe ejercer con su eficiencia. Charles Darwin, que los miró con ojos del siglo XIX, los describió como diseñados para ahondar en la putridez. Visto desde el siglo XXI, esa misma frase admite una lectura contraria: ahondan en la putridez para que el resto del mundo no tenga que hacerlo.