Call of Duty sin PS4: la era next-gen por fin es real

Ya no hay vuelta atrás. Activision ha soltado un comunicado breve pero demoledor. El próximo Call of Duty no se está desarrollando para PS4. Se acabó la era del cross-gen. La saga más taquillera abandona a los 110 millones de PS4 que siguen en las casas y solo mirará hacia adelante.

Durante meses, la comunidad ha debatido si el Call of Duty de 2026, presumiblemente otro Modern Warfare, daría el salto definitivo. Según Eurogamer, varios insiders habían dejado caer que todavía había trabajo en versiones para la consola anterior. Pero la propia Activision ha cortado el ruido: la web oficial de Call of Duty y las redes sociales lo confirman. No más PS4. Tampoco Xbox One. El futuro es solo PS5, Xbox Series X|S y PC.

Ver a la vieja consola morir duele para algunos, sobre todo porque hay más de 100 millones por ahí. Pero el salto técnico era ya una necesidad. Como recordaba IGN España, rumores apuntaban a que la versión next-gen sufría lastres por mantener compatibilidad. Juegos como Starfield o Alan Wake 2 ya dijeron adiós hace tiempo, y CoD era el último bastión. Ahora, sin ataduras de hardware de 2013, los estudios pueden volar. El adiós a la vieja generación duele, pero despues te acostumbras.

Publicidad

La doble cara de la moneda: más potencia, menos jugadores

El movimiento tiene dos lecturas. Para el jugador con consola nueva, es la promesa de un CoD sin ataduras: mapas más grandes, físicas más locas, una campaña que no mire atrás. Pero para los que aún se aferran a la PS4, es un portazo. ¿Cuántos se quedarán sin poder jugar? Según datos difundidos por la propia Sony, a estas alturas ya hay más de 40 millones de PS5 activas. Aún así, la base instalada de la vieja generación sigue siendo masiva. Activision apuesta a que la comunidad dará el salto, o directamente se pasará al PC.

El precedente no es halagüeño: juegos como Call of Duty: Black Ops Cold War mantuvieron cross-play y cross-gen sin demasiados problemas técnicos. Pero este próximo título, según fuentes filtradas, incluirá un motor renovado y un sistema de destrucción que simplemente no cabe en un Jaguar de 2013. La decisión, aunque dolorosa, tiene lógica.

Queda la gran incógnita: ¿cuántos jugadores se perderá Activision? La respuesta definitiva llegará en octubre, cuando el juego salga al mercado. Mientras tanto, el debate en en Reddit y X está servido.

Y la polémica no ha hecho más que empezar.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Decir adiós a la vieja generación suele traer consigo un salto visual y mecánico que da gusto. Si Infinity Ward aprovecha la potencia extra sin cross-gen, este podría ser el CoD más ambicioso desde Modern Warfare (2019). Eso sí, que no se olviden de los servidores el día del lanzamiento — la experiencia nos dice que la cosa se pondrá turbia.

El resumen para vagos (TL;DR)