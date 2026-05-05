Sporting Cristal se la juega ante Palmeiras en un Matute al rojo vivo

Sporting Cristal recibe esta tarde a Palmeiras en Matute con el liderato del Grupo F en juego y ganas de revancha. La Libertadores se pone seria.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Revancha contra el subcampeón continental, polémica arbitral pendiente del partido de ida y un Matute que va a empujar como si fuera final. Hay drama servido.

Qué se juega Cristal en Matute (y no es poca cosa)

Vamos por partes. El conjunto celeste llega como líder del Grupo F con seis puntos, fruto de dos victorias y una derrota. La última función fue un 2-0 a Junior que enseñó músculo en el plano internacional. Cristal manda en el grupo y depende de sí mismo para acercarse a octavos, algo que hace meses parecía ciencia ficción viendo cómo le va en la Liga 1.

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Porque ese es el otro asunto. En el torneo local los rimenses están duodécimos, vienen de un 2-2 ante Cusco FC y arrastran fallos defensivos que con Palmeiras enfrente se pagan caros. La doble cara del equipo de Zé Ricardo es de las cosas más raras del fútbol peruano del año. En Sudamérica, fiera. En casa, irregular.

El partido arranca a las 17:00 hora de Perú en el Alejandro Villanueva, con transmisión por ESPN y Disney+ para toda la región. Más detalles del torneo y su formato en la entrada de Wikipedia de la Copa Libertadores 2026, por si quieres pillar el contexto completo del cuadro.

Palmeiras llega tocado, pero sigue siendo Palmeiras

El verdao no está en su mejor momento, eso es verdad. Suma cinco puntos en el grupo, viene de empatar 1-1 con Cerro Porteño en Libertadores y otro 1-1 con Santos en el Brasileirao. El subcampeón continental no gana hace dos partidos y eso en São Paulo escuece. Pero el peso del escudo no se va por dos empates seguidos.

El antecedente directo arde. En la segunda fecha, Allianz Parque, los celestes cayeron 2-1 en un partido marcado por un penal del minuto 80 más que discutido. Murilo abrió, Juan Cruz Gonzales empató con una volea preciosa, y el cuadro paulista se llevó los tres puntos desde los doce pasos por decisión arbitral que sigue dando que hablar. El comunicado del partido en la web oficial de la Conmebol dejó constancia de la jugada, pero la herida sigue abierta entre la afición rimense.

Hoy toca devolver el golpe. Y en Matute eso pesa.

Por qué este partido vale más que tres puntos

Cristal lleva años intentando recuperar el sitio que tuvo en el continente y este 2026 le está saliendo el guion. Ganar a Palmeiras en casa, con polémica pendiente y subcampeón delante, no es solo asegurar liderato: es declaración de intenciones. Una victoria celeste cambiaría la narrativa del fútbol peruano en el año, que viene flojo en general.

Hay precedente reciente y útil para la lectura. En 2023 los chilenos de Cobresal aguantaron en casa al Palmeiras de Abel Ferreira y le sacaron empate justito; el verdao acabó pasando, pero sufriendo más de la cuenta en altura y en estadios pequeños. Matute no tiene altura pero tiene volumen. Y el conjunto de Zé Ricardo está jugando mejor en Sudamérica que en su propia liga, lo cual es síntoma de equipo que se motiva con los focos grandes. Mi lectura: si Cristal aguanta los primeros 25 minutos sin encajar, este partido se le complica de verdad al brasileño. Si encaja pronto, Palmeiras gestiona y se va con un empate cómodo. Vamos a estar pendientes minuto a minuto, y el resultado va a marcar tendencia para las próximas dos jornadas del grupo. Casi nada.

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