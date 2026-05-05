Emvisesa abre el plazo para 24 viviendas protegidas en Tejares-Triana

Emvisesa, la empresa municipal de vivienda de Sevilla, ha abierto el plazo para adjudicar 24 viviendas protegidas en alquiler en la promoción Tejares-Triana. Las solicitudes se presentan a través del Registro Público Municipal de Demandantes y el plazo se mantiene abierto durante un mes desde la publicación oficial de la convocatoria.

Para que se entienda: si llevas tiempo apuntado al registro y cumples los requisitos de renta, esta es la convocatoria que toca mirar. Son pisos de obra terminada, con renta limitada por la normativa de VPO y un contrato estable. En una ciudad donde el alquiler libre se ha disparado, la diferencia es real.

Cuánto cuesta y a quién se adjudica

La promoción Tejares-Triana ofrece viviendas con distintas tipologías (uno, dos y tres dormitorios), con renta mensual ajustada al régimen de protección oficial. La cuantía exacta depende de la superficie y de los ingresos del adjudicatario, pero hablamos de cifras muy por debajo del mercado libre de Sevilla, donde el alquiler medio supera ya los 900 euros según los últimos datos del INE.

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Para optar a una de estas viviendas hay que cumplir tres requisitos básicos: estar inscrito en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda, no superar los umbrales de renta marcados por la normativa autonómica andaluza y no ser titular de otra vivienda en propiedad. La inscripción en el registro es gratuita y se hace online o presencialmente en las oficinas de Emvisesa.

Ojo con esto. La adjudicación no va por orden de llegada, sino por sorteo entre quienes cumplen los requisitos. Apuntarse el último día tiene las mismas posibilidades que apuntarse el primero, siempre que la solicitud entre dentro de plazo y con la documentación completa.

Cómo afecta esto al perfil joven y de renta media-baja

El perfil que más se beneficia de estas convocatorias es claro: jóvenes, familias monoparentales, parejas que arrancan y trabajadores con sueldos medios-bajos que se han quedado fuera del alquiler libre en barrios bien conectados. La tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) en Sevilla supera ya el 38% en muchos hogares jóvenes, según los informes del Banco de España, muy por encima del 30% que se considera saludable.

Tejares-Triana, además, no es un barrio cualquiera. Está bien comunicado y forma parte del distrito Triana, una zona donde el alquiler libre se ha encarecido con fuerza en los últimos años. Que haya 24 viviendas protegidas aquí, y no en la periferia más alejada, es una decisión que se nota.

El plazo es corto y la demanda históricamente alta, así que si encajas en el perfil, no lo dejes para el final. La documentación habitual que piden es DNI, declaración de la renta del último ejercicio, vida laboral y certificado de empadronamiento. Si te falta algún papel, mejor empezar a moverlo ya.

Una gota en un océano (pero la gota cuenta)

Seamos sinceros: 24 viviendas no resuelven el problema de la vivienda en Sevilla, ni de lejos. La capital andaluza arrastra un déficit estructural de vivienda asequible que se cuenta por miles, y las promociones públicas llegan con cuentagotas frente a una demanda que no para de crecer. Comparado con convocatorias previas de Emvisesa de los últimos años, el ritmo es similar: lotes pequeños, plazos cortos, sorteo y mucha gente apuntada.

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Eso sí, que la oferta sea limitada no significa que haya que ignorarla. Para las 24 familias que entren, el cambio es enorme: estabilidad, renta asumible y un contrato con garantías. La pregunta de fondo, la que toca seguir mirando, es si las próximas promociones que Emvisesa tiene en cartera llegarán al ritmo necesario o si Sevilla seguirá empujando a sus jóvenes hacia los municipios del cinturón. La semana que viene conviene estar atento a si el Ayuntamiento concreta nuevas convocatorias, porque el calendario lo marca casi todo.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Un mes desde la publicación oficial de la convocatoria. Consulta la fecha exacta en la web de Emvisesa antes de presentar la solicitud.

Un mes desde la publicación oficial de la convocatoria. Consulta la fecha exacta en la web de Emvisesa antes de presentar la solicitud. Quién puede pedirlo: Inscritos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda de Sevilla, sin vivienda en propiedad y dentro de los umbrales de renta de VPO en Andalucía.

Inscritos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda de Sevilla, sin vivienda en propiedad y dentro de los umbrales de renta de VPO en Andalucía. Cuánto: Renta mensual limitada por normativa de protección oficial, según tipología (uno, dos o tres dormitorios) e ingresos.

Renta mensual limitada por normativa de protección oficial, según tipología (uno, dos o tres dormitorios) e ingresos. Dónde se solicita: Sede electrónica y oficinas de Emvisesa, previa inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)