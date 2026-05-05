Lara Álvarez confiesa su deseo de ser madre soltera y enciende el debate

Lara Álvarez se ha sentado en Y ahora Sonsoles y ha soltado la confesión más esperada de los últimos meses. La presentadora asturiana, a punto de cumplir 40 años, ha hablado sin tapujos sobre su deseo de ser madre y, ojo, no descarta hacerlo en solitario. Lara Álvarez abre la puerta a la maternidad sin pareja y el debate ha estallado en cuestión de minutos. Vamos por partes, porque lo que ha dicho tiene mucha miga.

Qué ha dicho Lara Álvarez que ha puesto a todo el mundo a opinar

La entrevista en el programa de Sonsoles Ónega fue de las que marcan un antes y un después. Lara, que lleva dos décadas en pantalla, explicó que las mujeres de entre 35 y 45 años que la siguen conectan especialmente con este tema. "Estamos con ambición, queremos alcanzar nuestras metas personales y profesionales... Cuando tenemos madurez emocional, también es una madurez de edad, y nos planteamos las cosas diferentes", arrancó.

Y aquí viene lo jugoso: "No descarto ser madre soltera, pero tampoco me siento ahora preparada". Acto seguido dejó claro que no va a despachar su vida en un minuto de photocall, y que cada decisión es solo suya. 'El tiempo perfecto no existe, cada una tenemos el nuestro', sentenció.

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Por qué el 'no descarto ser madre sola' ha encendido las redes

Lara mencionó algo que llevaba tiempo sobrevolando el ambiente: la maternidad geriátrica, ese término que suena a medicina del siglo pasado pero que sigue coleando. Con 40 años recién cumplidos, su reflexión toca una tecla que muchas mujeres conocen bien. En Twitter ya hay quien la aplaude por normalizar la idea y quien la critica por 'dejar pasar el tiempo'.

El caso es que Lara no ha dicho que vaya a ser madre mañana, sino que se reserva el derecho a elegir cuándo y cómo, sin presiones de alfombra roja. Ese matiz es el que ha disparado la conversación: la libertad de decidir sin pareja está bien vista, pero hablar de ello en prime time sigue siendo un pequeño terremoto.

El patrón que ya vimos con otras caras conocidas (y que sigue dando que hablar)

Este debate no es nuevo. Hace unos años Vicky Martín Berrocal anunció su embarazo en solitario y levantó aplausos y cejas por igual. Paula Echevarría, sin ir más lejos, también ha reflexionado públicamente sobre la crianza sin pareja. La sombra del juicio social sobre la maternidad tardía o independiente sigue planeando, y cuando una figura con el altavoz de Lara Álvarez decide ponerlo sobre la mesa, el eco es inmediato.

Y aquí va mi opinión: que una mujer de 40 años, con estabilidad profesional y emocional, diga 'ya veré yo lo que elijo y cómo lo elijo' debería se lo más normal del mundo. Pero no lo es, porque cada paso que da una famosa en este tema se convierte en debate público, y eso dice más de nosotros que de ella. El próximo capítulo lo escribe Lara, sin prisas y sin permiso de nadie.

El chisme en 3 claves (TL;DR)