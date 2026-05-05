El nuevo Steam Controller se agota en 30 minutos y la reventa lo triplica

Media hora. Eso duró el nuevo Steam Controller en la tienda oficial de Steam.

Si esperabas que Valve aprendiera de la escasez de la Steam Deck, la realidad te ha dado un bofetón. A las 19:00 de ayer se abrió la veda. A las 19:30 ya no quedaba ni uno. Y ahora, la reventa en eBay lo pone por más de 300 euros. El triple de su precio original de 99 euros. El triple.

Los buitres de eBay entran en escena (y nadie se sorprende)

Valve ha clavado un mando que huele a pro pero no te vacuna la cartera: giroscopio preciso, vibración háptica que parece magia negra, latencia casi inexistente y una retroiluminación que se adapta al entorno. Vamos, que por 99 euros es un chollo. Lo que pasa es que los especuladores llevaban el bot programado desde hace semanas. Compras masivas, stock volatilizado y ahora el mismo mando se revende en en eBay por cantidades que triplican el PVP.

Publicidad

No es una sorpresa. La comunidad Steam ya sufrió el calvario con la Deck, y ahora repite con el mando mientras espera la Steam Machine. Según PC Gamer, el stock inicial era limitado y Valve no ha dado fecha exacta para el reabastecimiento. Mientras tanto, los que se quedaron con las ganas miran eBay y se les saltan las lágrimas.

Qué dice esto sobre la futura Steam Machine (y por qué deberías tener paciencia)

Cada cacharro nuevo de Valve es un test de estrés para el botón F5. Pasó con el Link, con el Index, con la Deck y ahora con este mando. La pregunta no es si el producto es bueno —lo es, y mucho—, sino si Valve está midiendo la fiebre del hype antes de lanzar la Steam Machine. Porque si un mando de 99 euros se volatiliza en minutos, una consola híbrida que compita con la Switch 2 podría ser una carnicería de pre-orders.

La propia empresa ha actualizado mínimamente el estado de la Steam Deck 2, dejando caer que sigue en desarrollo pero sin prisas. Así que, si tu dedo temblaba sobre el botón de comprar en eBay, respira. El mejor consejo no es pagar 300 euros a un desconocido; es esperar a que Valve reabastezca. Porque lo hará. Y entonces el hype volverá a estar justificado, sin impuesto de ansiedad.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El mando es técnicamente impecable para su precio y la locura de reventa confirma que hay demanda real. Pero Valve sigue sin dominar el stock, lo que deja a los fans con el hype intacto y la cartera vacía. Si esperas, el hype es justificado; si caíste en eBay, el chasco es practicamente triple.

El resumen para vagos (TL;DR)