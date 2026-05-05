Cameron Diaz vuelve a ser madre a los 53 y le pone un nombre raro

Cameron Diaz ha vuelto a ser madre a los 53 años y el nombre del bebé ya está dando que hablar en medio internet. La actriz y su marido, Benji Madden, han presentado a Nautas, el tercero de la familia. Y sí, has leído bien: Nautas, así, tal cual, sin filtro y sin segundo nombre conocido.

El anuncio lo ha soltado el propio Madden en sus redes sociales, con el tono de papá feliz y el agradecimiento a la familia que ya conocemos del clan Madden. La noticia llega además en un momento dulce para Diaz, que el año pasado volvió a la interpretación tras una década larga fuera del mapa. Vamos por partes.

Quién es quién en la familia Madden-Diaz

Cameron y Benji llevan juntos desde 2015 y tienen una norma de oro: lo personal, blindado. Por eso cada anuncio familiar suyo se vive como un mini evento. Antes de Nautas llegaron Raddix, en 2019, y Cardinal, en 2024. La actriz tuvo a su primer hijo con 47 años y desde entonces ha repetido en cada entrevista que la maternidad ha sido la mejor decisión de su vida.

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Madden, que es guitarrista de Good Charlotte y productor, escribió en su comunicado: 'Cameron y yo estamos felices, emocionados y profundamente agradecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!'. Y remató con un 'nos encanta la vida en familia' que ya circula por todos los timelines de gente.

Lo de los nombres raros es marca de la casa. Raddix, Cardinal, Nautas. El patrón existe y nadie en la familia parece dispuesto a romperlo. La cuenta de bromas en X ya está en modo carrusel.

Por qué la noticia se ha disparado en redes

Aquí entran dos factores. Uno: Cameron Diaz tiene un fandom intergeneracional bestial. Quien creció con La máscara, Algo pasa con Mary o Los ángeles de Charlie sigue mirando con cariño cualquier movimiento suyo. Y dos: su regreso a la actuación con la película de Netflix Back in Action, junto a Jamie Foxx, demostró que el público seguía esperándola sin pestañear tras una década entera de silencio.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: hace apenas una semana, Diaz declaraba a la revista OK! que 'la única presión que tengo ahora es vivir hasta los 107 años'. Frase de portada, frase de meme, frase de imán de nevera. Y entonces, zas, anuncio de tercer hijo. La cronología del cotilleo es preciosa cuando se ordena así.

En la ficha de la actriz en Wikipedia se puede repasar su carrera completa, desde su debut en los 90 hasta la pausa que se tomó en 2014. Y para quien quiera ver el resultado de su vuelta, la propia Netflix tiene la película disponible en su catálogo.

Lo que esta historia nos dice (y lo que no)

La maternidad tardía en Hollywood ya no es excepción. Halle Berry, Brigitte Nielsen, Janet Jackson, Naomi Campbell, Hilary Swank: la lista lleva años creciendo y cada caso enciende el mismo debate sobre fertilidad, gestación subrogada y derecho a la intimidad. Diaz nunca ha confirmado los detalles de cómo ha formado su familia, y ahí su decisión se respeta. Convertirlo en titular sería entrar en territorio que no nos toca.

Lo que sí podemos leer es el momento Cameron: actriz que se retiró cuando estaba arriba, formó familia, volvió a rodar a su ritmo y ahora amplía el clan sin hacer ruido. Caso curioso en una industria que premia lo contrario. El próximo proyecto suyo en Netflix, una secuela de Back in Action, está rodándose, y veremos si la promo coincide con apariciones públicas o si vuelve al modo silencio. Apuesto por lo segundo. Tela.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)